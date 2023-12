Incidente in via del Saraceno, perde la vita Don Dario Bottiglia

LATINA – Un tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio in via del Saraceno, a Latina, è costato la vita a don Dario Bottiglia, 70 anni, originario di Terracina. Il sinistro ha visto coinvolte due auto e secondo la prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava il parroco, 70 anni, stava percorrendo via del Saraceno quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale, si è scontrata con un’alta vettura guidata da un ragazzo di 20 anni, finendo poi fuori strada. Saul posto i sanitari del 118 che hanno subito trasportato Don Mario al Pronto Soccorso del Goretti, ma le sue condizioni si sono rivelate subito molto gravi ed è morto poco dopo. Il vescovo Mariano Crociata si è subito recato al pronto soccorso per l’estremo saluto e la benedizione della salma. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 22 dicembre, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di San Domenico Savio a Terracina; a presiedere la celebrazione sarà il vescovo Mariano Crociata.