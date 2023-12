Natale Collettivo, la presentazione della raccolta a Latina

LATINA – Il Collettivo Creativo di Latina torna a presentarsi al pubblico con una nuova antologia dal titolo “Un Natale Collettivo”. L’Associazione di autori pontini allievi dei laboratori di scrittura creativa di Rossana Carturan, si cimentano in una raccolta di racconti a tema natalizio contenente un omaggio per tutti i lettori.

La presentazione di “Un Natale Collettivo” si terrà a Latina presso lo spazio Mad in via Cattaneo 5, il 23 dicembre alle ore 18.30. In questa occasione gli autori consegneranno al pubblico dei simpatici biglietti di auguri con in anteprima il QR code per il download dell’antologia!

ASCOLTA Baraba Fabrizio del collettivo creativo Latina al microfono di Elisabetta De Falco