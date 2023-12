Smog, allarme PM10 anche a Latina e Aprilia

LATINA – Allerta polveri sottili anche a Latina. La lancia Legambiente che sintetizza: “PM10 fuori controllo a Roma e in tutto il Lazio”. Il blitz di Legambiente per denunciare la situazione si è tenuto questa mattina davanti alla Regione Lazio con lo striscione “CI SIAMO ROTTI I POLMONI” .

Secondo i dati Arpa Lazio, pubblicati da Legambiente, nella nostra Regione da 4 giorni si susseguono ampi superamenti dei valori massimi consentiti per le Polveri Sottili PM10, il cui limite di legge è di 50 microgrammi per metro cubo d’aria (ug/m3) sulla media giornaliera. Oltre alla Capitale, nel resto del Lazio il record negativo assoluto spetta a Cassino, dove il 20 dicembre le PM10 avevano una concentrazione addirittura di 157 ug/m3, più del triplo del consentito. Ulteriori superamenti si sono registrati in tantissimi altri comuni laziali dove sono presenti centraline di monitoraggio, anche Latina e Aprilia.

Guardando i dati Arpa l’aria di Latina in media è Mediocre.