A Formia in libreria tra calzini spaiati e la Nerd-straight-edge Caterina Signorini

FORMIA – Un appuntamento per i lettori più giovani è in programma mercoledì 31 gennaio (alle 17) alla Libreria Tuttilibri Mondadori di Formia. Si intitola “Calzini spaiati alla riscossa” ed è rivolto bambini dai 5 agli 8 anni invitati a trascorrere un pomeriggio di letture, giochi, attività con l’invito di portare con sé in libreria i propri calzini colorati.

“L’iniziativa – spiega la libraia Enza Campino – è nata dall’idea di un’insegnante di una scuola elementare con un obiettivo ben preciso: riflettere tutti insieme sul valore della diversità. Un modo originale, facile da mettere in pratica e talmente coinvolgente che si è diffuso in lungo e in largo grazie al passaparola sui social, e così ne è nata persino una giornata mondiale. Non si tratta solo di tirare fuori dal cassetto i calzini e tenerli chiusi e coperti in una scarpa: l’invito, per tutti, è anche a mostrarli”.

La serata prosegue dalle 19,30 con un nuovo appuntamento per #StaseraFaccioTardi il gruppo di lettura della libreria per ragazzi e ragazze che amano immergersi nelle storie e condividerle con altri appassionati. “Quello di questo mese sarà particolarmente speciale in quanto vedrà la presenza di un ospite d’eccezione: Caterina Signorini, autrice del libro “Il Ring” (Sperling & Kupfer), interessante romanzo di formazione – aggiunge Campino – Un’ ambientazione distopica che immagina una società crudele in cui il diverso viene sbeffeggiato e oltraggiato, al punto che, quando riesce a ribellarsi, sovverte l’ordine costituito”.

Dice di sé l’autrice: “Nerd cosmica, bimba di Orwell, Straight-edge Sono appassionata di musica elettronica, diritti civili, ingegneria genetica e IA. Adoro far ridere ma non si direbbe da ‘Il Ring’. Il mio sogno nel cassetto è di aprire un Fight Club”. (Lo straight- edge è uno stile di vita che prevede l’astinenza dal consumo di tabacco, alcool e droghe. Può prevedere, se vissuto radicalmente, anche la pratica del vegetarianismo e o del veganismo e l’astinenza dal sesso occasionale. Questa corrente deriva da un’etica di matrice hardcore punk).

L’ingresso è libero con prenotazione. Info: Tuttilibri Mondadori , via Vitruvio, 73 0771.324159