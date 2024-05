Bimbo di 5 anni si sente male in classe, trasportato in eliambulanza al Bambin Gesù di Roma

APRILIA – Un bambino di 5 anni è stato trasportato in eliambulanza al Bambin Gesù di Roma dopo essersi sentito male in classe. Le maestre hanno subito allertato il 118 che ha deciso di chiedere l’intervento dell’eliambulanza e dei Carabinieri del Reparto territoriale. Il bimbo non è in pericolo di vita, ma per precauzione è stato comunque disposto il suo trasferimento in ospedale.