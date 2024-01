A Piana delle Orme si racconta la Radio e i suoi 100 anni di storia

LATINA – L’associazione “Quelli della Radio ha organizzato per il 10 e l’11 febbraio una mostra convegno dedicata ai 100 anni di trasmissioni radio in Italia. L’evento, dal titolo “Uri 100 – 100 anni di Unione Radiofonica Italiana”, celebrerà una data importante: alle 21 del 6 ottobre 1924, esattamente 100 anni fa, ci fu la prima trasmissione radiofonica via etere in Italia, consistente nella messa in onda di un concerto di musica operistica. Gli organizzatori di “Quelli della radio” proporranno l’evento a ingresso libero a Piana delle Orme, il sabato dalle 9 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 14. Ascoltiamo alcune anticipazioni dal presidente dell’associazione, Franco Nervegna al microfono di Domenico Ippoliti