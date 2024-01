Alla OmniArt OpenGallery la prima edizione di “Living in colors”

LATINA – Nuova e importante iniziativa della OmniArt OpenGallery, la galleria di via Legnano gestita dall’artista e gallerista Marianna Scuderi. Parte la serie di mostre permanenti che ha inizio venerdì 2 febbraio, della durata di tre mesi, “Living in colors prima edizione”. L’esposizione permanente di pittura e scultura vedrà in esposizione le opere di tredici artisti pontini e non. Ad arricchire la mostra sarà l’allestimento della collezione privata che comprende Valentin Timofte e Salvatore Vitale, maestri indiscussi dell’arte pontina di fondamentale importanza per i successivi sviluppi di questa. I visitatori, inoltre, potranno godere della visione delle opere di pittura e scultura Pasquale Simonetti e Sergio Gotti, artisti di fama internazionale che, insieme a Timofte e Vitale, vanno a costituire gli special guest artist della collettiva permanente.

Gli altri artisti in esposizione saranno Michele Volpe, Umberto Trani, Marianna Scuderi, Mario Spagnoli, Vincenzo Bianchi, Andreas, Emanuela Del Vescovo, Alfredo Cattai, Alberto Serarcangeli, Lacramioara Hatmanu, Stefano Scolart. La mostra, a cura dell’artista Marianna Scuderi, sarà presentata dalla storica e critica d’arte Sara Taffoni e il pubblico sarà allietato dalla fisarmonica di Loris Cimini.

I vari artisti sono eterogenei tra loro, spaziano da una pittura figurativa a una astratta che a tratti sfocia nell’informale, dall’iperrealismo al simbolismo, dalla rappresentazione di paesaggi, animali ed esseri umani, ma ciò che li unisce e che costituisce l’anima della mostra è il valore attribuito al colore. “Living in colors” è un viaggio multisensoriale e sinestetico nel colore, che nell’arte è vita e serve ad esprimere concetti ed emozioni che dall’artista si trasmettono al pubblico. In “Living in colors” gli artisti si immergono profondamente nel mondo cromatico attraverso le proprie opere, esplorando così il modo in cui i colori possono essere veicoli di sensazioni e influire fortemente sulla percezione dell’opera. Ogni opera d’arte diventa una finestra sulla mente dell’artista e una porta d’ingresso alla comprensione di temi universali. “Living in colors”, progetto che comprende una serie di mostre permanenti che saranno ospitate nella OmniArt nel corso dell’anno, è un’opportunità per scoprire il potere dei colori nell’espressione artistica e nell’interpretazione dell’esperienza umana.

Nell’ambito della mostra permanente, meritano particolare riguardo Valentin Timofte e Salvatore Vitale.

Il primo , di origine romena, si trasferisce a Latina, dove è insegnante di educazione artistica. Nella sua arte si intrecciano motivi orientali e occidentali filtrati da un approccio surrealista, che traspare nella capacità riproduttiva-cromatica di stati onirici.

Salvatore Vitale, di origine siciliana, è un artista rivolto alla società e agli avvenimenti politici, tanto da realizzare una serie di lavori dedicati al Muro di Berlino, stimolando riflessioni sulle contraddizioni del suo tempo, ed è per questo che si relaziona all’arte come a una missione.

Nel contesto degli artisti che parteciperanno alla mostra permanente che va dal 2 febbraio al 2 maggio, Michele Volpe, in collaborazione con la OmniArt, organizzerà un corso di incisione grafica (acquatinta e acquaforte), nel suo studio “Il Torchio”, in via Mario Lauro Pietrosanti, 18, a Latina. Il Corso è totalmente gratuito. (Info 339.299.6445).

“Living in colors” resterà in esposizione fino al 2 maggio.

Vernissage: venerdì 2 febbraio dalle 17 alle 20

Sede: OmniArt OpenGallery, via legnano, 65 – Latina

Giorni e orari di apertura: dal martedì al venerdì 16-20. Sabato 10-13. Domenica e Lunedì chiuso.

A cura di: Marianna Scuderi

Presenta la mostra: Sara Taffoni

Ufficio stampa: Laura Cianfarani

Info: 320.041.7020 – 338.228.5649 – segreteriaomniart@gmail.com

Ingresso libero