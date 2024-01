Tragedia a Fondi, donna muore in un incendio

FONDI – Tragedia a Fondi oggi pomeriggio dove una donna è morta in un incendio divampato nel suo appartamento al primo piano di una palazzina in centro. La donna, di 83 anni, con disabilità motoria, viveva da sola, mentre una delle figlie risiede al piano superiore del palazzo che è stato evacuato dai Vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme sprigionate, probabilmente, dal cattivo funzionamento di una stufa a pellet. Sono stati i vicini, sentite le grida della donna, a lanciare l’allarme ai Vigili del fuoco e a tentare di aprire la porta dell’appartamento. E’ stata la figlia, uscita per delle commissioni ad aprirla al suo rientro e rimanendo lei stessa intossicata, così come altri soccorritori e personale della polizia locale. Per l’anziana però, non c’era già più nulla da fare. Sul posto anche un’eliambulanza e i poliziotti del Commissariato di Fondi, che ora stanno svolgendo le indagini per ricostruire le cause dell’accaduto. La palazzina di tre piani è stata evacuata.

(foto d’archivio)