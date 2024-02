Simona Mulè vice coordinatrice della Consulta delle Donne Anci Lazio

LATINA – La consigliera comunale di Fratelli d’Italia Simona Mulè, è stata nominata vice coordinatrice della Consulta delle Donne Anci Lazio, l’Associazione Nazionale dei Comuni. La Mulè che è anche la Consigliera di parità designata della Provincia di Latina, affiancherà la Coordinatrice Sara Principessa nei prossimi mesi, con il compito di riattivare la Consulta regionale e contribuire alla ridefinizione delle politiche di genere a livello territoriale.

“L’approccio trasversale del Comune di Latina sarà l’esperienza che porterò come modello in Consulta, consapevole della necessità di affrontare il tema delle politiche di genere in modo organico, slegandole dalla mera ottica legata all’inclusione ma inquadrandola in un’ottica socio-economica di cui gli enti locali possono essere gli interlocutori primari nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà” ha spiegato Mulè.

Alla neo nominata gli “auguri di buon lavoro del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Senatore Nicola Calandrini: “Sono convinto – scrive in una nota l’esponente politico – sia la persona giusta nel ruolo più adatto. In Consiglio Comunale, come nell’attività politica sul territorio, Simona ha sempre dimostrato un’attenzione pragmatica e proattiva alla tematica della parità di genere, esperienza che sono certo saprà traslare nel nuovo ruolo”.