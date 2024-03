Documentario su Cambellotti, le dichiarazioni del sindaco di Latina

LATINA – “Ancora una volta Latina al centro di iniziative culturali di interesse nazionale ed internazionale. E’ con grande piacere che ho appreso della realizzazione di un documentario sulla vita artistica di Duilio Cambellotti, realizzato anche grazie all’archivio del nostro museo civico dedicato alla mente eclettica che ha sempre avuto un legame fortissimo con l’Agro Pontino.

Grafico, illustratore, disegnatore, pittore, scultore e molto altro, Duilio Cambellotti ha dato voce al territorio pontino che lo ha ispirato nelle sue opere. Nel museo civico di Latina, infatti, sono raccolte sculture, disegni, ceramiche, libri, medaglie, manifesti e lettere che documentano il rapporto tra Duilio Cambellotti e la palude. Tra le opere più significative i bozzetti che raccontano l’iter creativo della Redenzione dell’Agro, affresco realizzato dall’artista, che si trova nell’odierna sala consiliare della Provincia di Latina”.

E’ quanto dichiara il sindaco di Latina Matilde Celentano in merito alla trasmissione, prevista per il 27 marzo in prima serata su Rai 5, del documentario “Duilio Cambellotti, Arte senza fine”, scritto e diretto da Claudia Pampinella.