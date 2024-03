Grande Fratello, in corso il televoto per mandare in finale Sergio D’Ottavi

LATINA – Il concorrente pontino del Grande Fratello, Sergio Maria D’Ottavi è vicinissimo alla finale. E’ aperto il televoto che deciderà chi fra i partecipanti all’edizione 2024 arrivati fin qui, parteciperà all’ultima sfida in programma stasera, lunedì 25 marzo che chiuderà in prima serata su Canale 5 la 17° edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Sarà come sempre il pubblico, attraverso il televoto, a decidere la vincitrice o il vincitore di questa edizione dei record: ben 197 giorni.

D’Ottavi è alla fase “preliminare”, al televoto con Greta e Letizia e uno dei tre si aggiungerà ai cinque partecipanti che sono già finalisti.

L’imprenditore e surfista di Latina, entrato nella Casa più spiata d’Italia il 23 dicembre 2023, ha già superato più volte la prova del televoto rimanendo sempre in gara. Intanto da Sabaudia, il papà Saverio gli ha inviato “mille auguri pieni di allegria” augurandogli di partecipare alla finale e dedicandogli un pezzo di Alberto Lupo che recita “Se” di Kipling.