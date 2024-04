Allerta meteo, rinviato per maltempo il “Trail di San Martino”

PRIVERNO – Bisognerà attendere il 9 giugno per il “Trail di San Martino– Memorial Andrea Zuccaro”, sesta tappa del Grande Slam Uisp “Natalino Nocera” in programma per il 1° maggio, ma rinviata a causa del maltempo previsto.

La giornata del Primo Maggio è stata infatti concepita dagli organizzatori della Podistica Priverno come una grande festa per tutte le età e non solo per gli sportivi, in collaborazione con il Comune di Priverno, con svariate iniziative oltre alla gara podistica sulla distanza di 13 chilometri: attività motorie per i più piccoli, degustazioni di prodotti tipici, camminate e visite guidate, esibizioni di karate e kickboxing e perfino un concerto.

Il meteo però non è dei migliori e anzi è stata annunciata un’allerta gialla/arancione proprio per mercoledì 1 maggio: “Per tutto il giorno, ma anche dalla notte precedente, sono annunciate piogge di forte intensità con venti tesi – dicono gli organizzatori – . Per questo motivo si è deciso di rinviare l’appuntamento, mantenendo completamente intatto l’intero programma. Come concordato con il Comitato Territoriale Uisp di Latina, il “Trail di San Martino” andrà in scena il prossimo 9 giugno.

L’iscrizione già effettuata, naturalmente, resterà valida anche per quella data. Chi fosse già iscritto ma si trovasse impossibilitato a partecipare può scrivere a atleticaleggera.latina@uisp.it per ottenere il rimborso delle spese sostenute.