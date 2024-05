A Terracina confermata la Bandiera Blu: è il decimo anno

TERRACINA – Terracina conferma la Bandiera Blu per il decimo anno consecutivo. Questa mattina si è tenuta la cerimonia di premiazione delle Bandiere Blu nella sede del Cnr a Roma alla presenza del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e del presidente della Fondazione Fee Italia, Claudio Mazza. Il riconoscimento della Bandiera Blu viene conferito dalla FEE, Foundation for Environmental Education, alle località costiere europee che soddisfano i criteri di qualità relativi tanto ai parametri delle acque di balneazione quanto al servizio offerto. In totale sono 32 i criteri del Programma che, come spiega la Fee Italia, vengono aggiornati periodicamente, con la valutazione della Commissione che avviene secondo un rigido schema procedurale. Non soltanto la qualità delle acque, con il rispetto di tutti i requisiti di campionamento e frequenza relativamente alla qualità delle acque di balneazione, ma anche la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza, e ancora l’educazione ambientale e l’informazione.

«È un grandissimo risultato per un riconoscimento mai scontato, considerato che i criteri di valutazione della Fee ogni anno diventano sempre più rigidi e stringenti. La Bandiera Blu anche per il 2024 conferma il lavoro fatto, sinergico, che vede il contributo fondamentale di tutti, dall’Amministrazione agli operatori, dalle associazioni ai cittadini. È un’ottima notizia per tutta la nostra comunità, e un biglietto da visita per i turisti di indubbio grande valore» ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.

«Siamo estremamente soddisfatti per aver ricevuto anche quest’anno l’ambito vessillo della Bandiera Blu. Un riconoscimento che si rinnova e che non rappresenta un traguardo, ma uno stimolo ulteriore a fare sempre meglio per innalzare gli standard dei servizi che offriamo, che devono essere sempre di maggiore qualità, inclusivi e fruibili a tutti. È in questa direzione che prosegue il nostro impegno e il nostro lavoro», ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Vincenzo Di Girolamo.