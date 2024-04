Cori, aggredisce la giovane compagna e la figlia di 6 mesi: arrestato

LATINA – E’ stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della compagna e della propria figlia, un ragazzo di 26 anni di Roccamassima. Il giovane, ha aggredito e malmenato la ragazza, una 24enne con la quale convive a Cori e con cui ha avuto una bambina che ora ha sei mesi, mentre la piccola era con la mamma.

Spaventata la donna, temendo per sé e per la bambina, ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri. L’aggressore è stato arrestato in flagranza di reato e portato nel carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’interrogatorio di convalida.

La ragazza, invece, è stata medicata al pronto soccorso del Goretti e dimessa con una prognosi di 5 giorni.