Al Circolo Cittadino “Le donne della palude” di Claudio Cecconi

LATINA – Claudio Cecconi inaugura con Mad la mostra “Le donne della palude”. L’esposizione, allestita il 13 maggio al Circolo Cittadino, avrà la sua inaugurazione ufficiale sabato 18 maggio (alle 18) alla presenza della vicepresidente del Circolo Sante Palumbo, Maria Assunta D’Alessio.

CHI E’ – Claudio Cecconi è nato a Roma nel 1948 e proviene, da parte materna, da una famiglia trentina di artisti, ereditandone, quale pronipote, la vena creativa che lo porta a frequentare il Liceo Artistico e poi la facoltà di Architettura di Valle Giulia della capitale, dove si laurea.

Frequenta anche i corsi di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Roma, seguendo le lezioni tra gli altri, dei maestri Brindisi e Guttuso. Durante gli anni dello studio partecipa all’esecuzione di scenografie per il cinema ed inizia ad esporre le proprie opere in concorsi e mostre personali sia in Italia che all’estero, lavora anche nel campo del design. È docente di disegno e storia dell’arte, si trasferisce in Piemonte sul Lago d’Orta, dove frequenta importanti autori del paesaggismo lombardo e piemontese. Nel 1982 si stabilisce definitivamente a Latina. Nella cittadina pontina continua ad esporre in mostre personali, ottenendo lusinghieri successi di critica e pubblico. Continua però ad avere contatti con il Trentino tanto chè nel 2008, su invito del Comune di Trento, in occasione delle grandi Feste Vigiliane di quell’anno, espone in una grande personale presso la sala comunale di Palazzo Thun. Ha partecipato a numerosi concorsi ottenendo discreti successi, ha allestito mostre personali sia in Italia che all’estero. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private. Numerosi gli organi di stampa che si sono occupati della sua pittura, tra i quali: l’Adige, l’Alto Adige, la Provincia di Trento, il Gazzettino di Venezia, il Tempo e il Messaggero, il Corriere della Sera, Il Quotidiano di Latina, l’annuario Comaducci, i periodici Celit Arte e Arteroma, Lepini magazine, Latina per strada, Editoriale Latina Oggi. Negli ultimi anni collabora attivamente con Fabio D’Achille direttore di MAD, Museo d’arte diffusa e MADXI museo contemporaneo.