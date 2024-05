Grave incidente su via Sabotino, 19enne elitrasportato a Roma

LATINA – Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato elitrasportato a Roma dopo un incidente stradale in moto avvenuto su via Sabotino alle porte di Latina nel tratto compreso tra tra gli incroci con via Nascosa e strada Cerreto Alto. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale intervenuta sul posto, il giovane viaggiava da solo in sella alla sua Yamaha quando per ragioni da accertare ha sbandato finendo per rotolare sull’asfalto. Lunga la scivolata terminata poi nel fossato laterale dove avrebbe urtato contro un palo. Sono stati gli automobilisti di passaggio a dare l’allarme al 112. Sul posto i sanitari del 118.

Si sono registrati disagi alla viabilità durante i rilievi.