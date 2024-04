Itri, sull’Appia finisce con la moto in una scarpata: recuperata dai vigili del fuoco

GAETA – Alla guida di una moto finisce in una scarpata e viene recuperata dall’unità operativa dei vigili del fuoco del Saf, il gruppo specializzato in soccorso in montagna. L’incidente è avvenuto a Itri sull’Appia poco dopo le 16 di domenica 28 aprile. Al km 129,200, dopo le segnalazioni giunte al NUE112 sono arrivati i vigili del fuoco della squadra territoriale di Gaeta, che hanno trovato moto e conducente, una ragazza straniera di 20anni, fuori strada diversi metri più in basso in una zona scoscesa. Si è reso per questo necessario l’intervento di soccorso tecnico urgente. la giovane è stata prima stabilizzata, poi recuperata in sicurezza su una barella quindi affidata al personale sanitario del 118 ed elitrasportata a Roma.

Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.