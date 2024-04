Venti tonnellate di rifiuti, la Guardia di Finanza sequestra vasta area a Sermoneta

LATINA – Un sorvolo in elicottero per contrastare il fenomeno non raro del traffico illecito di rifiuti, nell’ambito dei controlli per la tutela ambientale, eseguito dalla Sezione Aerea di Pratica di Mare del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, su richiesta del Comando Provinciale di Latina della Guardia di Finanza, ha consentito l’individuazione nella pianura pontina di due aeree, ricadenti nel comune di Sermoneta (per complessivi 18.000 mq) in uso ad una società di demolizioni per la gestione dei rifiuti mq e in assenza dei requisiti di sicurezza ambientale e dei

titoli autorizzativi. Vi erano accatastati rifiuti per circa venti tonnellate.

Tra questi rifiuti, a seguito di una preliminare verifica, diversi sono risultati altamente inquinanti e pericolosi per la salute, come veicoli rottamati e incidentati, anche privi della prevista bonifica quindi con batterie, oli lubrificanti e liquidi refrigeranti, e materiale ferroso. Il terreno sottostante non era stato impermeabilizzato e la gestione non autorizzata non rispettava le severe norme in vigore.

“Il materiale rinvenuto, infatti, con il passare del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici – viene spiegato in una nota del comando provinciale di Latina – avrebbe potuto contaminare il suolo, le falde acquifere sottostanti e gli attigui canali di irrigazione, con notevoli rischi per l’ambiente e possibili ricadute per la salute pubblica”.

L’operazione che si è svolta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, ha portato al sequestro dell’intera area e alla segnalazione all’autorità giudiziaria di una persona indagata per reati ambientali ( artt. 113, 137 e 256 del Codice dell’Ambiente).