Ancora spari ad Aprilia: bossolo trovato nella fiancata di un’auto in via degli Oleandri

APRILIA – Non si ferma la scia di paura ad Aprilia. La scorsa notte alcuni colpi di pistola sono stati esplodi contro un’auto parcheggiata in via degli Oleandri di proprietà di un 40enne incensurato impiegato in una attività di servizi di Aprilia. Quando la mattina è sceso per andare a lavoro ha trovato un foro sulla fiancata e un proiettile conficcato all’interno. Il segno di un secondo colpo, che ha solo colpito di striscio la vettura, era poco distante. L’uomo che probabilmente non è il destinatario dei proiettile ha subito presentato una denuncia e ai Carabinieri ha detto di non sapersi spiegare l’accaduto. Secondo i primi riscontri il caso non sarebbe legato alle segnalazioni di colpi di pistola esplosi in via Lombardia nei giorni scorsi.

A riportarlo è questa mattina il quotidiano Il Messaggero.