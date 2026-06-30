CRONACA
Aggressione nel parco comunale di Cori. In arresto un 19enne
Strappa una catenina e aggredisce la vittima nel parco comunale. I Carabinieri arrestano un diciannovenne a Cori per rapina. I militari sono intervenuti all’interno del parco comunale, a seguito di una segnalazione per un’aggressione ed hanno ricostruito l’accaduto individuando l’indagato. Il 19enne poco prima, aveva strappato una catenina d’oro dal collo di un cittadino tunisino di 46 anni e successivamente, lo avrebbe colpito ripetutamente al volto, al fine di garantirsi la fuga. A causa delle lesioni riportate, la vittima è stata trasportata presso il Presidio di Assistenza Territoriale di Cori. Il 19enne è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione della convalida dell’arresto che si terrà nella mattinata del 1° luglio 2026 presso il Tribunale di Latina, con rito direttissimo.
CRONACA
Auto a fuoco sulla Pontina, altezza Borgo San Michele: traffico in direzione nord
Veicolo in fiamme sulla Pontina, traffico in tilt in direzione nord. Mattinata di forti rallentamenti nel territorio di Latina, all’altezza di Borgo San Michele dove per cause ancora in corso di accertamento un veicolo ha preso fuoco causando code e rallentamenti significativi lungo l’arteria stradale. Ripercussioni anche sulla viabilità in direzione sud a causa del cosiddetto “effetto curiosi”, che sta ulteriormente rallentando la circolazione.
CRONACA
Monte San Biagio, abusivismo edilizio in area vincolata: sequestrati bungalow e piscina
Intervento dei Carabinieri Forestali del N.I.P.A.A.F. del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, che nei giorni scorsi hanno accertato e sequestrato una serie di opere edilizie abusive nel territorio del comune di Monte San Biagio.
L’attività di controllo ambientale ha riguardato una struttura turistico-ricettiva in località Scalelle, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo quanto ricostruito, sarebbero stati realizzati quattro bungalow in muratura da circa 30 metri quadrati ciascuno, su basamenti in cemento armato già oggetto di precedente sequestro penale per analoghe violazioni risalenti al 2023.
Nel corso degli accertamenti è stata inoltre individuata una piscina in muratura di circa 66 metri quadrati, realizzata per finalità residenziali e situata fuori dall’area già sottoposta a sequestro.
Al termine delle verifiche, i due comproprietari del terreno sono stati deferiti in stato di libertà per violazioni in materia edilizia in area vincolata. Contestualmente, i militari hanno proceduto al sequestro penale dei quattro bungalow e della piscina.
CRONACA
Caldo intenso a Latina, ancora due giorni da bollino rosso e disagi alla rete elettrica
Ancora due giornate da bollino rosso per il caldo intenso a Latina, secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute. Le alte temperature stanno interessando l’intero territorio pontino e stanno mettendo sotto pressione non solo le fasce più fragili della popolazione.
Nella giornata di ieri si sono registrati anche disagi nel centro cittadino, dove residenti e commercianti hanno segnalato interruzioni e malfunzionamenti alla rete elettrica. In diverse zone della città si sono verificati blackout totali, mentre in altre l’erogazione della corrente è risultata intermittente.
Le criticità hanno provocato conseguenze anche per la sicurezza delle persone: alcuni cittadini sono rimasti bloccati negli ascensori a causa delle interruzioni di energia elettrica, rendendo necessario in più casi l’intervento dei soccorsi per consentire l’uscita in sicurezza.
Secondo le prime ipotesi, il blackout potrebbe essere legato al forte aumento dei consumi energetici dovuto all’uso intensivo dei condizionatori durante la fase di caldo estremo.
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