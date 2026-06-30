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Fiaccolata stasera in ricordo di Simone Besco a Sabaudia. La nostra intervista a mamma Francesca
“E’ il tempo che passa, non il dolore, quello aumenta sempre di più”. A parlare ai nostri microfoni è Francesca, la mamma di Simone Besco, il ragazzo di 14 anni, morto il 30 giugno dello scorso anno nel tragico incidente ad un passo da casa sulla Litoranea. La fiaccolata stasera sarà si in ricordo di Simone, ma anche di tutte le vittime della strada per lanciare un segnale forte contro le stragi sulle strade che nom accennano a diminuire
Ad un anno di distanza dalla scomparsa di Simone oggi si terrà la Santa Messa che sarà celebrata, alle 19, presso il santuario di Santa Maria della Sorresca, poi prenderà il via il corteo che raggiungerà piazza Mafalda di Savoia, dietro il palazzo comunale, dove si trova la panchina presso la quale Simone ed i suoi amici si incontravano sempre. Lì è stata posta una mattonella che lo ricorda.
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Basket in Piazza, inaugurata la terza edizione del BIP nel ricordo di Emmanuel Miraglia
È stata inaugurata in piazza del Popolo, a Latina, la terza edizione del BIP – Basket in Piazza, il torneo “Città di Latina” che fino al 25 luglio animerà la Gelit Arena con le sfide delle categorie Junior e Senior. L’edizione 2026 è dedicata alla memoria di Emmanuel Miraglia. Prima della palla a due è stato proiettato un video commemorativo che ha ripercorso la figura dell’imprenditore, alla presenza dei familiari e di una rappresentanza dell’Icot. Ai vincitori sarà inoltre assegnato il Trofeo Terna, dedicato a Walter Vigna, storico protagonista della pallacanestro pontina.
Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato numerose autorità istituzionali. Il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro ha sottolineato come il Basket in Piazza sia ormai un appuntamento consolidato, capace di valorizzare la forte tradizione sportiva della città e di promuovere aggregazione, socialità e partecipazione. Anche il senatore Nicola Calandrini ha evidenziato la crescita della manifestazione, ricordando il grande successo di pubblico delle precedenti edizioni, mentre l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo ha ribadito il sostegno della Regione Lazio a un evento che restituisce ai cittadini uno spazio centrale della città attraverso lo sport:
Il sindaco Matilde Celentano ha ricordato il valore del basket nella storia sportiva del capoluogo, sottolineando come iniziative di questo tipo favoriscano la partecipazione e la vita del centro cittadino:
Il presidente dell’associazione Amici del Basket, Davide Fioriello, ha ringraziato volontari e organizzatori per il lavoro necessario a garantire un mese di eventi:
mentre l’assessore comunale allo Sport Andrea Chiarato ha definito il BIP il principale appuntamento sportivo dell’estate pontina, invitando cittadini e famiglie a partecipare alle serate del torneo:
I risultati della prima giornata:
Nella categoria Senior, TuriRizzo ha superato Monium al termine di una partita combattuta e spettacolare, chiusa sul punteggio di 94-88. Dopo un primo quarto equilibrato, TuriRizzo è riuscita a costruire il vantaggio grazie alle prestazioni di Policari, Schivo e Di Prospero, quest’ultimo autore di 29 punti. Monium ha tentato più volte di rientrare in partita, trascinata dalle giocate di Zanier, ma nel finale la maggiore lucidità offensiva degli avversari ha permesso a TuriRizzo di conquistare il primo successo del torneo.
Nel torneo Junior, invece, successo netto per Never Stops, che ha dominato la sfida contro Chirizzi Macchine Edili imponendosi con il punteggio di 83-36. Decisivo l’avvio di gara della formazione guidata da coach Caldarozzi, trascinata da Lorenzo Bagni e dalla presenza sotto canestro di Ghirotto, protagonisti di una prova che ha indirizzato il match già nei primi minuti.
Il torneo proseguirà martedì 30 giugno con la seconda giornata dedicata al Girone B. Torneranno in campo anche i campioni in carica: nel torneo Junior New Age Erboristeria affronterà Remoin, mentre tra i Senior Fisiocare se la vedrà con Isolpontinia.
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Cronache dal Fronte della Legalità, il prefetto Renato Cortese al Teatro Romano di Terracina
Sarà il prefetto Renato Cortese il protagonista dell’incontro “Cronache dal Fronte della Legalità”, in programma mercoledì 1 luglio alle ore 21 al Teatro Romano di Terracina.
L’iniziativa è organizzata dal Comune di Terracina in collaborazione con la Fondazione Città di Terracina e vedrà il direttore del TG1 Gian Marco Chiocci dialogare con uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia.
Il nome di Renato Cortese è legato ad alcune delle più importanti operazioni antimafia degli ultimi decenni. Da capo della sezione Catturandi di Palermo guidò le indagini che portarono, l’11 aprile 2006, all’arresto del boss Bernardo Provenzano, latitante da 43 anni. Dieci anni prima aveva partecipato anche alla cattura di Giovanni Brusca, responsabile dell’attentato di Capaci.
Nel corso della sua carriera ha inoltre coordinato operazioni che hanno portato all’arresto di numerosi esponenti di Cosa Nostra e della ‘ndrangheta, oltre a dirigere importanti inchieste contro la criminalità organizzata a Roma e Reggio Calabria.
«Siamo orgogliosi di ospitare uno straordinario servitore dello Stato», hanno dichiarato il sindaco Francesco Giannetti e l’assessore alla Cultura Alessandra Feudi, sottolineando come l’incontro rappresenti un’importante occasione di riflessione soprattutto per le giovani generazioni sui temi della legalità e del contrasto alle mafie.
L’ingresso all’evento sarà libero fino a esaurimento dei posti
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We Run Latina, Carraroli conquista il successo al Parco San Marco. Tra le donne vince Risi
Grande partecipazione al Parco San Marco per la nuova edizione della “We Run Latina”, gara podistica di 10 chilometri organizzata dal Running Club Latina e valida come tappa del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”.
La competizione, disputata in orario serale per evitare le alte temperature, ha visto sfidarsi i migliori atleti del circuito su un percorso di quattro giri all’interno del parco.
A conquistare la vittoria è stato Gabriele Carraroli, portacolori del Centro Fitness Montello, che ha chiuso la prova in 33 minuti e 8 secondi dopo un lungo duello con Pasquale Rutigliano, secondo al traguardo in 33’45”. Terzo posto per Matteo La Cascia della Nuova Podistica Latina.
Tra le donne il successo è andato a Caterina Risi della Podistica Priverno, prima al traguardo con il tempo di 40’11”, davanti a Ilaria Fantigrossi e Roberta Andreoli.
Nella classifica per società il maggior numero di atleti al traguardo è stato del Centro Fitness Montello, mentre il “Leone d’Argento”, assegnato in base alla migliore prestazione complessiva dei primi tre classificati di ogni squadra, è stato conquistato dalla Nuova Podistica Latina.
Particolarmente emozionante la cerimonia finale, durante la quale è stato reso omaggio a Fabrizio Percoco e al padre Adriano. Dopo il furto del tandem utilizzato nelle gare, grazie alla collaborazione del Running Club Latina, del Centro Fitness Montello, del Team UISP Latina e delle società del circuito, è stato donato loro un nuovo mezzo, accolto con grande commozione dal giovane atleta.
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