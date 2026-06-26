CRONACA
Aprilia, rapina a mano armata in un negozio del centro: bottino di oltre 500 euro
Rapina a mano armata nella mattinata di martedì in un esercizio commerciale del centro di Aprilia. Sul caso sono in corso le indagini dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, impegnati nell’identificazione dell’autore del colpo. L’intervento dei militari della Sezione Radiomobile è scattato dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. Una volta arrivati sul posto, i Carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto. Secondo i primi accertamenti, un uomo con il volto travisato e armato di coltello è entrato nell’attività commerciale e, minacciando la dipendente alla cassa, si è fatto consegnare l’incasso, pari a oltre 500 euro. Dopo essersi impossessato del denaro, il rapinatore è fuggito facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sono attualmente in corso gli accertamenti investigativi per risalire all’identità del responsabile, anche attraverso l’analisi degli elementi raccolti sul posto e delle eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.
CRONACA
Via Don Morosini, il Comitato Basta Degrado: “Riqualificare non significa cementificare”
Nuovo intervento del Comitato “Basta Degrado – Latina Centro Storico” sul progetto del playground previsto in via Don Morosini a Latina. In una nota approvata dai soci, il Comitato chiarisce di non essere contrario alla riqualificazione dell’area né alla realizzazione di spazi dedicati allo sport, ma contesta la scelta della localizzazione e l’utilizzo di superfici artificiali in una delle principali aree verdi del centro cittadino.
Secondo il Comitato, il progetto sarebbe in contrasto con le politiche di desigillazione urbana e di aumento delle superfici permeabili che lo stesso Comune sta portando avanti in altre zone della città, come nel parcheggio di via Neghelli. Da qui la richiesta di una spiegazione sulle motivazioni che hanno portato a prevedere pavimentazioni sintetiche proprio in via Don Morosini.
Nel documento vengono inoltre evidenziate alcune criticità legate alla gestione dell’area, tra cui sicurezza, manutenzione, controllo nelle ore serali, impatto sulla quiete pubblica e compatibilità con un contesto caratterizzato da intenso traffico veicolare e forte presenza residenziale.
Il Comitato sottolinea anche il valore storico, ambientale e paesaggistico di via Don Morosini e ritiene che un intervento di questo tipo avrebbe richiesto un percorso di confronto più ampio con residenti e cittadini.
Infine, “Basta Degrado” rivendica il lavoro svolto negli ultimi mesi per riportare all’attenzione delle istituzioni le criticità del quartiere, ricordando come il recente Consiglio comunale dedicato all’area abbia approvato all’unanimità un ordine del giorno che individua come priorità manutenzione, sicurezza, pulizia, partecipazione dei cittadini e incremento delle aree verdi.
Il Comitato ribadisce quindi la richiesta di aprire un confronto pubblico per individuare soluzioni che consentano di conciliare sport, sostenibilità ambientale e tutela del patrimonio urbano.
CRONACA
Pontina, camion perde un carico di vino e spumante e manda il traffico in tilt
Mattinata complicata sulla strada statale Pontina, dove un camion ha perso parte del carico di vino e spumante provocando pesanti rallentamenti alla circolazione. L’episodio si è verificato intorno alle 10.20 al chilometro 14 della SS148, all’altezza di Spinaceto, in direzione Latina. Per cause ancora in fase di accertamento, numerosi cartoni contenenti bottiglie sono finiti sulla carreggiata dopo essersi staccati dal semirimorchio di un mezzo pesante.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e il personale incaricato della messa in sicurezza dell’arteria. Le operazioni di rimozione dei detriti e di pulizia dell’asfalto hanno reso necessario il restringimento della carreggiata.
Non si registrano feriti, ma le ripercussioni sul traffico sono state immediate. Lunghe code si sono formate lungo la Pontina già a partire dallo svincolo con via Cristoforo Colombo, con molti automobilisti che hanno scelto percorsi alternativi attraverso la Laurentina e via di Trigoria.
La presenza di bottiglie rotte e liquidi sull’asfalto ha reso particolarmente delicata la gestione dell’emergenza, causando ulteriori rallentamenti durante le operazioni di ripristino della viabilità.
CRONACA
Questura di Latina, arrivano due nuovi Commissari della Polizia di Stato
Due nuovi Commissari della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Latina al termine del 114° Corso di formazione per funzionari. Si tratta di Giuseppe Ferrillo e Giovanni Ranucci, che nelle prossime settimane inizieranno il periodo di tirocinio applicativo negli uffici della Questura in vista della futura assegnazione operativa.
Giuseppe Ferrillo, 31 anni, originario di Mugnano di Napoli, è laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e l’abilitazione alla professione forense. Prima dell’ingresso nella Polizia di Stato ha lavorato come funzionario amministrativo presso l’Università Federico II di Napoli.
Giovanni Ranucci, 40 anni, napoletano, è laureato in Giurisprudenza ed è entrato nella Polizia di Stato nel 2019 come ispettore. Ha prestato servizio alla Squadra Mobile di Napoli, nella sezione Antirapina, maturando esperienza nel settore investigativo prima di superare il concorso per Commissario.
Entrambi svolgeranno un periodo di formazione sul campo presso i principali uffici della Questura di Latina, partecipando anche ai servizi di ordine pubblico e alle attività di controllo del territorio per acquisire una conoscenza diretta delle esigenze della provincia pontina.
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