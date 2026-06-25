Pontina, camion perde un carico di vino e spumante e manda il traffico in tilt

Rafforzare i controlli e garantire una stagione estiva sicura nei comuni costieri della provincia di Latina. È questo l’obiettivo della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta questa mattina in Prefettura, presieduta dal prefetto Vittoria Ciaramella e alla quale hanno partecipato i sindaci dei comuni del litorale pontino.

L’incontro è stato dedicato alla pianificazione delle attività di vigilanza e controllo del territorio in vista dell’aumento delle presenze turistiche e dei flussi verso le località balneari durante l’estate.

Nel corso della riunione è stato deciso il potenziamento dei servizi di controllo per prevenire episodi di violenza, disturbo della quiete pubblica e altre criticità legate alla movida e all’afflusso di visitatori. Ai Comuni è stata inoltre richiesta la massima collaborazione attraverso un ampliamento delle fasce orarie di servizio delle polizie locali e una stretta sinergia con le forze dell’ordine.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, con controlli finalizzati al rispetto delle normative vigenti e alla tutela della sicurezza pubblica. Le associazioni di categoria del commercio e del settore dell’intrattenimento hanno garantito la propria collaborazione.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema della prevenzione degli incendi boschivi. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha annunciato il rafforzamento del dispositivo antincendio boschivo per assicurare interventi più rapidi ed efficaci durante il periodo estivo.