CRONACA
Pontina, camion perde un carico di vino e spumante e manda il traffico in tilt
Mattinata complicata sulla strada statale Pontina, dove un camion ha perso parte del carico di vino e spumante provocando pesanti rallentamenti alla circolazione. L’episodio si è verificato intorno alle 10.20 al chilometro 14 della SS148, all’altezza di Spinaceto, in direzione Latina. Per cause ancora in fase di accertamento, numerosi cartoni contenenti bottiglie sono finiti sulla carreggiata dopo essersi staccati dal semirimorchio di un mezzo pesante.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e il personale incaricato della messa in sicurezza dell’arteria. Le operazioni di rimozione dei detriti e di pulizia dell’asfalto hanno reso necessario il restringimento della carreggiata.
Non si registrano feriti, ma le ripercussioni sul traffico sono state immediate. Lunghe code si sono formate lungo la Pontina già a partire dallo svincolo con via Cristoforo Colombo, con molti automobilisti che hanno scelto percorsi alternativi attraverso la Laurentina e via di Trigoria.
La presenza di bottiglie rotte e liquidi sull’asfalto ha reso particolarmente delicata la gestione dell’emergenza, causando ulteriori rallentamenti durante le operazioni di ripristino della viabilità.
CRONACA
Questura di Latina, arrivano due nuovi Commissari della Polizia di Stato
Due nuovi Commissari della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Latina al termine del 114° Corso di formazione per funzionari. Si tratta di Giuseppe Ferrillo e Giovanni Ranucci, che nelle prossime settimane inizieranno il periodo di tirocinio applicativo negli uffici della Questura in vista della futura assegnazione operativa.
Giuseppe Ferrillo, 31 anni, originario di Mugnano di Napoli, è laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e l’abilitazione alla professione forense. Prima dell’ingresso nella Polizia di Stato ha lavorato come funzionario amministrativo presso l’Università Federico II di Napoli.
Giovanni Ranucci, 40 anni, napoletano, è laureato in Giurisprudenza ed è entrato nella Polizia di Stato nel 2019 come ispettore. Ha prestato servizio alla Squadra Mobile di Napoli, nella sezione Antirapina, maturando esperienza nel settore investigativo prima di superare il concorso per Commissario.
Entrambi svolgeranno un periodo di formazione sul campo presso i principali uffici della Questura di Latina, partecipando anche ai servizi di ordine pubblico e alle attività di controllo del territorio per acquisire una conoscenza diretta delle esigenze della provincia pontina.
CRONACA
Monica Sansoni presenta la relazione di fine mandato: cinque anni dedicati ai diritti dei minori
Si è svolta nella Sala Etruschi del Consiglio regionale del Lazio la presentazione della relazione di fine mandato di Monica Sansoni, in occasione della conclusione dell’incarico iniziato nel settembre del 2021.
L’incontro è stato l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte dall’Autorità di garanzia regionale negli ultimi cinque anni e per fare il punto sulle iniziative promosse a tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti del Lazio.
Numerosi gli attestati di stima arrivati dalle istituzioni. Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha inviato un videomessaggio di ringraziamento per il lavoro svolto, mentre il vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Emanuele Cangemi, ha sottolineato il contributo offerto dalla Garante nel rafforzamento delle politiche a favore dei minori.
Nel corso dell’evento è stata evidenziata l’attività portata avanti dal 2021 al 2026, caratterizzata da una presenza costante sul territorio, nelle scuole, nei tribunali e nei contesti di maggiore fragilità sociale. Un lavoro che ha contribuito alla costruzione di una rete di collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà locali impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nel suo intervento conclusivo, Monica Sansoni ha ribadito che la fine del mandato non rappresenta una conclusione, ma l’inizio di una nuova fase di impegno civile. Nella relazione ha ricordato come ogni attività svolta in questi anni sia stata orientata alla promozione dei diritti dei minori e al rafforzamento degli strumenti di ascolto, protezione e inclusione.
CRONACA
Estate 2026, in Prefettura il piano sicurezza per il litorale pontino
Rafforzare i controlli e garantire una stagione estiva sicura nei comuni costieri della provincia di Latina. È questo l’obiettivo della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta questa mattina in Prefettura, presieduta dal prefetto Vittoria Ciaramella e alla quale hanno partecipato i sindaci dei comuni del litorale pontino.
L’incontro è stato dedicato alla pianificazione delle attività di vigilanza e controllo del territorio in vista dell’aumento delle presenze turistiche e dei flussi verso le località balneari durante l’estate.
Nel corso della riunione è stato deciso il potenziamento dei servizi di controllo per prevenire episodi di violenza, disturbo della quiete pubblica e altre criticità legate alla movida e all’afflusso di visitatori. Ai Comuni è stata inoltre richiesta la massima collaborazione attraverso un ampliamento delle fasce orarie di servizio delle polizie locali e una stretta sinergia con le forze dell’ordine.
Particolare attenzione sarà riservata anche alle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, con controlli finalizzati al rispetto delle normative vigenti e alla tutela della sicurezza pubblica. Le associazioni di categoria del commercio e del settore dell’intrattenimento hanno garantito la propria collaborazione.
Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema della prevenzione degli incendi boschivi. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha annunciato il rafforzamento del dispositivo antincendio boschivo per assicurare interventi più rapidi ed efficaci durante il periodo estivo.
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