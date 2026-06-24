CRONACA
Associazione a delinquere e autoriclaggio: eseguite tre misure cautelari dalla Finanza a Latina
Su disposizione del Procuratore della Repubblica di Latina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, nei confronti di un soggetto operante nel settore finanziario.
Altre due persone fisiche sono state colpite dalla misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e di rivestire uffici direttivi di persone giuridiche e delle imprese. L’ indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina e condotta dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza su presunte ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria, autoriciclaggio e trasferimento
fraudolento di valori.
Il sodalizio criminale, con base a Latina, sarebbe dedito all’attività di raccolta abusiva del risparmio tra il pubblico, sia in Italia che all’estero; le somme percepite, anziché essere utilizzate in investimenti, come prospettato e garantito ai numerosi investitori in buona fede, venivano reimpiegate dagli indagati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, configurando in tal modo l’ipotesi di autoriciclaggio. L’attività è stata realizzata in violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria, in assenza delle prescritte autorizzazioni all’esercizio professionale dell’attività di consulenza nel settore degli investimenti. Dagli accertamenti eseguiti sono emerse, infine, numerose operazioni di trasferimento di beni e di somme di denaro – anche attraverso la costituzione di trust – nonché di strumentali avvicendamenti nelle cariche delle società utilizzate nell’attività delittuosa, con il solo fine di mascherarne e dissimulare la reale proprietà ed evitare eventuali aggressioni patrimoniali.
Contestualmente alle misure cautelari personali, veniva disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati ipotizzati a carico degli indagati, fino alla concorrenza di circa 800.000 euro.
CRONACA
Incidente a Latina in via Pier Luigi Nervi, scontro tra due auto davanti al centro commerciale Le Torri
Incidente stradale questa mattina a Latina in via Pier Luigi Nervi, all’altezza del semaforo di fronte al centro commerciale Le Torri. Due automobili sono entrate in collisione per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118. I soccorritori hanno prestato assistenza ai feriti, le cui condizioni non sono al momento note nel dettaglio. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità nella zona, particolarmente trafficata nelle ore mattutine. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.
CRONACA
Caldo record, Latina in bollino rosso: allerta massima anche per domani
Sale il livello di allerta per il caldo a Latina. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, oggi e domani il capoluogo pontino è contrassegnato dal bollino rosso, il livello massimo previsto dal sistema di monitoraggio nazionale.
Latina rientra così tra le 17 città italiane con il più alto grado di rischio legato alle temperature elevate. Il bollino rosso indica condizioni climatiche che possono avere effetti negativi sulla salute non soltanto delle persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti affetti da patologie croniche, ma anche della popolazione sana e attiva.
Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, mantenere una corretta idratazione e prestare particolare attenzione alle categorie maggiormente vulnerabili.
Secondo le previsioni, l’ondata di calore proseguirà almeno fino alla fine del mese. A rendere più difficile la situazione saranno soprattutto le temperature notturne, che in molte zone potrebbero non scendere sotto i 24-25 gradi. Le cosiddette “notti super tropicali” ostacolano il naturale raffreddamento dell’organismo e possono incidere negativamente sulla qualità del sonno e sul benessere generale.
CRONACA
Controlli a Formia e San Felice per la vendita di prodotti ortofrutticoli privi di informazioni obbligatorie in materia di tracciabilità ed etichettatura
Controlli sulla vendita di prodotti ortofrutticoli privi di informazioni obbligatorie in materia di tracciabilità ed etichettatura a Formia, dove i Carabinieri hanno accertato presso un esercizio commerciale di ortofrutta l’assenza di indicazione del paese di provenienza di meloni. Contestata al titolare del punto vendita violazione amministrativa per un importo di 334 euro.
Nella stessa operazione i Carabinieri a San Felice Circeo in una società di ortofrutticola hanno accertato una violazione amministrativa per “mancate indicazioni esterne obbligatorie per i prodotti ortofrutticoli” per un importo di 1.100 euro.
I militari dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri incoraggiano chiunque a segnalare alle Autorità competenti (disponibile il numero gratuito di emergenza ambientale dei Carabinieri Forestali 1515) comportamenti ed eventuali presunti illeciti che possono anche solo potenzialmente causare un danno alle risorse ambientali o alla salute di chi abita quel territorio
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