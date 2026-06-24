Incidente a Latina in via Pier Luigi Nervi, scontro tra due auto davanti al centro commerciale Le Torri

Incidente stradale questa mattina a Latina in via Pier Luigi Nervi, all’altezza del semaforo di fronte al centro commerciale Le Torri. Due automobili sono entrate in collisione per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118. I soccorritori hanno prestato assistenza ai feriti, le cui condizioni non sono al momento note nel dettaglio. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità nella zona, particolarmente trafficata nelle ore mattutine. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.