SPORT
Basket in piazza al via la terza edizione: 16 squadre per 40 incontri fino al 25 luglio
LATINA –Prende il via nel pomeriggio a Latina la terza edizione del torneo Città di Latina – Basket in Piazza – Trofeo Terna. Nell’arena allestita all’ombrta del palazzo dell’Intendenza di Finanza fino 25 luglio oltre 40 gare che vedranno in campo 16 squadre tra Junior e Senior per 240 tra atlete e atleti partecipanti.
Alle 18,30 di oggi (lunedì 19 giugno) l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità e degli organizzatori confidando di superare il record di 60mila presenze registrato lo scorso anno. L’ evento è ideato dall’associazione Amici del Basket, presieduta da Davide Fioriello, presidente onorario Massimo Passamonti, composto da Sabrina Benacquista, Mariano Bruni, Mario Provinzano, Elisabetta Massone.
“Le prime due edizioni del BIP hanno dimostrato che la città di Latina aveva bisogno di un evento simile e la crescente attesa che ha accompagna la terza edizione conferma quanto ci sia voglia di vedersi in piazza all’insegna della pallacanestro, che vanta una grande tradizione pontina e più in generale dello sport. Quello che viviamo in Piazza del Popolo per oltre un mese è il risultato di un grande lavoro di squadra portato avanti dagli Amici del Basket, di cui stiamo raccogliendo i risultati. L’auspicio è di registare una partecipazione ancora più ampia, dopo il successo delle estati precedenti”, sottolinea Fioriello. Alle 19.30 il primo incontro con gli Junior e alle 21.30 i Senior.
Il torneo sportivo quest’anno è in memoria di Emmanuel Miraglia, imprenditore in campo sanitario, padre del Gruppo Giomi. Si giocherà anche nel ricordo di Walter Vigna, cestita dell’AB Latina dei tempi d’oro. Patrocinio di Comune di Latina, Regione Lazio, FIP Lazio, Opes Comitato Provinciale di Latina. Inaugurazione lunedì 29 giugno dalle 18.30 alla BIP Arena.
LA FORMULA – Sedici quadre al via, otto Junior e otto Senior, nella BIP Arena sotto l’Intendenza di Finanza in Piazza del Popolo. Iniziano alle 19.30 gli Junior e alle 21.30 i Senior. Prima fase a gironi, quindi quarti, semifinali e finali. Gli abbinamenti 1° Gir. A vs 4° Gir. 2° Gir. A vs 3° Gir. B, 3° Gir. A vs. 2° Gir. B, 4° Gir. A vs 1° Gir. B. Le iscrizioni delle squadre già sold out a metà aprile, ma i roster erano pensati già da dicembre. Si vedranno in campo giocatori da tutta Italia e alcuni casi anche da oltreconfine. Formula tradizionalmente mista. Da regolamento è previsto l’utilizzo di almeno una giocatrice per quarto di gara. Junior in campo dal 2011 al 2015.
Nel girone A Junior inserite Never Stop, Chirizzi, Cosmari, Bodema; nel Girone B New Age Erborist, Remoin, Globalel, B-Four Beer.
Nella categoria Senior, fanno parte del Girone A: B-Four Beer, Pasta La Forza, Turirizzo e Monium; nel Girone B ci sono Fisiocare, Isolpontinia, Carrozzeria Falcone e GM Assicurazioni.
I primi a scendere in campo saranno per gli Junior i campioni in carica della New Age Erborist – Remoin e nei Senior Fisiocare – Isolpontinia (campioni in carica 3E Geco). La stessa cornice ospiterà l’10 luglio i campioni speciali di Inteam e sabato 11 gli Space Jumpers, i funamboli del canestro.
Insieme ai tradizionali premi di squadra e individuali, nel BIP 2026 ci sarà il Velo Fair Play Award, iniziativa in partnership con Velo Pizzaioli Popolari, che premierà una squadra Junior e una Senior per correttezza, rispetto delle regole, spirito sportivo e atteggiamento inclusivo in una kermesse profondamente legata ai valori della convivialità, dell’inclusione e della partecipazione sociale.
CRONACA
Piscina di via dei Mille, l’assessore Chiarato: “Dialogo aperto con il concessionario, ma la sicurezza non è negoziabile”
LATINA – Dopo i dubbi e le rimostranze della Nuoto 2000 che gestisce la piscina comunale, seguite all’ordinanza di sospensione delle attività della vasca open per i lavori di smontaggio del tetto della piscina coperta, risponde l’assessore Andrea Chiarato.
“Ritengo doveroso fare chiarezza in merito alla gestione dei lavori di manutenzione straordinaria e rigenerazione della piscina comunale di via dei Mille, oggetto di finanziamento PNRR, a seguito delle recenti dichiarazioni degli amministratori della società Nuoto 2000 rilasciate nel corso di una conferenza stampa che si è svolta in un luogo interdetto dall’ordinanza n. 206 proprio per ragioni di sicurezza legate alle interferenze del cantiere”, spiega l’assessore allo Sport e all’Impiantistica sportiva.
“L’amministrazione comunale – afferma – è pienamente consapevole del valore sociale dello sport e delle difficoltà di dover gestire una fase transitoria che impone la chiusura in determinati orari. Tuttavia, il principio cardine che guida ogni azione di questa amministrazione è uno solo: la totale sicurezza dei lavoratori e degli utenti, dei ragazzi e degli atleti che frequentano l’impianto. Quando si parla di cantieri di questa portata, la salvaguardia della vita umana costituisce un bene supremo, superiore a qualsiasi logica di profitto o di contingenza economica. Di fronte al rischio concreto e oggettivo di incidenti gravissimi legati alla movimentazione di strutture pesanti i tecnici responsabili del cantiere hanno individuato delle aree da interdire in determinate fasce orarie, permettendo comunque al concessionario di operare negli orari pomeridiani e nell’intero weekend. La revisione, se possibile, resta di loro competenza e deve essere compatibile con le misure previste per la sicurezza. La gestione del rischio sul lavoro e nei luoghi aperti al pubblico impone scelte rigorose, poiché l’incolumità dei cittadini viene prima di ogni altra considerazione”.
L’assessore entra nel merito degli interventi in corso e della necessità dell’ordinanza pubblicata lo scorso sabato.
“L’ordinanza di interdizione parziale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.00 alle ore 15.00, si è resa un atto obbligato e urgente. Sono, infatti, in corso lavori di rimozione e sostituzione della copertura della piscina coperta con nuove strutture in legno lamellare. Questa operazione comporta la movimentazione di pesanti carichi sospesi in quota sopra le aree perimetrali e la stessa vasca ‘open’. Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza è severamente vietato il passaggio di carichi sopra luoghi di lavoro o di svago non protetti e occupati da persone. Come ricostruito nell’ordinanza, le comunicazioni con il gestore ci sono sempre state: il direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza ha richiesto l’interdizione della piscina e delle aree pertinenti per motivi di sicurezza con più note, ricevendo il diniego del concessionario che non ha acconsentito alla parziale chiusura delle proprie attività come richiesto”. E aggiunge: “Il Comune ha il dovere di tutelare la sicurezza dei cittadini e, al contempo, di garantire il prosieguo di un’opera strategica da concludersi tassativamente entro i termini rigidi imposti dal PNRR, pena il definanziamento. Un ulteriore blocco dei lavori comporterebbe la perdita definitiva dei finanziamenti, con un grave danno per tutta la comunità di Latina. È opportuno sottolineare che, grazie alla modifica dell’addendum del contratto effettuata dall’amministrazione Celentano una volta completati questi interventi di ammodernamento e rigenerazione, lo stesso concessionario potrà beneficiare fino al 2038 di un impianto notevolmente riqualificato, più efficiente e sicuro, a vantaggio delle proprie attività e degli atleti che lo frequentano. Affinché questo avvenga, però, è necessario completare i lavori per permettere, come previsto dal PEF, di avere le due vasche a regime dal 2027”, aggiunge Chiarato che cita Mattarella: “La sicurezza sul lavoro come sottolineato dal presidente Mattarella, è un diritto inalienabile, un investimento sul valore dell’essere umano, sul significato profondo del lavoro e sulla qualità della vita. Il Comune, in conclusione, non ha mai interrotto il dialogo con il concessionario che rimane aperto, purché non sia pregiudicata la sicurezza delle persone e il rispetto dei tempi di consegna dell’opera pubblica attesa da tutta la cittadinanza”.
L’appello dei vertici della Nuoto 2000, Silvano Spagnoli e Eugenio Pellegrini riguardava orari e tempi dei lavori: “Chiuderci dalle 6 alle 15 in orario estivo pone un problema economico, abbiamo chiesto di sospendere le attività dalle 7.30 alle 13 “. Sui tempi invece la società fa notare che la scadenza Pnrr è ad agosto 2026, ma il contratto con la ditta che li esegue è fino a marzo 2027.
IN EVIDENZA
Torna la “We Run Latina”, sabato si anima con i podisti di tutto il Lazio, il Parco San Marco
Torna la “We Run Latina”, nuova tappa del Grande Slam UISP “Natalino Nocera” organizzata per sabato 27 giugno dall’Asd Running Club Latina.
L’appuntamento è alle 17, con start due ore dopo presso il Parco San Marco: i podisti di tutto il Lazio e non solo percorreranno per quattro volte un giro di 2500 metri, per complessivi 10 km. Ci sarà un breve tratto in salita, in corrispondenza della piccola collina del parco, mentre il restante tracciato sarà sui pianeggianti viali asfaltati dell’area.
L’organizzazione ha previsto un numero massimo di 250 iscrizioni per garantire la qualità dell’evento e la piena disponibilità di una serie di servizi. Nel vicino campo di atletica di via Botticelli saranno a disposizione bagni e docce mentre al traguardo sarà allestito un ricco ristoro. Al primo assoluto, andrà il prestigioso “Trofeo Calabresi”, ispirato al main sponsor della manifestazione. In programma inoltre l’assegnazione del “Leone d’Argento”, un premio speciale riservato alla società che otterrà la miglior prestazione cronometrica complessiva sommando i tempi dei propri primi tre atleti e delle prime tre atlete al traguardo.
SPORT
Cisterna Volley, presentata la documentazione per l’iscrizione alla SuperLega 2026-2027
Il Cisterna Volley nella mattinata di oggi (23 giugno) ha regolarmente presentato la documentazione necessaria per l’ammissione al Campionato di SuperLega 2026-2027. La Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A ha già avviato l’esame della documentazione di iscrizione ricevuta. I lavori si concluderanno entro venerdì 3 luglio 2026, quando verrà trasmesso alla FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A l’elenco ufficiale delle società ammesse all’82° Campionato Serie A Credem Banca. La stagione 2026-2027 sarà la quarta nella massima serie nazionale per il Cisterna, all’insegna della continuità di un progetto sportivo improntato sulla programmazione.
Oltre al Cisterna Volley, hanno presentato richiesta di ammissione Lube Civitanova, Cuneo Volley, Powervolley Milano 2.0, Modena Volley Punto Zero, Vero Volley Monza, Pallavolo Padova, Sir Safety Perugia, You Energy Volley Piacenza, Prata di Pordenone, Trentino Volley e Verona Volley.
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