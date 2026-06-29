Latina Basket, Andrea Paccariè è il nuovo allenatore della prima squadra

LATINA –Prende il via nel pomeriggio a Latina la terza edizione del torneo Città di Latina – Basket in Piazza – Trofeo Terna. Nell’arena allestita all’ombrta del palazzo dell’Intendenza di Finanza fino 25 luglio oltre 40 gare che vedranno in campo 16 squadre tra Junior e Senior per 240 tra atlete e atleti partecipanti.

Alle 18,30 di oggi (lunedì 19 giugno) l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità e degli organizzatori confidando di superare il record di 60mila presenze registrato lo scorso anno. L’ evento è ideato dall’associazione Amici del Basket, presieduta da Davide Fioriello, presidente onorario Massimo Passamonti, composto da Sabrina Benacquista, Mariano Bruni, Mario Provinzano, Elisabetta Massone.

“Le prime due edizioni del BIP hanno dimostrato che la città di Latina aveva bisogno di un evento simile e la crescente attesa che ha accompagna la terza edizione conferma quanto ci sia voglia di vedersi in piazza all’insegna della pallacanestro, che vanta una grande tradizione pontina e più in generale dello sport. Quello che viviamo in Piazza del Popolo per oltre un mese è il risultato di un grande lavoro di squadra portato avanti dagli Amici del Basket, di cui stiamo raccogliendo i risultati. L’auspicio è di registare una partecipazione ancora più ampia, dopo il successo delle estati precedenti”, sottolinea Fioriello. Alle 19.30 il primo incontro con gli Junior e alle 21.30 i Senior.

Il torneo sportivo quest’anno è in memoria di Emmanuel Miraglia, imprenditore in campo sanitario, padre del Gruppo Giomi. Si giocherà anche nel ricordo di Walter Vigna, cestita dell’AB Latina dei tempi d’oro. Patrocinio di Comune di Latina, Regione Lazio, FIP Lazio, Opes Comitato Provinciale di Latina. Inaugurazione lunedì 29 giugno dalle 18.30 alla BIP Arena.

LA FORMULA – Sedici quadre al via, otto Junior e otto Senior, nella BIP Arena sotto l’Intendenza di Finanza in Piazza del Popolo. Iniziano alle 19.30 gli Junior e alle 21.30 i Senior. Prima fase a gironi, quindi quarti, semifinali e finali. Gli abbinamenti 1° Gir. A vs 4° Gir. 2° Gir. A vs 3° Gir. B, 3° Gir. A vs. 2° Gir. B, 4° Gir. A vs 1° Gir. B. Le iscrizioni delle squadre già sold out a metà aprile, ma i roster erano pensati già da dicembre. Si vedranno in campo giocatori da tutta Italia e alcuni casi anche da oltreconfine. Formula tradizionalmente mista. Da regolamento è previsto l’utilizzo di almeno una giocatrice per quarto di gara. Junior in campo dal 2011 al 2015.

Nel girone A Junior inserite Never Stop, Chirizzi, Cosmari, Bodema; nel Girone B New Age Erborist, Remoin, Globalel, B-Four Beer.

Nella categoria Senior, fanno parte del Girone A: B-Four Beer, Pasta La Forza, Turirizzo e Monium; nel Girone B ci sono Fisiocare, Isolpontinia, Carrozzeria Falcone e GM Assicurazioni.

I primi a scendere in campo saranno per gli Junior i campioni in carica della New Age Erborist – Remoin e nei Senior Fisiocare – Isolpontinia (campioni in carica 3E Geco). La stessa cornice ospiterà l’10 luglio i campioni speciali di Inteam e sabato 11 gli Space Jumpers, i funamboli del canestro.

Insieme ai tradizionali premi di squadra e individuali, nel BIP 2026 ci sarà il Velo Fair Play Award, iniziativa in partnership con Velo Pizzaioli Popolari, che premierà una squadra Junior e una Senior per correttezza, rispetto delle regole, spirito sportivo e atteggiamento inclusivo in una kermesse profondamente legata ai valori della convivialità, dell’inclusione e della partecipazione sociale.