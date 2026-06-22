CRONACA
Borgo Bainsizza, incontro della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani
Prosegue la campagna di prevenzione della Polizia di Stato contro le truffe ai danni delle persone anziane. Nei giorni scorsi, presso l’associazione “L’Arcobaleno” di Borgo Bainsizza, si è svolto un incontro informativo dedicato alla sicurezza e alla diffusione di buone pratiche per riconoscere ed evitare i raggiri.
All’iniziativa hanno partecipato circa 80 cittadini. A intervenire sono stati il commissario capo Valeria Morelli e il sostituto commissario coordinatore Tommaso Malandruccolo, che hanno illustrato le tecniche più utilizzate dai truffatori e i comportamenti da adottare per proteggersi.
Nel corso dell’incontro sono stati analizzati casi concreti e fornite indicazioni pratiche per prevenire le truffe telefoniche, quelle porta a porta e quelle realizzate attraverso internet. Particolare attenzione è stata dedicata all’importanza di contattare tempestivamente le forze dell’ordine in presenza di situazioni sospette.
Numerose le domande e gli interventi dei partecipanti, segno dell’interesse verso un fenomeno che continua a colpire soprattutto le fasce più fragili della popolazione.
L’iniziativa rientra nelle attività di polizia di prossimità promosse dalla Questura di Latina per rafforzare il rapporto con il territorio e diffondere una maggiore cultura della prevenzione. Analoghi incontri saranno organizzati anche nei prossimi mesi in altri comuni della provincia.
CRONACA
Minaccia un vicino con un’ascia, in casa aveva droga: denunciato un 60enne
Un uomo di 60 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Latina per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato nella notte tra sabato e domenica dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa della Questura. Secondo quanto riferito da un vicino di casa, il sessantenne avrebbe minacciato lui e il suo cane brandendo un’ascia, per poi rientrare nella propria abitazione. Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo alla ricerca di eventuali armi. Durante il controllo è stata trovata l’ascia che sarebbe stata utilizzata nel corso dell’episodio. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto alcune piante di marijuana e una quantità di hashish già pronta per l’uso. L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura e denunciato all’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità legate alle minacce segnalate dai vicini. Come previsto dalla legge, l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
CRONACA
Terracina, riapre la galleria Tempio di Giove sulla Pontina-Appia
È in programma mercoledì 24 giugno alle ore 10 la cerimonia di riapertura della carreggiata in direzione nord della galleria Tempio di Giove lungo la strada statale 7 Appia, nel territorio di Terracina.
L’evento segna un passaggio importante per la viabilità del territorio dopo gli interventi che hanno interessato uno dei punti strategici della rete stradale locale e regionale.
Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Manuela Rinaldi, in rappresentanza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Lazio Claudio Fazzone e il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, delegato dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.
La riapertura consentirà il ripristino della circolazione nella carreggiata nord della galleria, infrastruttura fondamentale per i collegamenti lungo l’asse dell’Appia tra il sud pontino e il resto della provincia.
CRONACA
Allarme bomba al Tribunale di Latina, edificio evacuato: controlli negativi
Momenti di tensione questa mattina al Tribunale di Latina dopo una segnalazione relativa alla presunta presenza di un ordigno all’interno del palazzo di giustizia. L’allarme è scattato intorno alle 11, quando in Questura sono arrivate alcune telefonate che segnalavano la presenza di una bomba. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato, la Squadra Mobile, la Digos, i Carabinieri e le unità specializzate degli artificieri con i cani addestrati alla ricerca di esplosivi. Per consentire le verifiche in sicurezza, il Tribunale è stato evacuato. Personale amministrativo, magistrati, avvocati e cittadini presenti nell’edificio hanno dovuto lasciare temporaneamente la struttura mentre venivano effettuati i controlli. Le operazioni di ispezione sono proseguite per oltre un’ora e hanno interessato tutti gli ambienti del palazzo di giustizia. Al termine delle verifiche non è stato trovato alcun ordigno e l’allarme si è rivelato infondato. Sono in corso accertamenti per individuare il responsabile del falso allarme.
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