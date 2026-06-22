CRONACA
Terracina, riapre la galleria Tempio di Giove sulla Pontina-Appia
È in programma mercoledì 24 giugno alle ore 10 la cerimonia di riapertura della carreggiata in direzione nord della galleria Tempio di Giove lungo la strada statale 7 Appia, nel territorio di Terracina.
L’evento segna un passaggio importante per la viabilità del territorio dopo gli interventi che hanno interessato uno dei punti strategici della rete stradale locale e regionale.
Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Manuela Rinaldi, in rappresentanza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Lazio Claudio Fazzone e il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, delegato dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.
La riapertura consentirà il ripristino della circolazione nella carreggiata nord della galleria, infrastruttura fondamentale per i collegamenti lungo l’asse dell’Appia tra il sud pontino e il resto della provincia.
CRONACA
Allarme bomba al Tribunale di Latina, edificio evacuato: controlli negativi
Momenti di tensione questa mattina al Tribunale di Latina dopo una segnalazione relativa alla presunta presenza di un ordigno all’interno del palazzo di giustizia. L’allarme è scattato intorno alle 11, quando in Questura sono arrivate alcune telefonate che segnalavano la presenza di una bomba. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato, la Squadra Mobile, la Digos, i Carabinieri e le unità specializzate degli artificieri con i cani addestrati alla ricerca di esplosivi. Per consentire le verifiche in sicurezza, il Tribunale è stato evacuato. Personale amministrativo, magistrati, avvocati e cittadini presenti nell’edificio hanno dovuto lasciare temporaneamente la struttura mentre venivano effettuati i controlli. Le operazioni di ispezione sono proseguite per oltre un’ora e hanno interessato tutti gli ambienti del palazzo di giustizia. Al termine delle verifiche non è stato trovato alcun ordigno e l’allarme si è rivelato infondato. Sono in corso accertamenti per individuare il responsabile del falso allarme.
CRONACA
San Felice Circeo: i Carabinieri arrestano un sessantaseienne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
A San Felice Circeo i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 66 anni, residente a Terracina, per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, che era già ai arresti domiciliari da maggio, a seguito delle violazioni del divieto di avvicinamento alla parte offesa da parte. Il provvedimento restrittivo fa riferimento a un cumulo di pene emesse nei confronti dell’uomo per reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori commessi tra il 2021 e il 2022 nella provincia di Latina. Dovrà espiare una pena residua di 2 anni, 2 mesi e 12 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.
CRONACA
Controlli dei Carabinieri nei comuni interessati da flussi turistici importanti in estate
Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Terracina hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, nel comune di San Felice Circeo. Identificate complessivamente 41 persone e sottoposto a verifica 32 veicoli. L’attività ha consentito di accertare due violazioni al Codice della Strada, con l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 5.000 euro e il ritiro di un documento di circolazione. Controllate tre persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.
Controlli anche sulle isole di Ponza e Ventotene dei Carabinieri, con il supporto dei militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Latina, della Compagnia di Formia e del personale del battello della Stazione di Ponza. Nel corso delle operazioni sono stati predisposti specifici servizi di pattugliamento e vigilanza che hanno consentito di sottoporre a controllo complessivamente 8 veicoli, identificare 130 persone e verificare 1 natante. Sono stati inoltre effettuati accertamenti presso 1 struttura ricettiva e ispezionate 4 attività commerciali presenti sul territorio. L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo predisposto dall’Arma dei Carabinieri per garantire sicurezza, ordine pubblico e rispetto della legalità durante la stagione estiva, periodo che vede un significativo incremento delle presenze turistiche sulle isole pontine.
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