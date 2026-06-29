APPUNTAMENTI
Cisterna Libris, al via i quattro appuntamenti con gli autori
Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Cisterna Libris – La Corte dei Libri”, la rassegna letteraria ideata e realizzata da Fondazione De Cultura in collaborazione con Mondadori Bookstore Velletri-Lariano-Genzano-Cisterna-Frascati-San Cesareo, con il patrocinio del Comune di Cisterna della Regione Lazio e dell’Arsial. Quattro imperdibili appuntamenti che troveranno spazio nella suggestiva Corte di Palazzo Caetani.
Si parte mercoledì 1 luglio con Riccardo Bertoldi che alle ore 21 presenterà il suo libro “Tutto inizia quando smetti di aspettare”, editore Rizzoli.
Il 21 luglio sarà invece la volta dell’incontro con la scrittrice Catena Fiorello Galeano e con la sua ultima fatica letteraria “Serenata Salentina”, edito da Rizzoli, un appuntamento che doveva avere luogo il 13 giugno e che per problemi familiari dell’autrice era stato rinviato.
Giovedì 30 Luglio sempre nella Corte di Palazzo Caetani Luca Bianchini dialogherà con il pubblico sul suo romanzo “Le ragazze di Tunisi”, edito da Mondadori.
A chiudere la rassegna, mercoledì 2 Settembre sempre nella Corte di Palazzo Caetani, ci sarà Carlo Cottarelli con “L’economia facile. Risposte semplici per capire il mondo”, editore Solferino.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero e prevedono una degustazione enogastronomica gratuita di benvenuto.
APPUNTAMENTI
Cronache dal Fronte della Legalità, il prefetto Renato Cortese al Teatro Romano di Terracina
Sarà il prefetto Renato Cortese il protagonista dell’incontro “Cronache dal Fronte della Legalità”, in programma mercoledì 1 luglio alle ore 21 al Teatro Romano di Terracina.
L’iniziativa è organizzata dal Comune di Terracina in collaborazione con la Fondazione Città di Terracina e vedrà il direttore del TG1 Gian Marco Chiocci dialogare con uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia.
Il nome di Renato Cortese è legato ad alcune delle più importanti operazioni antimafia degli ultimi decenni. Da capo della sezione Catturandi di Palermo guidò le indagini che portarono, l’11 aprile 2006, all’arresto del boss Bernardo Provenzano, latitante da 43 anni. Dieci anni prima aveva partecipato anche alla cattura di Giovanni Brusca, responsabile dell’attentato di Capaci.
Nel corso della sua carriera ha inoltre coordinato operazioni che hanno portato all’arresto di numerosi esponenti di Cosa Nostra e della ‘ndrangheta, oltre a dirigere importanti inchieste contro la criminalità organizzata a Roma e Reggio Calabria.
«Siamo orgogliosi di ospitare uno straordinario servitore dello Stato», hanno dichiarato il sindaco Francesco Giannetti e l’assessore alla Cultura Alessandra Feudi, sottolineando come l’incontro rappresenti un’importante occasione di riflessione soprattutto per le giovani generazioni sui temi della legalità e del contrasto alle mafie.
L’ingresso all’evento sarà libero fino a esaurimento dei posti
APPUNTAMENTI
We Run Latina, Carraroli conquista il successo al Parco San Marco. Tra le donne vince Risi
Grande partecipazione al Parco San Marco per la nuova edizione della “We Run Latina”, gara podistica di 10 chilometri organizzata dal Running Club Latina e valida come tappa del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”.
La competizione, disputata in orario serale per evitare le alte temperature, ha visto sfidarsi i migliori atleti del circuito su un percorso di quattro giri all’interno del parco.
A conquistare la vittoria è stato Gabriele Carraroli, portacolori del Centro Fitness Montello, che ha chiuso la prova in 33 minuti e 8 secondi dopo un lungo duello con Pasquale Rutigliano, secondo al traguardo in 33’45”. Terzo posto per Matteo La Cascia della Nuova Podistica Latina.
Tra le donne il successo è andato a Caterina Risi della Podistica Priverno, prima al traguardo con il tempo di 40’11”, davanti a Ilaria Fantigrossi e Roberta Andreoli.
Nella classifica per società il maggior numero di atleti al traguardo è stato del Centro Fitness Montello, mentre il “Leone d’Argento”, assegnato in base alla migliore prestazione complessiva dei primi tre classificati di ogni squadra, è stato conquistato dalla Nuova Podistica Latina.
Particolarmente emozionante la cerimonia finale, durante la quale è stato reso omaggio a Fabrizio Percoco e al padre Adriano. Dopo il furto del tandem utilizzato nelle gare, grazie alla collaborazione del Running Club Latina, del Centro Fitness Montello, del Team UISP Latina e delle società del circuito, è stato donato loro un nuovo mezzo, accolto con grande commozione dal giovane atleta.
APPUNTAMENTI
Libri nel Parco XII edizione, si comincia il 3 luglio a Sabaudia
SABAUDIA – Prenderà il via venerdì 3 luglio la dodicesima edizione della rassegna “Libri nel Parco”, ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS. Un appuntamento ormai consolidato dell’estate culturale pontina che, anche quest’anno, porterà a Sabaudia autori di primo piano del panorama nazionale.
La suggestiva cornice del Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” ospiterà anche quest’anno una rassegna capace di coinvolgere cittadini, turisti, appassionati di libri e di attualità, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate sabaudiana.
Il cartellone 2026 propone un viaggio attraverso la storia contemporanea, la legalità, la politica, la narrativa, il cinema, l’arte, la memoria e i grandi temi del nostro tempo, offrendo occasioni di confronto diretto con autori, studiosi, magistrati, giornalisti e protagonisti della cultura italiana.
Ad inaugurare il mese di luglio sarà uno straordinario parterre di ospiti composto da Mauro Canali, Luigi De Magistris, Angela Torri e Andrea Bavecchi, Miguel Gotor, Giancarlo De Cataldo, Assia Petricelli, Sergio Riccardi, Simona Binni, Massimiliano Smeriglio, Isabella Delle Monache, Gabriele Niola e Cristina Cautillo.
A settembre la rassegna proseguirà con Massimo Montanile, Roberta Gatta, Carolina Giangrandi e Benedetta Manfredi, completando un programma ricco e variegato.
“Si partirà – spiegano gli organizzatori in una nota – con importanti pagine della storia della Repubblica italiana, affrontando il mistero della scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, le trame oscure degli anni della strategia della tensione, i rapporti tra eversione nera, mafia, servizi segreti e apparati dello Stato. Ampio spazio sarà dedicato anche alla riflessione civile e costituzionale grazie al volume di Luigi De Magistris, che propone una lettura della Costituzione come strumento vivo di partecipazione democratica, giustizia sociale e difesa dei diritti. La rassegna offrirà inoltre romanzi storici ambientati durante la Prima guerra mondiale, saggi dedicati ai grandi misteri della Repubblica e all’assassinio di Piersanti Mattarella, thriller investigativi firmati da Giancarlo De Cataldo, la graphic novel dedicata alla straordinaria figura di Camille Claudel, e poi romanzi che affrontano temi universali come il lutto, l’amore, la memoria e la rinascita. Non mancheranno opere dedicate al cinema e ai suoi retroscena più sorprendenti, racconti rivolti ai più giovani, riflessioni sul rapporto tra radici e innovazione nell’epoca dell’intelligenza artificiale e saggi che esplorano il fenomeno culturale dei manga e degli anime come strumenti di crescita e costruzione dell’identità delle nuove generazioni. Un programma capace di parlare a pubblici diversi, nel segno della qualità culturale e del dialogo”.
“Libri nel Parco” rappresenta da dodici anni un luogo di incontro tra autori e lettori, uno spazio dove la cultura diventa occasione di crescita, confronto e partecipazione. “Anche quest’anno abbiamo costruito un programma di grande livello, con ospiti autorevoli e temi capaci di raccontare il presente attraverso la storia, la letteratura, il cinema e l’attualità. Siamo convinti che la cultura continui ad essere uno degli strumenti più importanti per far crescere una comunità”, sottolineano da Sabaudia Culturando APS.
Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e si svolgeranno alle ore 21.30 presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il socio onorario di Sabaudia Culturando, Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sabaudia e con il sostegno della Banca BCC del Circeo e Privernate.
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