CRONACA
Comitato Basta Degrado: “Il centro storico di Latina continua a peggiorare”
Torna a denunciare la situazione del centro storico il Comitato “Basta Degrado Latina Centro storico”, che attraverso una nota critica le condizioni di decoro e sicurezza della zona e contesta la realizzazione del nuovo playground in viale Don Morosini.
Secondo il Comitato, che afferma di riunire ormai circa cento aderenti, la maggior parte dei residenti è contraria all’intervento previsto nell’ambito del progetto nazionale “Sport Illumina”. A loro avviso, il nuovo spazio sportivo non risolverebbe le criticità già presenti nell’area, ma rischierebbe di aumentare rumore, affollamento e consumo di uno dei pochi spazi verdi del quartiere.
I residenti sostengono che sarebbe stato preferibile intervenire con una riqualificazione dell’area verde esistente, installando panchine, migliorando la manutenzione degli alberi e garantendo maggiore pulizia e servizi per chi frequenta quotidianamente il viale.
Nel comunicato il Comitato richiama anche il Consiglio comunale dedicato al tema del degrado urbano, ricordando gli impegni assunti dall’amministrazione e lamentando la mancanza di risultati concreti a quasi un mese di distanza.
Tra le criticità segnalate figurano il ritardo nell’avvio dei lavori di riqualificazione, la presenza di rifiuti nelle aree recintate, i bivacchi in largo Pordenone, situazioni di disagio sociale nel quartiere, il degrado del grattacielo Pennacchi e la vendita di alcolici nei negozi etnici del centro.
Il Comitato conclude chiedendo interventi concreti per migliorare decoro, sicurezza e qualità della vita dei residenti, sostenendo che finora le aspettative della cittadinanza siano rimaste disattese.
CRONACA
Pontina, traffico in tilt tra incidenti, veicoli in panne e lavori: lunghe code verso Roma e Terracina
Prosegue il pomeriggio difficile sulla strada statale Pontina, interessata da incidenti, traffico intenso e cantieri che stanno causando rallentamenti in diversi tratti dell’arteria.
Le criticità maggiori si registrano tra la Migliara 43 e Borgo Piave, in direzione nord, dove si è formata una lunga fila di veicoli. A pesare sulla circolazione è anche l’incidente avvenuto all’altezza della Migliara 57, nel territorio di San Felice Circeo, dove due automobili si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i soccorsi, i rilievi e la gestione del traffico.
Il sinistro ha provocato code tra la Migliara 45 e la Migliara 47 in entrambe le direzioni di marcia, con i maggiori disagi per chi viaggia verso Terracina.
Altri rallentamenti si registrano nel territorio di Latina, nei pressi del quartiere Q4, in direzione nord, dove un veicolo in panne sta rallentando la circolazione.
Traffico intenso anche verso Roma, all’altezza di Castel Romano, dove un ulteriore incidente ha provocato code. La situazione è resa ancora più complessa dal forte flusso di veicoli diretto verso la Capitale, con rallentamenti anche tra Pomezia e Castel di Decima e nel tratto compreso tra via del Genio Civile e Aprilia.
A incidere sulla viabilità ci sono infine anche i lavori programmati per la sostituzione delle barriere spartitraffico. È stata disposta la chiusura della carreggiata in direzione Latina dal chilometro 14+200, con uscita obbligatoria allo svincolo Tor de’ Cenci-Spinaceto e rientro sulla Pontina al chilometro 17+500 attraverso via Pontina Vecchia. Chiusa anche la rampa di immissione da Spinaceto verso Latina e la corsia di sorpasso in direzione Roma tra i chilometri 17 e 14.
CRONACA
Sperlonga, arrestato 25enne dopo un controllo: accusato di resistenza, lesioni e minacce ai Carabinieri
Un 25enne residente a Fondi è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Sperlonga con le accuse di lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici.
L’intervento è scattato nella notte dopo una segnalazione giunta al 112 che indicava un’auto in transito ad alta velocità lungo le strade del centro cittadino. I militari hanno individuato il veicolo e intimato l’alt al conducente.
Durante il controllo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane avrebbe reagito con violenza, opponendo resistenza ai militari e aggredendoli. Nella colluttazione uno dei Carabinieri ha riportato lievi lesioni.
Accompagnato negli uffici della Stazione per gli accertamenti di rito, il 25enne avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, rivolgendo anche gravi minacce ai militari.
Sul posto è stato richiesto l’intervento del personale del 118, che ha trasportato il giovane all’ospedale di Fondi. Qui, secondo quanto riferito dall’Arma, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi agli esami previsti per verificare un eventuale stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.
Al termine delle formalità di rito, il 25enne è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.
CRONACA
Domenica di fuoco a Latina, tre incendi a Sabotino e Piccarello: ore di lavoro per i Vigili del fuoco
LATINA – Tre pericolosi incendi hanno tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco a Latina dal primo pomeriggio di domenica 28 giugno e fino a sera. Nell’area di Sabotino le fiamme si sono sviluppate nell’area boscata intorno alla lavanderia industriale Baccini dove vengono utilizzati prodotti chimici. Sono state ore intese di lavoro per i pompieri intervenuti con vari mezzi e con l’ausilio della Protezione civile Passo Genovese. Fiamme alte e fumo erano visibili a distanza e hanno messo in apprensione i residenti. Il rogo, nato per cause in corso di accertamento, si è propagato rapidamente tra la vegetazione e le sterpaglie e per domarlo il lavoro è stato lungo. Scongiurati danni all’impresa.
Squadre dei vigili del fuoco impegnate fino a tarda sera invece in un’altra zona periferica del capoluogo, al Piccarello dove le fiamme sono divampate a pochissima distanza in diversi punti nell’area tra la zona industriale sulla Via dei Monti Lepini e in Via dei Cappuccini, a poca distanza dal noto locale 24mila baci dove sono andati distrutti dalle fiamme alcuni container che contenevano mobilio.
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