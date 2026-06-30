Caldo intenso a Latina, ancora due giorni da bollino rosso e disagi alla rete elettrica

Ancora due giornate da bollino rosso per il caldo intenso a Latina, secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute. Le alte temperature stanno interessando l’intero territorio pontino e stanno mettendo sotto pressione non solo le fasce più fragili della popolazione.

Nella giornata di ieri si sono registrati anche disagi nel centro cittadino, dove residenti e commercianti hanno segnalato interruzioni e malfunzionamenti alla rete elettrica. In diverse zone della città si sono verificati blackout totali, mentre in altre l’erogazione della corrente è risultata intermittente.

Le criticità hanno provocato conseguenze anche per la sicurezza delle persone: alcuni cittadini sono rimasti bloccati negli ascensori a causa delle interruzioni di energia elettrica, rendendo necessario in più casi l’intervento dei soccorsi per consentire l’uscita in sicurezza.

Secondo le prime ipotesi, il blackout potrebbe essere legato al forte aumento dei consumi energetici dovuto all’uso intensivo dei condizionatori durante la fase di caldo estremo.