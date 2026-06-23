CRONACA
Fermati con rame e strumenti da scasso. I Carabinieri denunciano tre persone ad Aprilia
Denunciato in stato di libertà, un cittadino romeno di 64 anni per il reato di ricettazione in concorso con altri due suoi connazionali, rispettivamente di 42 e 38 anni, che dovranno rispondere anche di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I Carabinieri hanno fermato l’autovettura di proprietà e condotta dal sessantaquattrenne, sulla quale viaggiavano anche gli altri due soggetti. Nella perquisizione rinvenuti circa 400 chilogrammi di materiale in rame, costituito da cavi per la messa a terra e tubazioni, di presunta provenienza illecita. Nella disponibilità dei due uomini più giovani diversi attrezzi da scasso e oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, che proseguirà gli accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione dell’eventuale provenienza della refurtiva.
ATTUALITA'
Processo per la morte di Satnam Singh, il sindaco Mantini: «In aula per testimoniare i valori dell’accoglienza e la difesa della dignità umana»
Udienza del processo per l’omicidio di Satnam Singh, in aula oggi anche il sindaco di Cisterna Valentino Mantini: «Anche oggi ho voluto essere personalmente presente nell’aula della Corte di assise del Tribunale di Latina per la penultima udienza del processo per la morte di Satnam Singh. Ero lì in veste di sindaco – ha detto il Primo Cittadino – a rappresentare non soltanto il Comune di Cisterna che si è costituito parte civile con l’avvocato Maria Belli ma l’intera comunità che il bracciante e la sua compagna avevano scelto come luogo dove vivere e che ha ospitato i familiari della vittima, arrivati dall’India dopo la tragedia del giugno 2024. Ci siamo e ci saremo quando si tratta di mettere in campo valori quali la solidarietà, l’accoglienza, il rispetto delle persone e della dignità del lavoro in un territorio, il nostro, che ospita centinaia di lavoratori stranieri impiegati soprattutto in agricoltura e dove operano molte aziende serie e rispettose delle regole e dei diritti. Da parte nostra abbiamo voluto imprimere nella memoria il ricordo di Satnam Singh con una targa apposta nel Polo dell’ex area Nalco, in via delle Province, struttura che ha accolto il fratello della vittima, Amritpal Singh».
CRONACA
Controlli ambientali sul litorale di Sabaudia. Trovata una pelle di bufalo
A Sabaudia i Carabinieri a Cavallo del Nucleo Carabinieri “Parco” di Fogliano, sono stati impegnati in un servizio di vigilanza e prevenzione degli incendi boschivi nel tratto di litorale denominato “Strada Interrotta”, nel territorio comunale di Sabaudia, dove hanno rinvenuto sulla battigia una pelle di colore bianco, presumibilmente appartenente a un esemplare di bufalo. Richiesto l’intervento del personale dell’ASL competente e delle autorità amministrative locali. Il reperto è stato successivamente rimosso dagli enti preposti, che provvederanno agli accertamenti e alle verifiche di competenza finalizzati a determinarne con esattezza la provenienza e le cause della presenza sull’arenile.
ATTUALITA'
Disservizi idrici a Cisterna, Sindaco Mantini ad Acqualatina: «Situazione insostenibile, intervenire subito»
Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha inviato formale e urgente sollecito ad Acqualatina S.p.A. per la grave e persistente problematica di bassa pressione idrica che sta colpendo il centro urbano e diverse aree limitrofe della città. Questo disservizio, già segnalato nelle scorse settimane attraverso i canali dedicati, continua a compromettere i livelli igienico-sanitari minimi e la qualità della vita di moltissime famiglie, tra cui anziani e bambini. Nelle abitazioni coinvolte, la drastica riduzione della pressione dell’acqua impedisce lo svolgimento delle più normali attività quotidiane, dall’igiene personale al corretto funzionamento di elettrodomestici fondamentali come caldaie, lavatrici e lavastoviglie.
«L’acqua costituisce un bene pubblico essenziale – ha dichiarato il Sindaco Valentino Mantini –, i cittadini adempiono regolarmente al pagamento del servizio ed il prolungarsi di questa situazione è del tutto inaccettabile».
Nella nota il Sindaco ha chiesto alla società che gestisce il servizio a intervenire con la massima urgenza su tre fronti: verifiche tecniche immediate sulla rete idrica per individuare le cause esatte del calo di pressione; interventi di manutenzione tempestivi per ripristinare il regolare flusso e la corretta pressione dell’acqua; riscontro dettagliato all’Amministrazione comunale in merito alle azioni che si intendono intraprendere e alle relative tempistiche di risoluzione.
«Monitoreremo da vicino l’evolversi della situazione – ha concluso il Sindaco – a tutela dei diritti e della salute di tutti gli utenti della comunità di Cisterna».
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