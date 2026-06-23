Processo per la morte di Satnam Singh, il sindaco Mantini: «In aula per testimoniare i valori dell’accoglienza e la difesa della dignità umana»

Si insedia oggi il Tavolo Permanente Provinciale sulla Parità di Genere promosso dalla Provincia di Latina attraverso l’Ufficio della Consigliera di Parità. L’organismo riunirà istituzioni, enti locali, parti sociali, mondo produttivo, associazioni, scuole e ordini professionali con l’obiettivo di costruire una rete stabile per promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni nel mondo del lavoro.

L’iniziativa, coordinata dalla Consigliera di Parità Simona Mulè, nasce per favorire il dialogo tra i diversi attori del territorio e sviluppare strategie condivise a sostegno dell’occupazione femminile, della conciliazione tra vita privata e lavoro e della partecipazione delle donne alla vita economica e istituzionale.

Tra i compiti del Tavolo ci saranno il monitoraggio delle dinamiche territoriali, l’elaborazione di proposte operative e la promozione di progetti capaci di mettere in rete competenze, esperienze e risorse presenti nella provincia.

«La parità di genere richiede un’alleanza permanente tra istituzioni, imprese, scuola e società civile», ha dichiarato Simona Mulè, sottolineando l’importanza di trasformare l’analisi dei bisogni del territorio in opportunità concrete per le donne:

Soddisfazione anche da parte del presidente della Provincia Federico Carnevale, che ha definito il Tavolo «uno strumento importante per rafforzare il lavoro di rete e costruire una comunità più equa, inclusiva e capace di valorizzare il talento femminile», e dalla sindaca di Latina Matilde Celentano, che ha sottolineato come la parità di genere non sia uno slogan ma un impegno concreto:

L’insediamento sarà anche l’occasione per programmare le attività future e definire una strategia territoriale condivisa sulle politiche di genere. La partecipazione resta aperta agli enti e alle organizzazioni interessate secondo le modalità previste dall’avviso pubblico provinciale.