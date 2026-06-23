ATTUALITA'
Processo per la morte di Satnam Singh, il sindaco Mantini: «In aula per testimoniare i valori dell’accoglienza e la difesa della dignità umana»
Udienza del processo per l’omicidio di Satnam Singh, in aula oggi anche il sindaco di Cisterna Valentino Mantini: «Anche oggi ho voluto essere personalmente presente nell’aula della Corte di assise del Tribunale di Latina per la penultima udienza del processo per la morte di Satnam Singh. Ero lì in veste di sindaco – ha detto il Primo Cittadino – a rappresentare non soltanto il Comune di Cisterna che si è costituito parte civile con l’avvocato Maria Belli ma l’intera comunità che il bracciante e la sua compagna avevano scelto come luogo dove vivere e che ha ospitato i familiari della vittima, arrivati dall’India dopo la tragedia del giugno 2024. Ci siamo e ci saremo quando si tratta di mettere in campo valori quali la solidarietà, l’accoglienza, il rispetto delle persone e della dignità del lavoro in un territorio, il nostro, che ospita centinaia di lavoratori stranieri impiegati soprattutto in agricoltura e dove operano molte aziende serie e rispettose delle regole e dei diritti. Da parte nostra abbiamo voluto imprimere nella memoria il ricordo di Satnam Singh con una targa apposta nel Polo dell’ex area Nalco, in via delle Province, struttura che ha accolto il fratello della vittima, Amritpal Singh».
ATTUALITA'
Disservizi idrici a Cisterna, Sindaco Mantini ad Acqualatina: «Situazione insostenibile, intervenire subito»
Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha inviato formale e urgente sollecito ad Acqualatina S.p.A. per la grave e persistente problematica di bassa pressione idrica che sta colpendo il centro urbano e diverse aree limitrofe della città. Questo disservizio, già segnalato nelle scorse settimane attraverso i canali dedicati, continua a compromettere i livelli igienico-sanitari minimi e la qualità della vita di moltissime famiglie, tra cui anziani e bambini. Nelle abitazioni coinvolte, la drastica riduzione della pressione dell’acqua impedisce lo svolgimento delle più normali attività quotidiane, dall’igiene personale al corretto funzionamento di elettrodomestici fondamentali come caldaie, lavatrici e lavastoviglie.
«L’acqua costituisce un bene pubblico essenziale – ha dichiarato il Sindaco Valentino Mantini –, i cittadini adempiono regolarmente al pagamento del servizio ed il prolungarsi di questa situazione è del tutto inaccettabile».
Nella nota il Sindaco ha chiesto alla società che gestisce il servizio a intervenire con la massima urgenza su tre fronti: verifiche tecniche immediate sulla rete idrica per individuare le cause esatte del calo di pressione; interventi di manutenzione tempestivi per ripristinare il regolare flusso e la corretta pressione dell’acqua; riscontro dettagliato all’Amministrazione comunale in merito alle azioni che si intendono intraprendere e alle relative tempistiche di risoluzione.
«Monitoreremo da vicino l’evolversi della situazione – ha concluso il Sindaco – a tutela dei diritti e della salute di tutti gli utenti della comunità di Cisterna».
ATTUALITA'
Foto Club Latina protagonista al convegno regionale FIAF: tre riconoscimenti per il circolo
Importanti risultati per il Foto Club Latina al Convegno Regionale dei Circoli FIAF del Lazio, ospitato nei giorni scorsi a Stimigliano e organizzato dal Foto Club Scatti Sabini.
Il circolo pontino ha partecipato all’iniziativa con una delegazione guidata dal presidente Alessio Pagliari, insieme alla vicepresidente Giada Pontercorvo, alla segretaria Virginia Mirella e al consigliere Antonio Mercurio.
Nel corso della manifestazione il Foto Club Latina ha ottenuto il riconoscimento di Miglior Circolo Fotografico ex aequo nella categoria Foto Singole a tema libero, premio che valorizza il lavoro collettivo e la qualità delle opere presentate dai soci.
A livello individuale, Giada Pontercorvo ha conquistato il primo premio ex aequo nella sezione Tema Libero, mentre Michele Cuciniello si è aggiudicato il primo posto nella sezione a tema obbligato “Orizzonti di Pace”. Il riconoscimento è stato ritirato durante la cerimonia dalla segretaria Virginia Mirella.
Per il presidente Alessio Pagliari, i premi ottenuti rappresentano una conferma del percorso di crescita intrapreso dal circolo e dell’impegno dei soci nella ricerca fotografica e nelle attività promosse dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.
Il Foto Club Latina ha infine ringraziato gli organizzatori del Foto Club Scatti Sabini per l’accoglienza e per aver dato vita a un’importante occasione di confronto tra le realtà fotografiche del Lazio.
ATTUALITA'
Provincia di Latina, nasce il Tavolo permanente sulla parità di genere
Si insedia oggi il Tavolo Permanente Provinciale sulla Parità di Genere promosso dalla Provincia di Latina attraverso l’Ufficio della Consigliera di Parità. L’organismo riunirà istituzioni, enti locali, parti sociali, mondo produttivo, associazioni, scuole e ordini professionali con l’obiettivo di costruire una rete stabile per promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni nel mondo del lavoro.
L’iniziativa, coordinata dalla Consigliera di Parità Simona Mulè, nasce per favorire il dialogo tra i diversi attori del territorio e sviluppare strategie condivise a sostegno dell’occupazione femminile, della conciliazione tra vita privata e lavoro e della partecipazione delle donne alla vita economica e istituzionale.
Tra i compiti del Tavolo ci saranno il monitoraggio delle dinamiche territoriali, l’elaborazione di proposte operative e la promozione di progetti capaci di mettere in rete competenze, esperienze e risorse presenti nella provincia.
«La parità di genere richiede un’alleanza permanente tra istituzioni, imprese, scuola e società civile», ha dichiarato Simona Mulè, sottolineando l’importanza di trasformare l’analisi dei bisogni del territorio in opportunità concrete per le donne:
Soddisfazione anche da parte del presidente della Provincia Federico Carnevale, che ha definito il Tavolo «uno strumento importante per rafforzare il lavoro di rete e costruire una comunità più equa, inclusiva e capace di valorizzare il talento femminile», e dalla sindaca di Latina Matilde Celentano, che ha sottolineato come la parità di genere non sia uno slogan ma un impegno concreto:
L’insediamento sarà anche l’occasione per programmare le attività future e definire una strategia territoriale condivisa sulle politiche di genere. La partecipazione resta aperta agli enti e alle organizzazioni interessate secondo le modalità previste dall’avviso pubblico provinciale.
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