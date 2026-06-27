Fermato sulla Pontina, nascondeva 5 chili di droga in un vani dietro l’airbag: 45enne arrestato dalla Polizia di Stato di Aprilia

LATINA – Si è svolta nei giardini di Palazzo M, nel pomeriggio di venerdì 26 giugno, la cerimonia per il 252° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Alla presenza della Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella e delle altre autorità, il Comandante Provinciale Giovanni Marchetti, promosso nel frattempo al grado di Generale di Brigata , ha rivolto un ringraziamento a tutti i Finanzieri di ogni ordine e grado per le attività svolte nella lotta alla grande evasione fiscale e agli sprechi di denaro pubblico; all’aggressione ai patrimoni provento da reato e della criminalità, che nel complesso nell’ultimo anno ha portato al sequestro di denaro, beni mobili e immobili, disponibilità finanziarie e societarie per un valore di oltre 137 milioni di euro e nuove proposte di sequestro per oltre 290 milioni di euro. E ancora nel contrasto al caporalato, nella lotta al traffico di stupefacenti con ingenti sequestri, l’ultimo solo alcuni giorni fa in una grotta di Chiaia di Luna a Ponza dove sono stati trovati 40 kg di hashish. Sono in tutto 151 gli evasori totali scoperti.

La realtà provinciale – ha detto Marchetti – presenta indubbie attrattive per gli interessi delinquenziali di tipo economico. Ha poi sottolineato il lavoro svolto dal Corpo sul fronte delle frodi all’I.V.A. anche mediante l’utilizzo di false partita I.v.a. e le società c.d. “apri e chiudi”, le indebite compensazioni di crediti fittizi, il sommerso nel mondo del lavoro, lo sfruttamento di manodopera e le violazioni in materia di spesa pubblica, quali ad esempio le indebite percezioni di misure agevolative e di sostegno nelle diverse forme di prestazioni sociali erogate. Un richiamo particolare è stato dedicato anche all’attività operativa riguardante la lotta alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti, ai reati ambientali, alle violazioni in materia di giochi e scommesse illegali, anche a danno di minori, alle violazioni di varia natura nel settore delle accise e in particolare sui carburanti, soffermandosi, sotto tale profilo, sulle attività a contrasto delle forme di contrabbando e a tutela della trasparente applicazione dei prezzi e della qualità dei prodotti, aspetti, questi ultimi – ha sottolineato il generale – , di evidente impatto sui cittadini soprattutto alla luce dell’attuale congiuntura.

Per il Comandante provinciale è stato anche il momento del saluto, perché a settembre lascerà Latina per un incarico prestigioso presso lo Stato Maggiore del Comando Generale di Roma. Parlando di Latina ha detto: “L’ho conosciuta in questi quattro anni, ho imparato a viverla, ho imparato a conoscere i cittadini, le comunità, le istituzioni, la gente, e mi sono convinto che Latina merita molto di più di quello che le viene riconosciuto. Latina non è certamente le bombe, non è il malcostume e i comportamenti sbagliati di alcuni che pur ci sono oggettivamente, ma io ho conosciuto una storia di grande dignità, di grande operosità, di grande fatica e ho visto la capacità di questa città di reagire ai momenti difficili”, aggiungendo che quello a Latina “è stato veramente un percorso splendido”.

Un accenno, inoltre, anche alle tante iniziative del Corpo nel campo del sociale, rivolte alla collettività e ai più giovani, quali l’apertura di “Palazzo M” alle scolaresche e alle associazioni culturali per l’organizzazione di specifici eventi, i sostegni e le donazioni al Centro Minori di Latina e alle Onlus impegnate nell’assistenza e nella ricerca, tra cui in particolare “Latinautismo” e l’ “Associazione Diaphorà”, presenti con dei suoi rappresentanti, gli incontri di educazione alla legalità economico-finanziaria presso gli istituti scolastici e le giornate di raccolta sangue organizzate in collaborazione con l’A.S.L. e l’AVIS di Latina, che hanno riscosso una massiccia partecipazione da parte delle Fiamme Gialle di tutta la provincia.

Parole di ringraziamento sono state poi dedicate alle rappresentanze delle sezioni Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI) di Latina, Aprilia, Fondi e Formia, sia per l’importanza del ruolo svolto nel custodire i valori fondanti per il Corpo, che per la loro sempre ampia adesione e partecipazione alle varie iniziative sociali a favore della collettività.