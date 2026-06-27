CRONACA
Guardia di Finanza Latina, scoperti in un anno 151 evasori totali: hanno evaso 200 milioni
LATINA – Si è svolta nei giardini di Palazzo M, nel pomeriggio di venerdì 26 giugno, la cerimonia per il 252° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Alla presenza della Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella e delle altre autorità, il Comandante Provinciale Giovanni Marchetti, promosso nel frattempo al grado di Generale di Brigata , ha rivolto un ringraziamento a tutti i Finanzieri di ogni ordine e grado per le attività svolte nella lotta alla grande evasione fiscale e agli sprechi di denaro pubblico; all’aggressione ai patrimoni provento da reato e della criminalità, che nel complesso nell’ultimo anno ha portato al sequestro di denaro, beni mobili e immobili, disponibilità finanziarie e societarie per un valore di oltre 137 milioni di euro e nuove proposte di sequestro per oltre 290 milioni di euro. E ancora nel contrasto al caporalato, nella lotta al traffico di stupefacenti con ingenti sequestri, l’ultimo solo alcuni giorni fa in una grotta di Chiaia di Luna a Ponza dove sono stati trovati 40 kg di hashish. Sono in tutto 151 gli evasori totali scoperti.
La realtà provinciale – ha detto Marchetti – presenta indubbie attrattive per gli interessi delinquenziali di tipo economico. Ha poi sottolineato il lavoro svolto dal Corpo sul fronte delle frodi all’I.V.A. anche mediante l’utilizzo di false partita I.v.a. e le società c.d. “apri e chiudi”, le indebite compensazioni di crediti fittizi, il sommerso nel mondo del lavoro, lo sfruttamento di manodopera e le violazioni in materia di spesa pubblica, quali ad esempio le indebite percezioni di misure agevolative e di sostegno nelle diverse forme di prestazioni sociali erogate. Un richiamo particolare è stato dedicato anche all’attività operativa riguardante la lotta alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti, ai reati ambientali, alle violazioni in materia di giochi e scommesse illegali, anche a danno di minori, alle violazioni di varia natura nel settore delle accise e in particolare sui carburanti, soffermandosi, sotto tale profilo, sulle attività a contrasto delle forme di contrabbando e a tutela della trasparente applicazione dei prezzi e della qualità dei prodotti, aspetti, questi ultimi – ha sottolineato il generale – , di evidente impatto sui cittadini soprattutto alla luce dell’attuale congiuntura.
Per il Comandante provinciale è stato anche il momento del saluto, perché a settembre lascerà Latina per un incarico prestigioso presso lo Stato Maggiore del Comando Generale di Roma. Parlando di Latina ha detto: “L’ho conosciuta in questi quattro anni, ho imparato a viverla, ho imparato a conoscere i cittadini, le comunità, le istituzioni, la gente, e mi sono convinto che Latina merita molto di più di quello che le viene riconosciuto. Latina non è certamente le bombe, non è il malcostume e i comportamenti sbagliati di alcuni che pur ci sono oggettivamente, ma io ho conosciuto una storia di grande dignità, di grande operosità, di grande fatica e ho visto la capacità di questa città di reagire ai momenti difficili”, aggiungendo che quello a Latina “è stato veramente un percorso splendido”.
Un accenno, inoltre, anche alle tante iniziative del Corpo nel campo del sociale, rivolte alla collettività e ai più giovani, quali l’apertura di “Palazzo M” alle scolaresche e alle associazioni culturali per l’organizzazione di specifici eventi, i sostegni e le donazioni al Centro Minori di Latina e alle Onlus impegnate nell’assistenza e nella ricerca, tra cui in particolare “Latinautismo” e l’ “Associazione Diaphorà”, presenti con dei suoi rappresentanti, gli incontri di educazione alla legalità economico-finanziaria presso gli istituti scolastici e le giornate di raccolta sangue organizzate in collaborazione con l’A.S.L. e l’AVIS di Latina, che hanno riscosso una massiccia partecipazione da parte delle Fiamme Gialle di tutta la provincia.
Parole di ringraziamento sono state poi dedicate alle rappresentanze delle sezioni Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI) di Latina, Aprilia, Fondi e Formia, sia per l’importanza del ruolo svolto nel custodire i valori fondanti per il Corpo, che per la loro sempre ampia adesione e partecipazione alle varie iniziative sociali a favore della collettività.
CRONACA
Fermato sulla Pontina, nascondeva 5 chili di droga in un vani dietro l’airbag: 45enne arrestato dalla Polizia di Stato di Aprilia
APRILIA – Nascondeva decine di panetti di hashish in un vano ricavato dietro l’airbag del sedile passeggero. La scoperta è stata fatta dalla Polizia di Stato che nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha fermato sulla Pontina ad Aprilia un’auto sospetta guidata da un 45enne italiano.
Sono stati gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aprilia, a effettuare l’attività con il supporto del personale dell’Anticrimine del Commissariato, scoprendo nel cruscotto circa 4,5 chilogrammi tra hashish e marijuana.
La successiva perquisizione domiciliare, ha consentito di sequestrare ulteriori 480 grammi circa di hashish, materiale destinato al confezionamento e macchinari utilizzati per il sottovuoto, verosimilmente impiegati per la preparazione delle dosi da destinare al mercato illecito.
Il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’uomo è stato condotto in carcere per la successiva convalida.
CRONACA
Incidente su Strada Sabotino a Latina, auto fuori strada, ferito un automobilista
LATINA – Un automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 4,30 su strada Sabotino all’incrocio con via Nascosa. Da quanto si apprende l’uomo era alla guida di una mini che per ragioni da accertare è finita nel fossato laterale. All’arrivo dei Vigili del fuoco e del personale del 118 all’interno del veicolo c’era solo il conducente che è stato soccorso e trasferito in ospedale.
CRONACA
Incidente a SS Cosma e Damiano perde la vita un ex agente di polizia locale di Formia
SS COSMA E DAMIANO – Un drammatico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 26 giugno a Santi Cosma e Damiano dove un uomo di 67 anni di Formia, alla guida di uno scooter, si è scontrato con un trattore. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a Pietro Recco pensionato che per anni ha prestato servizio come agente della polizia locale di Spigno Saturnia. Sul posto i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano che hanno svolto i rilievi e dovranno ricostruire cause e dinamica dell’incidente.
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