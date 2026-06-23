APPUNTAMENTI
Foto Club Latina al convegno regionale Fiaf del Lazio, tre riconoscimenti
Anche il Foto Club Latina è stato tra i protagonisti del Convegno Regionale dei Circoli FIAF del Lazio, organizzato dal Foto Club Scatti Sabini. Il Foto Club Latina ha partecipato con una delegazione composta dal presidente Alessio Pagliari, dalla vicepresidente Giada Pontercorvo, dalla segretaria Virginia Mirella e dal consigliere Antonio Mercurio, confermando il ruolo attivo del circolo fotografico pontino all’interno della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Il Foto Club Latina ha infatti conquistato il riconoscimento di Miglior Circolo Fotografico ex aequo nella categoria Foto Singole – Tema Libero, un premio che valorizza il lavoro collettivo e la qualità espressiva dei soci. Giada Pontercorvo ha ottenuto il Primo Premio ex aequo nella sezione Tema Libero, mentre Michele Cuciniello si è aggiudicato il Primo Premio nella sezione Tema Obbligato “Orizzonti di Pace”. Il riconoscimento è stato ritirato durante la cerimonia dalla segretaria del circolo, Virginia Mirella. «Questi riconoscimenti – sottolinea il presidente Alessio Pagliari – premiano il lavoro svolto dal circolo e dai nostri soci, confermando la qualità della produzione fotografica del Foto Club Latina e la vitalità della nostra associazione, in continuità con i risultati ottenuti nei 50 anni di storia, all’interno del panorama regionale e nazionale».
Il Foto Club Latina ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al Foto Club Scatti Sabini per l’accoglienza, l’organizzazione e la riuscita della manifestazione, che ha rappresentato un’importante occasione di incontro e confronto tra i circoli fotografici del Lazio.
APPUNTAMENTI
Danilo Rea e Luca Barbarossa in uno spettacolo inedito a San Felice Circeo
Sarà una delle serate di punta dell’estate a San Felice Circeo quella in programma il prossimo 16 luglio a Vigna La Corte. Alle 21.30 saliranno sul palco il cantautore Luca Barbarossa e il pianista jazz Danilo Rea con lo spettacolo “L’arte dell’incontro”.
L’evento propone un dialogo musicale tra due artisti di grande esperienza e sensibilità, unendo il repertorio e la narrazione di Barbarossa all’improvvisazione pianistica di Rea. Voce e pianoforte daranno vita a uno spettacolo costruito tra canzoni, arrangiamenti originali e momenti di libertà creativa, in un continuo equilibrio tra scrittura e improvvisazione.
“L’arte dell’incontro” è stato pensato come un appuntamento speciale per il pubblico del Circeo e rappresenta uno dei momenti più attesi del cartellone estivo cittadino.
L’iniziativa rientra nel progetto Echi di Circe, finanziato dalla Regione Lazio, che propone una serie di eventi dedicati alla musica, allo spettacolo e alla valorizzazione del territorio.
L’amministrazione comunale ha confermato che il concerto sarà a ingresso gratuito, offrendo così a residenti e visitatori l’opportunità di assistere a una serata che mette insieme cantautorato e jazz in una cornice particolarmente suggestiva come quella di Vigna La Corte.
APPUNTAMENTI
Latina, al via “Altre Storie – R-Estate con Noi”, una settimana di eventi al Nascosa
Dal 23 al 28 giugno il nuovo salone della Parrocchia San Luca, nel quartiere Nascosa, ospiterà “Altre Storie – R-Estate con Noi”, una rassegna dedicata a musica, cinema, teatro, libri e incontri culturali. L’iniziativa è promossa dall’associazione Quartieri Connessi in collaborazione con Edizioni Botteghe Invisibili, Compagnia Botteghe Invisibili e Semuà.
La manifestazione nasce con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro e confronto nei quartieri Nuova Latina e Nascosa, attraverso appuntamenti che affiancano intrattenimento e approfondimento su temi come scuola, ambiente, relazioni sociali e cambiamenti della società contemporanea.
Il programma prenderà il via il 23 giugno con la proiezione dei cortometraggi “Odi et Amo” e “Confini Sociali” del regista Nicolò De Simoni e con la presentazione del fumetto “Storie di città”. Nei giorni successivi spazio a dibattiti dedicati al mondo della scuola, all’economia circolare, alla comunicazione efficace e alla medicina, affiancati da spettacoli teatrali, concerti e presentazioni letterarie.
Tra gli appuntamenti in calendario anche la mostra “Profs. La scuola a vignette” di Bruno Di Marco, il concerto del trio Maguiva, la presentazione dei libri “Percorsi incerti” di Carla Zanchetta e “L’apprendista” di Bruno Di Marco, oltre alla proiezione del film “Her” di Spike Jonze, accompagnata da una riflessione sui temi della solitudine, dell’affettività e delle relazioni nell’era digitale.
La rassegna rappresenta una delle principali iniziative culturali estive dei quartieri Nuova Latina e Nascosa, con l’obiettivo di creare occasioni di aggregazione e valorizzare la partecipazione della comunità attraverso eventi aperti al pubblico.
APPUNTAMENTI
Festa della musica, in Piazza del Popolo il concerto della Banda dell’Artiglieria Controaerei
In occasione della 32ª edizione della Festa della Musica, manifestazione nazionale che quest’anno celebra il tema “La voce dei luoghi” ed è specificamente dedicata alle bande musicali, il Comando Artiglieria Controaerei dell’Esercito Italiano, COMACA di Sabaudia, e il Comune di Latina annunciano il concerto di oggi domenica 21 giugno, alle ore 17.30.
Piazza del Popolo a Latina ospiterà l’esibizione della Banda dell’Artiglieria Controaerei. Il concerto, che gode del patrocinio del Comune di Latina , sarà diretto dal Sergente Maggiore Aiutante Daniele Fasano.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni nazionali e mira a valorizzare la forte sinergia tra le istituzioni militari e il territorio, offrendo alla comunità un momento di alto valore culturale e di condivisione sociale attraverso il linguaggio universale della musica.
Più Letti
-
NOTIZIARI10 ore fa
GR Latina – 23 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI23 ore fa
GR Latina – 22 giugno 2026 ore 18
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 22 giugno 2026 ore 15
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 22 giugno 2026 ore 8
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 21 giugno 2026 ore 8
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 20 giugno 2026 ore 18
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 20 giugno 2026 ore 15
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 20 giugno 2026 ore 7