APPUNTAMENTI
Gaeta, si conclude il campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2026
Si è concluso allo Yacht Club Gaeta E.V.S. il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2026, che per quattro giorni ha portato nel Golfo di Gaeta i migliori equipaggi della vela d’altura italiana. L’ultima giornata di regate si è svolta ancora una volta in condizioni ideali, con vento termico tra i 9 e i 14 nodi, permettendo al Comitato di Regata di completare il programma previsto. Il Campionato si chiude così con otto prove disputate – sette tra le boe e una regata costiera – confermando l’eccellente affidabilità del
campo di regata di Gaeta, apprezzato da atleti, tecnici e ufficiali di regata. Prima del segnale di partenza dell’ultima giornata, l’intera flotta si è raccolta in un minuto di silenzio in
memoria dell’Ing. Raffaele Giarnella, Presidente del Circolo Nautico Caposele, recentemente scomparso. Su disposizione del Comitato di Regata è stata esposta la bandiera nera sul battello del Comitato, in un momento di profondo raccoglimento e vicinanza condiviso da tutti gli equipaggi. Nel pomeriggio il palco del FIV Village ha ospitato la Cerimonia di Premiazione, durante la quale sono stati assegnati i cinque titoli italiani, il Trofeo Carlo De Zerbi, il Trofeo dei Tre Mari, il Trofeo Armatore Timoniere e gli altri riconoscimenti previsti dal Campionato.
I Campioni Italiani Assoluti 2026:
Gruppo 1 – Classe A | Morgan V – Swan 42 – Nicola De Gemmis
Gruppo 1 – Classe B | To Be – Italia Yachts 11.98 – Stefano Rusconi
Gruppo 1 – Classe B Corinthian | Guardamago 3 – Italia Yachts 11.98 – Massimo Romeo Piparo
Gruppo 2 – Classe C | Chisum – Cape 31 – Andrea Castrucci
Gruppo 2 – Classe C Corinthian | Chisum – Cape 31 – Andrea Castrucci
Tra i riconoscimenti assegnati anche il Premio Speciale all’equipaggio con la maggiore presenza femminile, il
Trofeo dei Tre Mari e il Trofeo Armatore Timoniere.
«Quando ospiti un Campionato Italiano Assoluto, l’obiettivo è uno solo: mettere atleti e organizzazione nelle migliori condizioni possibili. Credo che questa settimana abbia dimostrato quanto Gaeta sia una sede naturale per la grande vela. Abbiamo visto regate spettacolari, un campo di regata straordinario e un lavoro di squadra che ha coinvolto Federazione, istituzioni, partner, volontari e tutto lo staff dello Yacht Club. A tutti loro va il mio grazie più sincero. È da qui che vogliamo continuare a costruire il futuro della vela a Gaeta.» Vincenzo Addessi, Presidente Yacht Club Gaeta E.V.S. Lo Yacht Club Gaeta E.V.S. desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla Federazione Italiana Vela, all’UVAI, al Comitato di Regata, agli Ufficiali di Regata, agli stazzatori, alle istituzioni, ai partner, agli sponsor, agli armatori e agli equipaggi che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Un ringraziamento particolare va inoltre a tutto lo staff dello Yacht Club Gaeta E.V.S., della Base Nautica Flavio Gioia e ai numerosi volontari che, con competenza, disponibilità e passione, hanno lavorato per mesi
affinché ogni dettaglio fosse all’altezza di un Campionato Italiano Assoluto. Si chiude così un’edizione che ha confermato Gaeta come uno dei principali punti di riferimento della vela
italiana, pronta ad accogliere nuove sfide e nuovi grandi eventi.
Con il patrocinio di: Regione Lazio, Camera di Commercio Frosinone Latina, Informare, Comune di Gaeta
Sponsor FIV: Armare, Metasail, Versilia Marine Service, Aqualy, Toio, Veleria San Giorgio, One Ocean
Foundation, Garmin
Local Partner: Mercedes-Benz L’Auto,21 Sailmakers, MMG – Model Maker Group, Heineken 0.0, Acqua di
Gaeta, Oliver Yachts, Sessa Marine, Pasticceria Antonio Di Ciaccio, Apicoltura Ziniti, Azienda Agricola Cosmo
Di Russo, Pizzeria del Porto, Il Follaro, Salvatore Di Fonzo, Sunsea Studio, Monti Cecubi, La Molisana, De Vizia
APPUNTAMENTI
Al via stasera “Il Museo Cambellotti dialoga in musica”, Latina celebra i 150 anni dell’artista con nove grandi eventi
Prenderà ufficialmente il via domenica, 28 giugno 2026, la rassegna “Il Museo Cambellotti dialoga in musica”. L’iniziativa, ospitata nel museo civico Duilio Cambellotti e nella sua arena, rientra nel programma comunale delle celebrazioni del 150° anniversario della nascita dell’artista, figura chiave dell’arte moderna e delle arti applicate del Novecento. Il progetto del Comune di Latina, a cura dell’associazione culturale Eleomai, è finanziato con un contributo della Regione Lazio (legge regionale 15/2014) per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo e con fondi comunali.
Il cartellone prevede nove spettacoli, l’ultimo dei quali in programma per il 17 luglio, mirati a favorire la valorizzare del museo, quale luogo di cultura, accrescendo l’interesse da parte del pubblico attratto e incuriosito dagli artisti, dai concerti proposti ed eventi connessi. La rassegna è stata presentata nell’aula De Pasquale del Comune di Latina, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco, di Antonia Lo Rillo, direttrice del museo Cambellotti e di Alfredo Romano, presidente e direttore artistico dell’associazione Eleomai che abbiamo intervistato
IL PROGRAMMA
– Domenica 28 Giugno (Ore 20:00) – RICCARDO RETTAROLI (Chitarra sola)
Concerto di apertura della manifestazione. Il giovane chitarrista eseguirà musiche di Llobet, Torroba, Villa-Lobos, Coste e Mangorè.
– Venerdì 3 Luglio (Ore 21:00) – LE MUSICHE DEL PERIODO DELLE CITTÀ DI FONDAZIONE
Con il Neos Saxophone Quartett. Un viaggio di ricostruzione musicologica tra canzoni, cori, ballabili e marce della musica di consumo dell’epoca, reinterpretati da un ensemble agile e performante.
– Sabato 4 Luglio (Ore 21:00) – LA ZANZARITA ORCHESTRA (Omaggio a Renzo Arbore) con la partecipazione straordinaria Mariano Caiano
Spettacolo travolgente con un’orchestra di 13-14 elementi guidata dal M° Luciano Ursi, dedicata ai capolavori della canzone napoletana ed ai celebri arrangiamenti “alla maniera” dell’Orchestra Italiana.
– Giovedì 9 Luglio (Ore 21:00) – UN BACIO SWING A MEZZANOTTE
Con Sabrina Marciano (voce), Antonello Capuano (chitarra), Oreste Sbarra (batteria) e Pino De Vivo (sax). Uno show frizzante tra note e sketches che ripercorre la canzone jazzata italiana dagli anni ’30 in poi.
– Venerdì 10 Luglio (Ore 21:00) – ORCHESTRA TERRITORIALE TARTINI
Simona Ruisi (voce) e Antonio Cipriani (direttore). Celebrazione della storica compagine locale che ha ottenuto nel 2025 il prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura come Orchestra Territoriale.
– Sabato 11 Luglio (Ore 21:00) – MARCO LO RUSSO ROUGE (Fisarmonica sola)
“Noché tanguera, profumo di Tango”. Un viaggio raffinato nel cuore del tango (patrimonio UNESCO) guidato dal celebre compositore e fisarmonicista, già collaboratore del Premio Oscar Nicola Piovani.
– Domenica 12 Luglio (Ore 21:00) – CORO ASSOCIAZIONE DIAPHORÀ
Diretto da Gianni Siragusa. Un esempio concreto di integrazione sociale e inclusione attraverso la musica, volto a promuovere la partecipazione, l’unicità e la valorizzazione del territorio.
– Giovedì 16 Luglio (Ore 21:00) – CIAK SI ASCOLTA (Soundtrack Ensemble)
Quartetto d’archi con Tania Tuccinardi (voce), Laura Venditti (sax), Gabriele Pezone (pianoforte) e lo storico del cinema Marco Grossi. Esecuzione dal vivo delle colonne sonore più amate (da Rota a Morricone, da Bacalov a Zimmer) in sincrono con la proiezione di immagini cinematografiche.
– Venerdì 17 Luglio (Ore 21:00) – THE TREE GEES
Una delle più accreditate tribute band dei Bee Gees al mondo. Uno show unico che unisce rigore stilistico, leggerezza e ironia, ripercorrendo uno straordinario repertorio pop internazionale.
APPUNTAMENTI
Riapre l’Ex Evergreen. Nuova vita al Parco di Via Roccagorga
Ha ri- aperto al pubblico il parco di via Roccagorga, Ex Evergreen, con una nuova veste grazie alla riqualificazione effettuata con il progetto Upper per i parchi produttivi urbani per lo sviluppo di tecnologie e servizi connessi a soluzioni basate sulla natura.
Presenti, ieri pomeriggio il sindaco Matilde Celentano, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale nonché Marco Compagnucci, rappresentante della società La Flan Gest Srl che gestirà il parco per vent’anni. Hanno partecipato anche numerosi assessori e consiglieri comunali.
“L’iter seguito dall’amministrazione comunale – afferma il sindaco Matilde Celentano – non è stato semplice considerando il termine degli interventi di riqualificazione legati al progetto europeo e l’affidamento. La prima consultazione di mercato ha dato esito negativo perché le proposte pervenute non erano in grado di rispondere a tutte le necessità che la gestione di un parco produttivo richiede, ma siamo arrivati poi all’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto con La Flan Gest Srl, che ringrazio, che si gestirà per 20 anni il parco. Non è un parco come tanti. Presenta, infatti, una serie di innovazioni che lo rendono unico sia nel panorama locale che nazionale: ospita una serra ricca di fiori e piante, stand espositivi e laboratori creativi, un’area bimbi, zone relax, percorsi sensoriali, chiosco con vendita di prodotti a chilometro zero, area picnic, e, infine, musica e spettacoli per trascorrere anche le serate d’estate insieme sotto alle stelle. Insomma, è stato un percorso complicato, ma siamo orgogliosi di aver aperto al pubblico un parco innovativo, green, con una forte vocazione sociale situato in un’area strategica, caratterizzata dalla presenza di numerose scuole, del mercato settimanale e della Curia vescovile. In questo parco, inoltre, è installata una delle quattro bacheche di crossbooking in legno volute dal Consiglio comunale delle bambine e dei bambini. Infine, voglio sottolineare un aspetto a cui tengo in maniera particolare. Mentre erano in corso i lavori presso quest’area, nel 2023 appena poco dopo il mio insediamento, è venuto a mancare Jean-Luc Krautsieder. Un giovane molto conosciuto in città che per motivi di lavoro si era trasferito in Francia, ma che desiderava tornare a Latina. Jean-Luc tornerà a Latina sotto un’altra forma perché questo parco, l’ex Evergreen, dove trascorreva i pomeriggi d’estate quando era piccolo, sarà intitolato a lui. La commissione Toponomastica si è già espressa e, prestissimo, la delibera approderà in Consiglio comunale per divenire ufficiale. Questo meraviglioso parco, sarà a lui dedicato”.
Esprimo grande soddisfazione – dichiara il vicesindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici – perché finalmente il parco sarà a disposizione del quartiere e dell’intera comunità, tornando a essere un punto di riferimento come lo è sempre stato. È stato un lavoro complesso, al quale questa amministrazione si è dedicata sin dai primi giorni per evitare il definanziamento dell’opera e poter completare i lavori nei tempi richiesti. Un percorso che ha richiesto impegno costante, attenzione amministrativa e una stretta collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di garantire il buon esito dell’intervento e la piena valorizzazione di un’area particolarmente significativa per il territorio. Ringrazio, per questo, gli uffici per il prezioso lavoro svolto, che ci ha permesso di raggiungere il risultato per tempo e auguro buon lavoro al gestore”.
“L’Ex Evergreen – aggiunge Marco Compagnucci, rappresentante della società La Flan Gest Srl – nasce con l’obiettivo di essere uno spazio aperto e a disposizione di tutta la città. Vogliamo che diventi un vero punto di riferimento per la comunità, un luogo capace di accogliere attività sportive, sociali, culturali e anche lavorative, creando connessioni tra persone, associazioni e realtà del territorio. Parliamo di un progetto in continua evoluzione. Abbiamo immaginato il parco come un organismo vivo, destinato a crescere insieme alla comunità che lo frequenterà. Nei prossimi mesi prenderanno forma nuove iniziative, dalla produzione e vendita di piante e fiori agli orti urbani, che contiamo di avviare tra settembre e ottobre. Ma soprattutto vogliamo ascoltare le persone: idee, proposte e contributi dei cittadini saranno fondamentali per costruire insieme il futuro di questo spazio. L’ambizione è quella di creare un vero incubatore di idee e progetti per la città, un luogo dove possano nascere collaborazioni, attività e opportunità capaci di generare valore per il nostro territorio”.
APPUNTAMENTI
Latina celebra Santa Maria Goretti: al via il programma tra spiritualità, cultura e riflessioni sulla pace
Prenderanno il via il 28 giugno i festeggiamenti in onore di Santa Maria Goretti, patrona di Latina e dell’Agro Pontino. La Parrocchia di Santa Maria Goretti, guidata da don Paolo Spaviero, ha predisposto un ricco calendario di iniziative religiose, culturali e sociali che accompagneranno i fedeli fino alla festa del 6 luglio.
Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà la frase di Papa Leone XIV: «Educare ad una pace disarmata e disarmante», tema che ispirerà gli incontri in programma.
Tra gli appuntamenti più significativi figurano il concerto “Sinfonie d’estate” dell’Orchestra I Filarmonici Pontini, in programma il 28 giugno, l’incontro dedicato alla violenza di genere con la psicologa e criminologa Gabriella Marano il 29 giugno, la catechesi di don Luigi Maria Epicoco sul Vangelo secondo Santa Maria Goretti il 30 giugno e la conferenza “Beati gli artigiani di pace” con Flavio Lotti, presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, prevista per il 1° luglio.
Il 2 luglio sarà invece dedicato all’etica e all’intelligenza artificiale con la presentazione dell’enciclica di Papa Leone XIV da parte di don Andrea Pizzichini.
Dal 3 luglio entrerà nel vivo il Triduo in onore della patrona, accompagnato dall’apertura degli stand gastronomici, da momenti ricreativi e dalle celebrazioni liturgiche. Tra gli appuntamenti più attesi anche la benedizione delle nuove vetrate artistiche dedicate alla vita di Santa Maria Goretti.
Il culmine dei festeggiamenti sarà lunedì 6 luglio. Alle 20.30 il vescovo di Latina Mariano Crociata presiederà la solenne celebrazione sul sagrato della chiesa. A seguire partirà la tradizionale processione con la statua della patrona, accompagnata dalla Banda “G. Rossini” di Latina, lungo un percorso che attraverserà viale XVIII Dicembre, via Carturan, piazzale Carturan, via Milazzo, via Giulio Cesare, via Corridoni e nuovamente viale XVIII Dicembre.
La Parrocchia invita i cittadini ad addobbare balconi e strade lungo il tragitto della processione. I festeggiamenti si concluderanno con il concerto finale della banda musicale.
Santa Maria Goretti, canonizzata nel 1950 da Papa Pio XII, è patrona della città di Latina e dell’Agro Pontino dal 1952, insieme a San Marco Evangelista.
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