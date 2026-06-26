APPUNTAMENTI
“Il Museo Cambellotti dialoga in musica”: a Latina nove concerti per i 150 anni dalla nascita dell’artista
LATINA – Prenderà ufficialmente il via domenica, 28 giugno 2026, la rassegna “Il Museo Cambellotti dialoga in musica”. L’iniziativa, ospitata nel museo civico Duilio Cambellotti e nella sua arena, rientra nel programma comunale delle celebrazioni del 150° anniversario della nascita dell’artista, figura chiave dell’arte moderna e delle arti applicate del Novecento.
Il progetto del Comune di Latina, a cura dell’associazione culturale Eleomai, è finanziato con un contributo della Regione Lazio (legge regionale 15/2014) per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo e con fondi comunali.
Il cartellone prevede nove spettacoli, l’ultimo dei quali in programma per il 17 luglio, mirati a favorire la valorizzare del museo, quale luogo di cultura, accrescendo l’interesse da parte del pubblico attratto e incuriosito dagli artisti, dai concerti proposti ed eventi connessi.
La rassegna è stata illustrata oggi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nell’aula De Pasquale del Comune di Latina, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco, di Antonia Lo Rillo, direttrice del museo Cambellotti e di Alfredo Romano, presidente e direttore artistico dell’associazione Eleomai.
“Questo progetto – ha spiegato Celentano – rappresenta uno dei tanti step culturali che ci accompagneranno al Centenario di Latina. Abbiamo strutturato un cartellone inclusivo e di altissimo spessore artistico, con un’attenzione speciale per i giovani talenti under 35 e le collaborazioni internazionali. Il tema del Novecento è al centro delle linee della nostra amministrazione in vista del Centenario del 2032. Desideriamo che il Museo dedicato a Cambellotti sia uno spazio vivo, aperto e dinamico, dove la memoria si intreccia con la contemporaneità e la cultura si fa motore di coesione sociale.”
“Con questi nove concerti e gli eventi collaterali – ha aggiunto l’assessore Di Cocco – vogliamo che la cittadinanza e i visitatori vivano la bellezza in uno dei luoghi simbolo della nostra comunità. La filiera turistico-culturale ha lavorato unita per offrire un’offerta integrata e di assoluta qualità, capace di generare un indotto virtuoso per il commercio e l’accoglienza locale. Vedere musicisti di rilievo calcare le nostre scene dimostra che Latina continua ad essere accogliente, aperta e proiettata al futuro, investendo sulla crescita sociale ed economica della comunità.”
“Il programma proposto – ha affermato Romano, direttore artistico della rassegna – intende essere un momento di condivisione e coinvolgimento per tutti. Un’occasione per ascoltare della buona musica dal vivo stando comodamente seduti al centro della città con tanti generi musicali proposti. L’invito è quello di partecipare numerosi e di cogliere questa opportunità che è stata resa possibile grazie all’impegno del Comune di Latina che ha inteso valorizzare il Museo Duilio Cambellotti attraverso questa manifestazione”.
“Il nostro Museo – ha sottolineato la dottoressa Lo Rillo – si conferma centro culturale di coordinamento sul territorio, con la rete Mir dei musei della provincia di Latina e con la nascita del Sistema culturale integrato delle Città di Fondazione e Agro Pontino e Romano. Questa rassegna garantisce la massima trasversalità per avvicinare un pubblico intergenerazionale, valorizzando il luogo culturale e accrescendo l’interesse verso la struttura grazie alla varietà delle proposte, che spaziano dalla musica da camera al pop, dallo swing alle colonne sonore”
IL PROGRAMMA
– Domenica 28 Giugno (Ore 20:00) – RICCARDO RETTAROLI (Chitarra sola)
Concerto di apertura della manifestazione. Il giovane chitarrista eseguirà musiche di Llobet, Torroba, Villa-Lobos, Coste e Mangorè.
– Venerdì 3 Luglio (Ore 21:00) – LE MUSICHE DEL PERIODO DELLE CITTÀ DI FONDAZIONE
Con il Neos Saxophone Quartett. Un viaggio di ricostruzione musicologica tra canzoni, cori, ballabili e marce della musica di consumo dell’epoca, reinterpretati da un ensemble agile e performante.
– Sabato 4 Luglio (Ore 21:00) – LA ZANZARITA ORCHESTRA (Omaggio a Renzo Arbore)
Spettacolo travolgente con un’orchestra di 13-14 elementi guidata dal M° Luciano Ursi, dedicata ai capolavori della canzone napoletana ed ai celebri arrangiamenti “alla maniera” dell’Orchestra Italiana.
– Giovedì 9 Luglio (Ore 21:00) – UN BACIO SWING A MEZZANOTTE
Con Sabrina Marciano (voce), Antonello Capuano (chitarra), Oreste Sbarra (batteria) e Pino De Vivo (sax). Uno show frizzante tra note e sketches che ripercorre la canzone jazzata italiana dagli anni ’30 in poi.
– Venerdì 10 Luglio (Ore 21:00) – ORCHESTRA TERRITORIALE TARTINI
Simona Ruisi (voce) e Antonio Cipriani (direttore). Celebrazione della storica compagine locale che ha ottenuto nel 2025 il prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura come Orchestra Territoriale.
– Sabato 11 Luglio (Ore 21:00) – MARCO LO RUSSO ROUGE (Fisarmonica sola)
“Noché tanguera, profumo di Tango”. Un viaggio raffinato nel cuore del tango (patrimonio UNESCO) guidato dal celebre compositore e fisarmonicista, già collaboratore del Premio Oscar Nicola Piovani.
– Domenica 12 Luglio (Ore 21:00) – CORO ASSOCIAZIONE DIAPHORÀ
Diretto da Gianni Siragusa. Un esempio concreto di integrazione sociale e inclusione attraverso la musica, volto a promuovere la partecipazione, l’unicità e la valorizzazione del territorio.
– Giovedì 16 Luglio (Ore 21:00) – CIAK SI ASCOLTA (Soundtrack Ensemble)
Quartetto d’archi con Tania Tuccinardi (voce), Laura Venditti (sax), Gabriele Pezone (pianoforte) e lo storico del cinema Marco Grossi. Esecuzione dal vivo delle colonne sonore più amate (da Rota a Morricone, da Bacalov a Zimmer) in sincrono con la proiezione di immagini cinematografiche.
– Venerdì 17 Luglio (Ore 21:00) – THE TREE GEES
Una delle più accreditate tribute band dei Bee Gees al mondo. Uno show unico che unisce rigore stilistico, leggerezza e ironia, ripercorrendo uno straordinario repertorio pop internazionale.
Per info rivolgersi al seguente recapito telefonico: 338 487 4115
Costo biglietti:
Euro 10 (ad esclusione della data del 4 luglio Euro 15)
Abbonamento a tutti gli spettacoli: Euro 50
APPUNTAMENTI
Latina, Factory10 presenta la mostra “URBEX”: un anno di esplorazione tra luoghi abbandonati e rigenerazione
L’associazione di Promozione Sociale Factory10 ospita la mostra “URBEX Dall’esplorazione urbana all’esperienza – un anno di cammino collettivo.”
L’inaugurazione della mostra si terrà il 2 luglio 2026 dalle 19:00 nella sede di Factory10 in via dei Boi 10 a Latina.
Raccontare il silenzio romantico e il tempo sospeso dei luoghi abbandonati, ma anche immaginare per essi un futuro di cura, comunità e rigenerazione. Questo è il cuore di “URBEX”, la mostra fotografica collettiva ideata e promossa dall’associazione fotografica Factory10 all’interno dei laboratori chiamati “Gruppi di Lavoro” condotti interamente dai propri soci.
Il progetto ha avuto inizio come una vera e propria indagine fotografica sul territorio pontino, focalizzata in particolare sui luoghi lasciati all’incuria del tempo. Quello che era iniziato come un percorso di esplorazione urbana (Urbex) si è trasformato in un progetto corale, dove ciascuno dei partecipanti ha messo in gioco la propria sensibilità per offrire uno sguardo autentico sul territorio.
L’associazione Factory10, sostenuta dal contributo dei propri tesserati, opera da anni con l’obiettivo di diffondere cultura e linguaggi artistici, con particolare attenzione alla fotografia come strumento di racconto, confronto e crescita. Attraverso corsi di formazione, mostre, eventi di aggregazione e momenti di scambio. Realtà come Factory10 svolgono un ruolo prezioso creando occasioni di incontro, favorendo il dialogo tra generazioni e contribuendo alla costruzione di una comunità consapevole, critica e aperta al mondo.
APPUNTAMENTI
Sport, musica e danza: il cartellone degli eventi del fine settimana per “Sport in Comune” a Cisterna
Un altro fine settimana ricco di eventi a Cisterna dove, da venerdì 26 a domenica 28 giugno, sarà possibile scegliere tra le numerose manifestazioni inserite nel cartellone di “Sport in Comune” promosso dall’amministrazione comunale. Venerdì l’appuntamento è in piazza XIX Marzo per l’evento organizzato da MGA Studios Accademia di Arte e Spettacolo e Music Studio che prevede alle ore 18 Rock Attack Live, grande festa della musica dal vivo; a seguire alle ore 21 MGA TV – “Il Grande Varietà dei Piccoli” e ancora alle ore 21.30 lo spettacolo “Vortice” tra danza urbana, classica, latina e danza aerea, accompagnato dalle esibizioni vocali degli artisti di Music Studio. Sempre venerdì tornerà la “Camminata Metabolica” organizzata dall’associazione Fitness Montello con partenza alle ore 20 da Palazzo Caetani. Si tratta di una attività di gruppo – guidata da trainer certificati con l’utilizzo di cuffie wireless per seguire le istruzioni – che unisce marcia, esercizi posturali e movimenti a corpo libero ad un ritmo compreso tra i 6 e gli 8 chilometri orari per una durata di circa due ore. Una modalità per poter fare attività fisica in compagnia con una guida esperta. Sabato ancora “Il Grande Varietà dei Piccoli” alle ore 21 e a seguire, alle ore 21.30, “Voci”, uno spettacolo di MGA Studios e Music Studio che racconta emozioni, fragilità, coraggio e rinascita attraverso esibizioni di arte, musica e danza. Domenica alle ore 17.30, su iniziativa della Consulta delle Donne in collaborazione con l’Associazione Astrolabio, torna “Passi inclusivi”: si parte dal Centro polivalente San Valentino per intraprendere una piacevole camminata di circa 3,5 chilometri, adatta a bambini, giovani, adulti e anziani. Il programma prevede di raggiungere il Bosco di San Biagio per trascorrere circa 60/90 minuti immersi nella natura, partecipando ad attività pensate per grandi e piccini. Durante il pomeriggio saranno proposti laboratori nella natura; attività di esplorazione e conoscenza del territorio; giochi cooperativi e inclusivi; momenti dedicati al benessere e alla mindfulness. L’iniziativa è gratuita, con prenotazione obbligatoria telefonando al 331 332 0023. Sempre domenica a partire dalle ore 18 protagonista in Piazza XIX Marzo sarà il Cisterna Rugby Kiwis con esibizioni e dimostrazioni aperte a tutta la cittadinanza.
APPUNTAMENTI
Nuova stagione del D’Annunzio di Latina, tanti nomi importanti e grande attenzione ai ragazzi
E’ stata ospitata stamattina al Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” di Latina la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale 2026/2027.
Il sindaco Matilde Celentano, la direttrice del Teatro Elena Lusena, con Luca Fornari, amministratore di Atcl – Circuito Multidisciplinare del Lazio e Isabella Di Cola, direttrice artistica di Atcl, hanno illustrato la programmazione della nuova stagione, ricca di appuntamenti di grande rilievo artistico e culturale.
La Sindaca Matilde Celentano intervistata da Elisabetta De Falco
Particolare attenzione sarà dedicata anche al progetto “Dietro le Quinte” , iniziativa che nel corso dell’anno ha consentito agli studenti di vivere il teatro da una prospettiva inedita attraverso visite guidate Il progetto ha riscosso un significativo interesse da parte del pubblico. L’evento rappresenterà anche un passaggio simbolico per l’identità e l’immagine del teatro.
Lo ha spiegato al microfono di Elisabetta De Falco la Direttrice del Teatro Elena Lusena
Nel corso della conferenza è stato presentato ufficialmente il nuovo logo del Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” e il nuovo sito web istituzionale, strumenti pensati per rafforzare la comunicazione del teatro e renderla sempre più moderna, accessibile e vicina al pubblico. Il nuovo portale offrirà informazioni aggiornate sugli spettacoli, sulle attività culturali e sui progetti del teatro, con l’obiettivo di creare un dialogo ancora più diretto con cittadini, spettatori e operatori culturali.
Erasmo Berti di Berti Live ci ha parlato di alcuni degli spettacoli di punta della nuova stagione passando anche attraverso un bilancio della stagione che si è appena conclusa.
Più Letti
-
NOTIZIARI8 ore fa
GR Latina – 26 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI24 ore fa
GR Latina – 25 giugno 2026 ore 15
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 25 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 24 giugno 2026 ore 15
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 24 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 23 giugno 2026 ore 16
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 23 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI4 giorni fa
GR Latina – 22 giugno 2026 ore 18