APPUNTAMENTI
Latina, Factory10 presenta la mostra “URBEX”: un anno di esplorazione tra luoghi abbandonati e rigenerazione
L’associazione di Promozione Sociale Factory10 ospita la mostra “URBEX Dall’esplorazione urbana all’esperienza – un anno di cammino collettivo.”
L’inaugurazione della mostra si terrà il 2 luglio 2026 dalle 19:00 nella sede di Factory10 in via dei Boi 10 a Latina.
Raccontare il silenzio romantico e il tempo sospeso dei luoghi abbandonati, ma anche immaginare per essi un futuro di cura, comunità e rigenerazione. Questo è il cuore di “URBEX”, la mostra fotografica collettiva ideata e promossa dall’associazione fotografica Factory10 all’interno dei laboratori chiamati “Gruppi di Lavoro” condotti interamente dai propri soci.
Il progetto ha avuto inizio come una vera e propria indagine fotografica sul territorio pontino, focalizzata in particolare sui luoghi lasciati all’incuria del tempo. Quello che era iniziato come un percorso di esplorazione urbana (Urbex) si è trasformato in un progetto corale, dove ciascuno dei partecipanti ha messo in gioco la propria sensibilità per offrire uno sguardo autentico sul territorio.
L’associazione Factory10, sostenuta dal contributo dei propri tesserati, opera da anni con l’obiettivo di diffondere cultura e linguaggi artistici, con particolare attenzione alla fotografia come strumento di racconto, confronto e crescita. Attraverso corsi di formazione, mostre, eventi di aggregazione e momenti di scambio. Realtà come Factory10 svolgono un ruolo prezioso creando occasioni di incontro, favorendo il dialogo tra generazioni e contribuendo alla costruzione di una comunità consapevole, critica e aperta al mondo.
APPUNTAMENTI
Sport, musica e danza: il cartellone degli eventi del fine settimana per “Sport in Comune” a Cisterna
Un altro fine settimana ricco di eventi a Cisterna dove, da venerdì 26 a domenica 28 giugno, sarà possibile scegliere tra le numerose manifestazioni inserite nel cartellone di “Sport in Comune” promosso dall’amministrazione comunale. Venerdì l’appuntamento è in piazza XIX Marzo per l’evento organizzato da MGA Studios Accademia di Arte e Spettacolo e Music Studio che prevede alle ore 18 Rock Attack Live, grande festa della musica dal vivo; a seguire alle ore 21 MGA TV – “Il Grande Varietà dei Piccoli” e ancora alle ore 21.30 lo spettacolo “Vortice” tra danza urbana, classica, latina e danza aerea, accompagnato dalle esibizioni vocali degli artisti di Music Studio. Sempre venerdì tornerà la “Camminata Metabolica” organizzata dall’associazione Fitness Montello con partenza alle ore 20 da Palazzo Caetani. Si tratta di una attività di gruppo – guidata da trainer certificati con l’utilizzo di cuffie wireless per seguire le istruzioni – che unisce marcia, esercizi posturali e movimenti a corpo libero ad un ritmo compreso tra i 6 e gli 8 chilometri orari per una durata di circa due ore. Una modalità per poter fare attività fisica in compagnia con una guida esperta. Sabato ancora “Il Grande Varietà dei Piccoli” alle ore 21 e a seguire, alle ore 21.30, “Voci”, uno spettacolo di MGA Studios e Music Studio che racconta emozioni, fragilità, coraggio e rinascita attraverso esibizioni di arte, musica e danza. Domenica alle ore 17.30, su iniziativa della Consulta delle Donne in collaborazione con l’Associazione Astrolabio, torna “Passi inclusivi”: si parte dal Centro polivalente San Valentino per intraprendere una piacevole camminata di circa 3,5 chilometri, adatta a bambini, giovani, adulti e anziani. Il programma prevede di raggiungere il Bosco di San Biagio per trascorrere circa 60/90 minuti immersi nella natura, partecipando ad attività pensate per grandi e piccini. Durante il pomeriggio saranno proposti laboratori nella natura; attività di esplorazione e conoscenza del territorio; giochi cooperativi e inclusivi; momenti dedicati al benessere e alla mindfulness. L’iniziativa è gratuita, con prenotazione obbligatoria telefonando al 331 332 0023. Sempre domenica a partire dalle ore 18 protagonista in Piazza XIX Marzo sarà il Cisterna Rugby Kiwis con esibizioni e dimostrazioni aperte a tutta la cittadinanza.
APPUNTAMENTI
Nuova stagione del D’Annunzio di Latina, tanti nomi importanti e grande attenzione ai ragazzi
E’ stata ospitata stamattina al Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” di Latina la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale 2026/2027.
Il sindaco Matilde Celentano, la direttrice del Teatro Elena Lusena, con Luca Fornari, amministratore di Atcl – Circuito Multidisciplinare del Lazio e Isabella Di Cola, direttrice artistica di Atcl, hanno illustrato la programmazione della nuova stagione, ricca di appuntamenti di grande rilievo artistico e culturale.
La Sindaca Matilde Celentano intervistata da Elisabetta De Falco
Particolare attenzione sarà dedicata anche al progetto “Dietro le Quinte” , iniziativa che nel corso dell’anno ha consentito agli studenti di vivere il teatro da una prospettiva inedita attraverso visite guidate Il progetto ha riscosso un significativo interesse da parte del pubblico. L’evento rappresenterà anche un passaggio simbolico per l’identità e l’immagine del teatro.
Lo ha spiegato al microfono di Elisabetta De Falco la Direttrice del Teatro Elena Lusena
Nel corso della conferenza è stato presentato ufficialmente il nuovo logo del Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” e il nuovo sito web istituzionale, strumenti pensati per rafforzare la comunicazione del teatro e renderla sempre più moderna, accessibile e vicina al pubblico. Il nuovo portale offrirà informazioni aggiornate sugli spettacoli, sulle attività culturali e sui progetti del teatro, con l’obiettivo di creare un dialogo ancora più diretto con cittadini, spettatori e operatori culturali.
Erasmo Berti di Berti Live ci ha parlato di alcuni degli spettacoli di punta della nuova stagione passando anche attraverso un bilancio della stagione che si è appena conclusa.
APPUNTAMENTI
Live Painting di Roberta Modena il 26 Giugno presso il Gruppo Mayer di Latina
Nuovo appuntamento culturale del Gruppo Mayer in collaborazione con il MAD Museo d’Arte Diffusa.
Riflettori puntati su Roberta Modena, pop artist dal linguaggio vibrante e immediato e che venerdì 26 giugno 2026 alle ore 19:00, trasformerà lo store di via San Carlo da Sezze 5 in un vero laboratorio vivo. Roberta Modena darà infatti vita ad un live painting che permetterà al pubblico di assistere alla nascita di un’opera in tempo reale, immergendosi nel suo processo creativo fatto di ritmo, gesto e intuizione visiva.
L’iniziativa si inserisce nel percorso che il Gruppo Mayer sta portando avanti negli ultimi mesi, trasformando il proprio spazio espositivo in un luogo di cultura aperto alla città, dove tecnologia, arte e comunità si incontrano.
Dopo il successo della mostra dedicata a Fabrizio Libralato, il nuovo evento conferma la volontà di dare continuità a un progetto che porta l’arte contemporanea dentro gli ambienti del quotidiano, rendendola accessibile e partecipata. La serata sarà arricchita dalla Wine Art Experience, con la degustazione dei vini della Cantina Pecora di Cori, creando un dialogo sensoriale tra gusto, colore e atmosfera. Un’esperienza che invita a vivere l’arte non solo con gli occhi, ma con tutti i sensi.
L’arrivo di Roberta Modena segna un nuovo capitolo nel percorso culturale del Gruppo Mayer: un passaggio dal bianco e nero elegante della precedente esposizione alla forza pop, ironica e luminosa.
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