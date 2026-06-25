Latina, Factory10 presenta la mostra “URBEX”: un anno di esplorazione tra luoghi abbandonati e rigenerazione

L’associazione di Promozione Sociale Factory10 ospita la mostra “URBEX Dall’esplorazione urbana all’esperienza – un anno di cammino collettivo.”

L’inaugurazione della mostra si terrà il 2 luglio 2026 dalle 19:00 nella sede di Factory10 in via dei Boi 10 a Latina.

Raccontare il silenzio romantico e il tempo sospeso dei luoghi abbandonati, ma anche immaginare per essi un futuro di cura, comunità e rigenerazione. Questo è il cuore di “URBEX”, la mostra fotografica collettiva ideata e promossa dall’associazione fotografica Factory10 all’interno dei laboratori chiamati “Gruppi di Lavoro” condotti interamente dai propri soci.

Il progetto ha avuto inizio come una vera e propria indagine fotografica sul territorio pontino, focalizzata in particolare sui luoghi lasciati all’incuria del tempo. Quello che era iniziato come un percorso di esplorazione urbana (Urbex) si è trasformato in un progetto corale, dove ciascuno dei partecipanti ha messo in gioco la propria sensibilità per offrire uno sguardo autentico sul territorio.

L’associazione Factory10, sostenuta dal contributo dei propri tesserati, opera da anni con l’obiettivo di diffondere cultura e linguaggi artistici, con particolare attenzione alla fotografia come strumento di racconto, confronto e crescita. Attraverso corsi di formazione, mostre, eventi di aggregazione e momenti di scambio. Realtà come Factory10 svolgono un ruolo prezioso creando occasioni di incontro, favorendo il dialogo tra generazioni e contribuendo alla costruzione di una comunità consapevole, critica e aperta al mondo.