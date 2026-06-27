CRONACA
Incidente su Strada Sabotino a Latina, auto fuori strada, ferito un automobilista
LATINA – Un automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 4,30 su strada Sabotino all’incrocio con via Nascosa. Da quanto si apprende l’uomo era alla guida di una mini che per ragioni da accertare è finita nel fossato laterale. All’arrivo dei Vigili del fuoco e del personale del 118 all’interno del veicolo c’era solo il conducente che è stato soccorso e trasferito in ospedale.
CRONACA
Incidente a SS Cosma e Damiano perde la vita un ex agente di polizia locale di Formia
SS COSMA E DAMIANO – Un drammatico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 26 giugno a Santi Cosma e Damiano dove un uomo di 67 anni di Formia, alla guida di uno scooter, si è scontrato con un trattore. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a Pietro Recco pensionato che per anni ha prestato servizio come agente della polizia locale di Spigno Saturnia. Sul posto i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano che hanno svolto i rilievi e dovranno ricostruire cause e dinamica dell’incidente.
CRONACA
Ore di apprensione per l’ex del Cisterna Volley Willner Rivas : è disperso nel terremoto in Venezuela
LATINA – C’è anche il pallavolista Willner Rivas tra i dispersi nel terremoto in Venezuela. Lo schiacciatore di grande esperienza che nella stagione 2024/25 ha giocato con la maglia del Cisterna Volley è attualmente un giocatore del Club Voleibol Guaguas e veste la maglia della Nazionale del suo Paese, a Cisterna si era fatto apprezzare dentro e fuori dal campo. Secondo quanto si apprende, Rivas si trovava con la sua famiglia nello stato di La Guaira una delle regioni più colpite dal terremoto e, finora, non è stato possibile stabilire alcun contatto né con l’atleta né con la sua famiglia.
“In queste ore di grande angoscia, il nostro pensiero va a Willner Rivas e alla sua famiglia, attualmente dispersi nella drammatica tragedia che ha coinvolto il popolo Venezuelano; con la speranza che possano arrivare al più presto notizie confortanti. Forza Willner, siamo con te”, posta il Cisterna Volley.
“Offriamo le nostre preghiere e ci uniamo nella fede. Abbiamo piena fiducia nell’operato delle autorità per un suo rapido ritrovamento”, si legge in una nota della Federazione venezuelana di pallavolo.
CRONACA
Ondate di calore, a Latina sabato terzo giorno con bollino rosso e picco a 38°
LATINA – Prosegue l’allerta di servizi sanitari e sociali dovuta al caldo torrido. Il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica tre giornate con bollino rosso per Latina, da giovedì 25 a sabato 27 giugno. La temperatura minima che oggi è di 27 gradi salirà ancora nel fine settimana arrivando a 28 gradi centigradi già alle 8 del mattino, mentre il picco alle ore 14 di sabato sarà di 35 gradi centigradi, ma con una temperatura percepita di 38° .
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