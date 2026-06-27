Incidente su Strada Sabotino a Latina, auto fuori strada, ferito un automobilista

LATINA – C’è anche il pallavolista Willner Rivas tra i dispersi nel terremoto in Venezuela. Lo schiacciatore di grande esperienza che nella stagione 2024/25 ha giocato con la maglia del Cisterna Volley è attualmente un giocatore del Club Voleibol Guaguas e veste la maglia della Nazionale del suo Paese, a Cisterna si era fatto apprezzare dentro e fuori dal campo. Secondo quanto si apprende, Rivas si trovava con la sua famiglia nello stato di La Guaira una delle regioni più colpite dal terremoto e, finora, non è stato possibile stabilire alcun contatto né con l’atleta né con la sua famiglia.

“In queste ore di grande angoscia, il nostro pensiero va a Willner Rivas e alla sua famiglia, attualmente dispersi nella drammatica tragedia che ha coinvolto il popolo Venezuelano; con la speranza che possano arrivare al più presto notizie confortanti. Forza Willner, siamo con te”, posta il Cisterna Volley.

“Offriamo le nostre preghiere e ci uniamo nella fede. Abbiamo piena fiducia nell’operato delle autorità per un suo rapido ritrovamento”, si legge in una nota della Federazione venezuelana di pallavolo.