CRONACA
Monte San Biagio, abusivismo edilizio in area vincolata: sequestrati bungalow e piscina
Intervento dei Carabinieri Forestali del N.I.P.A.A.F. del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, che nei giorni scorsi hanno accertato e sequestrato una serie di opere edilizie abusive nel territorio del comune di Monte San Biagio.
L’attività di controllo ambientale ha riguardato una struttura turistico-ricettiva in località Scalelle, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo quanto ricostruito, sarebbero stati realizzati quattro bungalow in muratura da circa 30 metri quadrati ciascuno, su basamenti in cemento armato già oggetto di precedente sequestro penale per analoghe violazioni risalenti al 2023.
Nel corso degli accertamenti è stata inoltre individuata una piscina in muratura di circa 66 metri quadrati, realizzata per finalità residenziali e situata fuori dall’area già sottoposta a sequestro.
Al termine delle verifiche, i due comproprietari del terreno sono stati deferiti in stato di libertà per violazioni in materia edilizia in area vincolata. Contestualmente, i militari hanno proceduto al sequestro penale dei quattro bungalow e della piscina.
CRONACA
Auto a fuoco sulla Pontina, altezza Borgo San Michele: traffico in direzione nord
Veicolo in fiamme sulla Pontina, traffico in tilt in direzione nord. Mattinata di forti rallentamenti nel territorio di Latina, all’altezza di Borgo San Michele dove per cause ancora in corso di accertamento un veicolo ha preso fuoco causando code e rallentamenti significativi lungo l’arteria stradale. Ripercussioni anche sulla viabilità in direzione sud a causa del cosiddetto “effetto curiosi”, che sta ulteriormente rallentando la circolazione.
CRONACA
Caldo intenso a Latina, ancora due giorni da bollino rosso e disagi alla rete elettrica
Ancora due giornate da bollino rosso per il caldo intenso a Latina, secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute. Le alte temperature stanno interessando l’intero territorio pontino e stanno mettendo sotto pressione non solo le fasce più fragili della popolazione.
Nella giornata di ieri si sono registrati anche disagi nel centro cittadino, dove residenti e commercianti hanno segnalato interruzioni e malfunzionamenti alla rete elettrica. In diverse zone della città si sono verificati blackout totali, mentre in altre l’erogazione della corrente è risultata intermittente.
Le criticità hanno provocato conseguenze anche per la sicurezza delle persone: alcuni cittadini sono rimasti bloccati negli ascensori a causa delle interruzioni di energia elettrica, rendendo necessario in più casi l’intervento dei soccorsi per consentire l’uscita in sicurezza.
Secondo le prime ipotesi, il blackout potrebbe essere legato al forte aumento dei consumi energetici dovuto all’uso intensivo dei condizionatori durante la fase di caldo estremo.
CRONACA
Comitato Basta Degrado: “Il centro storico di Latina continua a peggiorare”
Torna a denunciare la situazione del centro storico il Comitato “Basta Degrado Latina Centro storico”, che attraverso una nota critica le condizioni di decoro e sicurezza della zona e contesta la realizzazione del nuovo playground in viale Don Morosini.
Secondo il Comitato, che afferma di riunire ormai circa cento aderenti, la maggior parte dei residenti è contraria all’intervento previsto nell’ambito del progetto nazionale “Sport Illumina”. A loro avviso, il nuovo spazio sportivo non risolverebbe le criticità già presenti nell’area, ma rischierebbe di aumentare rumore, affollamento e consumo di uno dei pochi spazi verdi del quartiere.
I residenti sostengono che sarebbe stato preferibile intervenire con una riqualificazione dell’area verde esistente, installando panchine, migliorando la manutenzione degli alberi e garantendo maggiore pulizia e servizi per chi frequenta quotidianamente il viale.
Nel comunicato il Comitato richiama anche il Consiglio comunale dedicato al tema del degrado urbano, ricordando gli impegni assunti dall’amministrazione e lamentando la mancanza di risultati concreti a quasi un mese di distanza.
Tra le criticità segnalate figurano il ritardo nell’avvio dei lavori di riqualificazione, la presenza di rifiuti nelle aree recintate, i bivacchi in largo Pordenone, situazioni di disagio sociale nel quartiere, il degrado del grattacielo Pennacchi e la vendita di alcolici nei negozi etnici del centro.
Il Comitato conclude chiedendo interventi concreti per migliorare decoro, sicurezza e qualità della vita dei residenti, sostenendo che finora le aspettative della cittadinanza siano rimaste disattese.
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