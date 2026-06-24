APPUNTAMENTI
Nuova stagione del D’Annunzio di Latina, tanti nomi importanti e grande attenzione ai ragazzi
E’ stata ospitata stamattina al Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” di Latina la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale 2026/2027.
Il sindaco Matilde Celentano, la direttrice del Teatro Elena Lusena, con Luca Fornari, amministratore di Atcl – Circuito Multidisciplinare del Lazio e Isabella Di Cola, direttrice artistica di Atcl, hanno illustrato la programmazione della nuova stagione, ricca di appuntamenti di grande rilievo artistico e culturale.
La Sindaca Matilde Celentano intervistata da Elisabetta De Falco
Particolare attenzione sarà dedicata anche al progetto “Dietro le Quinte” , iniziativa che nel corso dell’anno ha consentito agli studenti di vivere il teatro da una prospettiva inedita attraverso visite guidate Il progetto ha riscosso un significativo interesse da parte del pubblico. L’evento rappresenterà anche un passaggio simbolico per l’identità e l’immagine del teatro.
Lo ha spiegato al microfono di Elisabetta De Falco la Direttrice del Teatro Elena Lusena
Nel corso della conferenza è stato presentato ufficialmente il nuovo logo del Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” e il nuovo sito web istituzionale, strumenti pensati per rafforzare la comunicazione del teatro e renderla sempre più moderna, accessibile e vicina al pubblico. Il nuovo portale offrirà informazioni aggiornate sugli spettacoli, sulle attività culturali e sui progetti del teatro, con l’obiettivo di creare un dialogo ancora più diretto con cittadini, spettatori e operatori culturali.
Erasmo Berti di Berti Live ci ha parlato di alcuni degli spettacoli di punta della nuova stagione passando anche attraverso un bilancio della stagione che si è appena conclusa.
APPUNTAMENTI
Live Painting di Roberta Modena il 26 Giugno presso il Gruppo Mayer di Latina
Nuovo appuntamento culturale del Gruppo Mayer in collaborazione con il MAD Museo d’Arte Diffusa.
Riflettori puntati su Roberta Modena, pop artist dal linguaggio vibrante e immediato e che venerdì 26 giugno 2026 alle ore 19:00, trasformerà lo store di via San Carlo da Sezze 5 in un vero laboratorio vivo. Roberta Modena darà infatti vita ad un live painting che permetterà al pubblico di assistere alla nascita di un’opera in tempo reale, immergendosi nel suo processo creativo fatto di ritmo, gesto e intuizione visiva.
L’iniziativa si inserisce nel percorso che il Gruppo Mayer sta portando avanti negli ultimi mesi, trasformando il proprio spazio espositivo in un luogo di cultura aperto alla città, dove tecnologia, arte e comunità si incontrano.
Dopo il successo della mostra dedicata a Fabrizio Libralato, il nuovo evento conferma la volontà di dare continuità a un progetto che porta l’arte contemporanea dentro gli ambienti del quotidiano, rendendola accessibile e partecipata. La serata sarà arricchita dalla Wine Art Experience, con la degustazione dei vini della Cantina Pecora di Cori, creando un dialogo sensoriale tra gusto, colore e atmosfera. Un’esperienza che invita a vivere l’arte non solo con gli occhi, ma con tutti i sensi.
L’arrivo di Roberta Modena segna un nuovo capitolo nel percorso culturale del Gruppo Mayer: un passaggio dal bianco e nero elegante della precedente esposizione alla forza pop, ironica e luminosa.
APPUNTAMENTI
Radure 2026, torna il festival culturale lungo la Via Francigena del Sud
Torna anche quest’anno Radure – Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud. Dal 2 luglio al 2 agosto prenderà vita l’ottava edizione del festival promosso dalla Compagnia dei Lepini con il contributo della Regione Lazio e la collaborazione dei Comuni di Segni, Priverno, Norma, Roccagorga, Cori e Maenza.
L’edizione 2026, intitolata “Anime in fuga”, proporrà un percorso culturale diffuso tra teatro, musica, letteratura e narrazione, ospitato in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio lepino e della Via Francigena del Sud.
Il festival prenderà il via il 2 luglio nella Cisterna Romana di Segni con lo spettacolo “I digiuni di Caterina da Siena”, scritto e diretto da Dacia Maraini. Il programma proseguirà poi tra Fossanova, Privernum, Norba, Cori, Roccagorga e Maenza, trasformando siti archeologici, castelli, musei e piazze storiche in spazi di incontro e condivisione.
Tra gli appuntamenti in cartellone figurano “Assolo”, “La bellezza delle parole”, “Nostos – Nuovo Cinema Paradiso”, “Appunti per un’epica nostra”, “Tre civette sul comò”, “Mamma a carico – Mia figlia ha novant’anni”, “55 giorni”, “Nebbie di Rimini”, “Letizia va alla guerra”, “Fino alle stelle – Scalata in musica lungo lo Stivale” e “In versi”.
«La Via Francigena del Sud non è soltanto un itinerario storico o turistico, ma un grande spazio di relazioni, memoria e futuro», ha dichiarato il presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti, sottolineando come il festival voglia rafforzare il legame tra comunità, territori e identità locali attraverso la cultura.
Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito. Il programma completo è disponibile sui canali ufficiali della Compagnia dei Lepini.
APPUNTAMENTI
Lenola presenta il calendario dell’Estate Lenolese 2026: eventi fino a settembre
Cultura, musica, sport, tradizioni popolari e valorizzazione del territorio. Il Comune di Lenola ha presentato il programma dell’“Estate Lenolese 2026”, il cartellone di appuntamenti che accompagnerà residenti e visitatori da giugno a settembre.
L’edizione di quest’anno propone un calendario ricco di iniziative rivolte a tutte le fasce d’età, realizzato grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, Pro Loco, associazioni culturali e sportive, comitati, volontari e operatori economici del territorio.
L’obiettivo è offrire occasioni di incontro e partecipazione, promuovendo al tempo stesso il patrimonio storico, culturale e ambientale del paese attraverso eventi dedicati alla musica, al teatro, all’enogastronomia, allo sport e alle tradizioni locali.
«L’Estate Lenolese rappresenta uno dei momenti più significativi della vita della nostra comunità – dichiara il consigliere delegato agli Eventi Alessio Guglietta –. Il programma 2026 è il risultato di un grande lavoro di squadra che vede protagoniste tante realtà associative e numerosi volontari, ai quali va il nostro più sincero ringraziamento».
Sulla stessa linea il sindaco, che sottolinea il valore sociale e turistico della manifestazione: «L’Estate Lenolese è la testimonianza concreta di una comunità viva e dinamica. Un programma che nasce dalla collaborazione e dalla partecipazione e che rappresenta anche una preziosa occasione di promozione culturale e turistica del territorio».
L’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento a tutte le associazioni, ai comitati e ai volontari coinvolti nell’organizzazione degli eventi, definendoli una risorsa fondamentale per la crescita e la vitalità della comunità.
Il programma completo dell’Estate Lenolese 2026 è consultabile sul sito istituzionale del Comune e sui canali ufficiali dell’ente.
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