ATTUALITA'
Latina. Commissione congiunta, parte il metodo di pianificazione dei quartieri di Latina
Si è svolta la Commissione congiunta Pianificazione e Patrimonio, presieduta da Serena Baccini e Giuseppe Colozzi, dedicata all’analisi dello stato dell’area mercato del martedì (R6) e degli immobili comunali presenti nel comparto, con l’obiettivo di avviare un percorso di pianificazione strategica e valorizzazione dell’intera zona.
Nel corso della seduta sono stati esaminati diversi edifici di proprietà comunale presenti nell’area.
Particolare attenzione è stata riservata all’auditorium situato all’interno dell’edificio che ospita la sede della Polizia Locale: una struttura imponente, articolata su tre livelli, che non è mai stata aperta al pubblico e che risulta inutilizzata da circa venticinque anni. Nel confronto con gli operatori della Polizia Locale sono inoltre emerse le criticità relative agli spogliatoi della sede, anch’essi inaccessibili da circa dieci anni.
La Commissione ha approfondito anche la situazione di alcuni alloggi comunali presenti nel comparto, interessati da occupazioni abusive risalenti al 2014 e per i quali il Comune ha già emesso le relative ordinanze di sgombero. Una volta recuperati alla piena disponibilità dell’ente, tali immobili potranno rappresentare un’opportunità per il quartiere, ospitando attività associative e servizi di interesse pubblico oppure fungendo da presidio operativo della Polizia Locale durante il mercato settimanale del martedì, contribuendo a rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio.
Tra i temi affrontati anche quello dell’area bar, per la quale è già stato predisposto un Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), primo passo verso un futuro intervento di riqualificazione.
Dal confronto tra commissari, uffici e Polizia Locale sono emersi numerosi spunti operativi. Tra questi, la necessità di avviare un censimento degli espositori del mercato settimanale del martedì.
È stato inoltre evidenziato il costante presidio dell’area da parte della Polizia Locale, che dall’inizio dell’anno ha elevato circa 200 verbali e garantisce la presenza fissa di una pattuglia durante lo svolgimento del mercato.
Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema del decoro urbano e della pulizia dell’area al termine delle attività mercatali. L’indirizzo emerso dalla Commissione è quello di rafforzare gli interventi di pulizia e manutenzione, nell’ottica di una maggiore cura degli spazi pubblici.
La conclusione condivisa della seduta è stata la necessità di elaborare un progetto organico sull’intero comparto R6, da sviluppare attraverso i lavori pubblici e da inserire nella programmazione dell’ente e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, così da poter intercettare future opportunità di finanziamento.
Un percorso che si inserisce in una fase di trasformazione dell’area, considerando che sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori del parcheggio di Piazzale dei Mercanti e che prossimamente riaprirà anche il Parco Evergreen, oggetto di un finanziamento FESR.
Quella odierna ha rappresentato una prima fase di approfondimento e pianificazione sull’area mercato R6. Il lavoro della Commissione proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori sedute e con un sopralluogo presso l’edificio che ospita la sede della Polizia Locale, al fine di verificare direttamente lo stato degli immobili e definire le priorità di intervento.
«La Commissione di oggi non rappresenta un punto di arrivo ma l’inizio di un percorso. Abbiamo voluto affrontare l’area mercato con una visione complessiva, mettendo insieme patrimonio, sicurezza, servizi, viabilità e decoro urbano. Questo è il metodo che dobbiamo applicare a tutti i quartieri di Latina: pianificare gli interventi su larga scala, costruire una strategia organica e poi programmare negli anni gli interventi puntuali, individuando di volta in volta le priorità e le opportunità di finanziamento. Solo così possiamo dare risposte strutturali e durature ai problemi della città e valorizzare al meglio il patrimonio pubblico esistente. L’obiettivo è trasformare le criticità emerse oggi in occasioni di sviluppo e riqualificazione per l’intero quartiere, attraverso una programmazione seria, concreta e sostenibile nel tempo», dichiara la presidente della Commissione Pianificazione, Serena Baccini.
ATTUALITA'
Interruzione Idrica nel Comune di Latina per lavori urgenti il 25 Giugno 2026
Acqualatina informa l’utenza che, a causa di urgenti lavori di riparazione sulla condotta adduttrice a servizio del Comune di Latina, si verificherà una Interruzione Idrica dalle ore 18:00 del 25/06/2026 con termine dei lavori previsto per la mezzanotte del 25/06/2026 e progressivo ripristino dell’erogazione nelle ore successive.
La zona interessata è: intero comune di Latina escluse le zone di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora
Si informa, inoltre, che sarà disponibile il servizio sostitutivo mezzo autobotte nei seguenti siti:
- Piazza Angelo Celli
- Q5, Largo F. Cavalli
Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.
ATTUALITA'
Bandiera Blu a Sabaudia, la cerimonia di consegna in Comune
Consegnata ai balneari della città delle dune la Bandiera Blu, valida per il biennio 2026-2027. L’Amministrazione comunale, ieri mattina in Aula consiliare, ha distribuito ai titolari di chioschi e stabilimenti balneari il prestigioso vessillo, insieme alla nuova cartellonistica, che dovrà essere esposta accanto alla bandiera entro il primo luglio prossimo e che contiene tutte le informazioni utili per l’assistenza e alla sicurezza dei bagnanti.
La Bandiera Blu è il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località che si distinguono per la qualità dei servizi, la tutela dell’ambientale, la sicurezza delle spiagge, l’accoglienza di bambini, persone con ridotta mobilità e anziani.
“Mi congratulo con tutti i balneari perché il riconoscimento è legato soprattutto alla qualità dei servizi che vengono offerti ai cittadini e ai turisti. C’è però anche una parte di merito dell’Amministrazione comunale, che negli ultimi anni ha potenziato alcuni servizi importanti, come l’assistenza gratuita attraverso il pulmino attrezzato dedicato alle persone con disabilità. Non solo. Siamo particolarmente soddisfatti anche della Bandiera Verde, conquistata per il secondo anno consecutivo. Si tratta di un riconoscimento nazionale assegnato da una commissione composta da pediatri. Gli specialisti hanno individuato Sabaudia come una delle spiagge più adatte a bambini e famiglie” – ha detto il sindaco Alberto Mosca durante la cerimonia.
ATTUALITA'
Processo per la morte di Satnam Singh, il sindaco Mantini: «In aula per testimoniare i valori dell’accoglienza e la difesa della dignità umana»
Udienza del processo per l’omicidio di Satnam Singh, in aula oggi anche il sindaco di Cisterna Valentino Mantini: «Anche oggi ho voluto essere personalmente presente nell’aula della Corte di assise del Tribunale di Latina per la penultima udienza del processo per la morte di Satnam Singh. Ero lì in veste di sindaco – ha detto il Primo Cittadino – a rappresentare non soltanto il Comune di Cisterna che si è costituito parte civile con l’avvocato Maria Belli ma l’intera comunità che il bracciante e la sua compagna avevano scelto come luogo dove vivere e che ha ospitato i familiari della vittima, arrivati dall’India dopo la tragedia del giugno 2024. Ci siamo e ci saremo quando si tratta di mettere in campo valori quali la solidarietà, l’accoglienza, il rispetto delle persone e della dignità del lavoro in un territorio, il nostro, che ospita centinaia di lavoratori stranieri impiegati soprattutto in agricoltura e dove operano molte aziende serie e rispettose delle regole e dei diritti. Da parte nostra abbiamo voluto imprimere nella memoria il ricordo di Satnam Singh con una targa apposta nel Polo dell’ex area Nalco, in via delle Province, struttura che ha accolto il fratello della vittima, Amritpal Singh».
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