Primo servizio di vigilanza nautica per la Polizia Locale di Latina

I Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno denunciato una ragazza di 19 anni, residente in provincia di Como, ritenuta responsabile del reato di estorsione.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata da un 28enne della provincia di Latina, che aveva conosciuto la giovane attraverso un sito di incontri. Dopo uno scambio di messaggi dal contenuto ritenuto compromettente, la ragazza avrebbe minacciato di pubblicare la conversazione sui social network se non avesse ricevuto 100 euro.

Temendo la diffusione della chat, l’uomo ha effettuato un bonifico della somma richiesta. Successivamente ha deciso di interrompere ogni contatto con la presunta autrice del ricatto e di rivolgersi ai Carabinieri denunciando l’accaduto.

Gli accertamenti svolti dai militari, anche attraverso verifiche bancarie, hanno permesso di risalire all’intestataria del conto corrente sul quale era stato versato il denaro. Al termine delle indagini, la 19enne è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con l’accusa di estorsione.