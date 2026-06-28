CRONACA
Primo servizio di vigilanza nautica per la Polizia Locale di Latina
Proseguono le attività di vigilanza e controllo al lido di Latina con la stagione balneare ormai definitivamente avviata, l’intensificazione dei controlli in zona Lido disposta nelle scorse settimane è stata integrata con l’impiego del battello in dotazione al Corpo. Il Nucleo di Vigilanza Marittima è impegnato nella vigilanza demaniale con la rilevazione delle occupazioni dell’arenile ad opera degli esercenti e la corretta applicazione delle Ordinanze in materia, oltre a costituire ulteriore presidio di sicurezza e soccorso in mare sotto il coordinamento della locale Capitaneria di Porto. L’obiettivo è quello di assicurare una disciplinata fruizione dei servizi balneari e nell’assistere i numerosi avventori che nel fine settimana raggiungono il lido di Latina.
CRONACA
Guasto alla rete idrica a Latina, intervento dei tecnici di Acqualatina: acqua sospesa fino alle 22
Intervento nel primo pomeriggio di oggi a Latina nei pressi della torre idrica di via Aspromonte, dove i tecnici di Acqualatina sono entrati in azione per riparare una consistente perdita sulla rete idrica.
Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse. Per raggiungere il punto del guasto è stato necessario utilizzare due pompe di sollevamento per svuotare il tombino completamente allagato, all’interno del quale la pressione dell’acqua rendeva difficoltoso l’accesso alla tubazione danneggiata.
Contemporaneamente all’intervento, Acqualatina ha comunicato l’interruzione del servizio idrico, causata da un guasto improvviso sulla rete comunale.
L’erogazione dell’acqua resterà sospesa fino alle ore 22 di oggi, salvo imprevisti, nell’intero comune di Latina, con l’esclusione delle zone di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora.
Per limitare i disagi, Acqualatina ha attivato un servizio sostitutivo con autobotti posizionate in piazza Angelo Celli e nel quartiere Q5, in largo Francesco Cavalli.
La società fa sapere che eventuali aggiornamenti sull’evoluzione dell’intervento saranno comunicati tempestivamente.
CRONACA
Ricatto dopo una chat su un sito di incontri: denunciata dai Carabinieri di Sabaudia una 19enne
I Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno denunciato una ragazza di 19 anni, residente in provincia di Como, ritenuta responsabile del reato di estorsione.
L’indagine è partita dalla denuncia presentata da un 28enne della provincia di Latina, che aveva conosciuto la giovane attraverso un sito di incontri. Dopo uno scambio di messaggi dal contenuto ritenuto compromettente, la ragazza avrebbe minacciato di pubblicare la conversazione sui social network se non avesse ricevuto 100 euro.
Temendo la diffusione della chat, l’uomo ha effettuato un bonifico della somma richiesta. Successivamente ha deciso di interrompere ogni contatto con la presunta autrice del ricatto e di rivolgersi ai Carabinieri denunciando l’accaduto.
Gli accertamenti svolti dai militari, anche attraverso verifiche bancarie, hanno permesso di risalire all’intestataria del conto corrente sul quale era stato versato il denaro. Al termine delle indagini, la 19enne è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con l’accusa di estorsione.
CRONACA
Disservizi WindTre e Very Mobile nel Pontino: rete in tilt da questa mattina
Disagi per migliaia di utenti WindTre e Very Mobile nella provincia di Latina. Dalle prime ore della mattina di oggi, 27 giugno, numerose segnalazioni riguardano l’assenza della rete mobile, l’impossibilità di effettuare o ricevere chiamate e problemi nella navigazione internet.
I primi malfunzionamenti sono stati segnalati a Latina, ma nel corso della mattinata le segnalazioni si sono estese anche ad altri comuni del territorio, tra cui Sabaudia, Terracina, San Felice Circeo e Fondi.
Secondo quanto riferito dal servizio clienti dell’operatore agli utenti che hanno richiesto assistenza, il disservizio sarebbe dovuto a un guasto che ha interessato un ripetitore della rete nell’area di Latina. Si tratterebbe di un problema generalizzato e non legato ai singoli dispositivi o alle SIM degli utenti.
I problemi coinvolgono anche i clienti Very Mobile, che utilizza l’infrastruttura di rete WindTre, con gli stessi disservizi relativi a chiamate e connessione dati.
Sempre secondo le informazioni fornite dall’assistenza tecnica, i tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio. Nel frattempo, sui social network continuano a moltiplicarsi le segnalazioni e le proteste degli utenti, rimasti senza connessione mobile e, in alcuni casi, senza possibilità di utilizzare anche i servizi di rete fissa.
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