Successo per la prima di Tiziano Ferro all’Olimpico. Latina nel suo cuore ha detto il cantante

Si è concluso allo Yacht Club Gaeta E.V.S. il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2026, che per quattro giorni ha portato nel Golfo di Gaeta i migliori equipaggi della vela d’altura italiana. L’ultima giornata di regate si è svolta ancora una volta in condizioni ideali, con vento termico tra i 9 e i 14 nodi, permettendo al Comitato di Regata di completare il programma previsto. Il Campionato si chiude così con otto prove disputate – sette tra le boe e una regata costiera – confermando l’eccellente affidabilità del

campo di regata di Gaeta, apprezzato da atleti, tecnici e ufficiali di regata. Prima del segnale di partenza dell’ultima giornata, l’intera flotta si è raccolta in un minuto di silenzio in

memoria dell’Ing. Raffaele Giarnella, Presidente del Circolo Nautico Caposele, recentemente scomparso. Su disposizione del Comitato di Regata è stata esposta la bandiera nera sul battello del Comitato, in un momento di profondo raccoglimento e vicinanza condiviso da tutti gli equipaggi. Nel pomeriggio il palco del FIV Village ha ospitato la Cerimonia di Premiazione, durante la quale sono stati assegnati i cinque titoli italiani, il Trofeo Carlo De Zerbi, il Trofeo dei Tre Mari, il Trofeo Armatore Timoniere e gli altri riconoscimenti previsti dal Campionato.

I Campioni Italiani Assoluti 2026:

Gruppo 1 – Classe A | Morgan V – Swan 42 – Nicola De Gemmis

Gruppo 1 – Classe B | To Be – Italia Yachts 11.98 – Stefano Rusconi

Gruppo 1 – Classe B Corinthian | Guardamago 3 – Italia Yachts 11.98 – Massimo Romeo Piparo

Gruppo 2 – Classe C | Chisum – Cape 31 – Andrea Castrucci

Gruppo 2 – Classe C Corinthian | Chisum – Cape 31 – Andrea Castrucci

Tra i riconoscimenti assegnati anche il Premio Speciale all’equipaggio con la maggiore presenza femminile, il

Trofeo dei Tre Mari e il Trofeo Armatore Timoniere.

«Quando ospiti un Campionato Italiano Assoluto, l’obiettivo è uno solo: mettere atleti e organizzazione nelle migliori condizioni possibili. Credo che questa settimana abbia dimostrato quanto Gaeta sia una sede naturale per la grande vela. Abbiamo visto regate spettacolari, un campo di regata straordinario e un lavoro di squadra che ha coinvolto Federazione, istituzioni, partner, volontari e tutto lo staff dello Yacht Club. A tutti loro va il mio grazie più sincero. È da qui che vogliamo continuare a costruire il futuro della vela a Gaeta.» Vincenzo Addessi, Presidente Yacht Club Gaeta E.V.S. Lo Yacht Club Gaeta E.V.S. desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla Federazione Italiana Vela, all’UVAI, al Comitato di Regata, agli Ufficiali di Regata, agli stazzatori, alle istituzioni, ai partner, agli sponsor, agli armatori e agli equipaggi che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Un ringraziamento particolare va inoltre a tutto lo staff dello Yacht Club Gaeta E.V.S., della Base Nautica Flavio Gioia e ai numerosi volontari che, con competenza, disponibilità e passione, hanno lavorato per mesi

affinché ogni dettaglio fosse all’altezza di un Campionato Italiano Assoluto. Si chiude così un’edizione che ha confermato Gaeta come uno dei principali punti di riferimento della vela

italiana, pronta ad accogliere nuove sfide e nuovi grandi eventi.

Con il patrocinio di: Regione Lazio, Camera di Commercio Frosinone Latina, Informare, Comune di Gaeta

Sponsor FIV: Armare, Metasail, Versilia Marine Service, Aqualy, Toio, Veleria San Giorgio, One Ocean

Foundation, Garmin

Local Partner: Mercedes-Benz L’Auto,21 Sailmakers, MMG – Model Maker Group, Heineken 0.0, Acqua di

Gaeta, Oliver Yachts, Sessa Marine, Pasticceria Antonio Di Ciaccio, Apicoltura Ziniti, Azienda Agricola Cosmo

Di Russo, Pizzeria del Porto, Il Follaro, Salvatore Di Fonzo, Sunsea Studio, Monti Cecubi, La Molisana, De Vizia