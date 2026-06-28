APPUNTAMENTI
Successo per la prima di Tiziano Ferro all’Olimpico. Latina nel suo cuore ha detto il cantante
Non dimentica mai la sua Latina Tiziano Ferro, che ieri ha incantato l’Olimpico con la sua prima tappa romana e che come sempre ricorda la sua città e lo ha fatto anche ieri sul palco della capitale.
“Roma e Latina nel mio cuore” ha detto dal palco Tiziano.
La sua performance è stata arricchita dagli ospiti a sorpresa Giorgia e Achille Lauro.
APPUNTAMENTI
Felpa della Maui, il nuovo singolo del Pawa + Pecetta, il duo apriliano che ama l’Agro Pontino
“La tua pelle color sabbia mi ricorda il Circeo / Quando vado a largo non ritornerò da te”. Inizia così “Felpe della Maui” il nuovo singolo firmato dal duo apriliano Pawa+Pecetta. “Felpe della Maui” è un brano che sa di salsedine e di malinconia, dove il mare dell’Agro pontino diventa la metafora perfetta per raccontare la fine di una storia d’amore.
Il video del singolo, girato da Michela Catarinelli, tra Rio Martino e Sabaudia, cristallizza questo legame viscerale con il territorio. Il Circeo, non è solo uno sfondo, ma un personaggio narrativo che attraversa tutto il brano e che ha influenzato l’intero progetto discografico. Il Circeo sarà infatti protagonista anche nella copertina del disco curata dal fotografo Latinense “Fotosottocasa”. (http://www.fotosottocasa.com).
“Felpe della Maui” anticipa l’Ep “Distanti”, in uscita a fine estate, un disco che esplora i territori emotivi della fine di un amore: sentimenti in divenire come delusione, rabbia, gelosia e nostalgia convivono in sei tracce sospese, dove “lasciar andare” diventa l’unica certezza possibile. Un disco nato dall’incontro di due universi complementari, quelli di Pawa e Pecetta, fortemente influenzati dai paesaggi dell’agro pontino che da sempre rappresentano una fonte di ispirazione per entrambi gli artisti.
APPUNTAMENTI
Al via stasera “Il Museo Cambellotti dialoga in musica”, Latina celebra i 150 anni dell’artista con nove grandi eventi
Prenderà ufficialmente il via domenica, 28 giugno 2026, la rassegna “Il Museo Cambellotti dialoga in musica”. L’iniziativa, ospitata nel museo civico Duilio Cambellotti e nella sua arena, rientra nel programma comunale delle celebrazioni del 150° anniversario della nascita dell’artista, figura chiave dell’arte moderna e delle arti applicate del Novecento. Il progetto del Comune di Latina, a cura dell’associazione culturale Eleomai, è finanziato con un contributo della Regione Lazio (legge regionale 15/2014) per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo e con fondi comunali.
Il cartellone prevede nove spettacoli, l’ultimo dei quali in programma per il 17 luglio, mirati a favorire la valorizzare del museo, quale luogo di cultura, accrescendo l’interesse da parte del pubblico attratto e incuriosito dagli artisti, dai concerti proposti ed eventi connessi. La rassegna è stata presentata nell’aula De Pasquale del Comune di Latina, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco, di Antonia Lo Rillo, direttrice del museo Cambellotti e di Alfredo Romano, presidente e direttore artistico dell’associazione Eleomai che abbiamo intervistato
IL PROGRAMMA
– Domenica 28 Giugno (Ore 20:00) – RICCARDO RETTAROLI (Chitarra sola)
Concerto di apertura della manifestazione. Il giovane chitarrista eseguirà musiche di Llobet, Torroba, Villa-Lobos, Coste e Mangorè.
– Venerdì 3 Luglio (Ore 21:00) – LE MUSICHE DEL PERIODO DELLE CITTÀ DI FONDAZIONE
Con il Neos Saxophone Quartett. Un viaggio di ricostruzione musicologica tra canzoni, cori, ballabili e marce della musica di consumo dell’epoca, reinterpretati da un ensemble agile e performante.
– Sabato 4 Luglio (Ore 21:00) – LA ZANZARITA ORCHESTRA (Omaggio a Renzo Arbore) con la partecipazione straordinaria Mariano Caiano
Spettacolo travolgente con un’orchestra di 13-14 elementi guidata dal M° Luciano Ursi, dedicata ai capolavori della canzone napoletana ed ai celebri arrangiamenti “alla maniera” dell’Orchestra Italiana.
– Giovedì 9 Luglio (Ore 21:00) – UN BACIO SWING A MEZZANOTTE
Con Sabrina Marciano (voce), Antonello Capuano (chitarra), Oreste Sbarra (batteria) e Pino De Vivo (sax). Uno show frizzante tra note e sketches che ripercorre la canzone jazzata italiana dagli anni ’30 in poi.
– Venerdì 10 Luglio (Ore 21:00) – ORCHESTRA TERRITORIALE TARTINI
Simona Ruisi (voce) e Antonio Cipriani (direttore). Celebrazione della storica compagine locale che ha ottenuto nel 2025 il prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura come Orchestra Territoriale.
– Sabato 11 Luglio (Ore 21:00) – MARCO LO RUSSO ROUGE (Fisarmonica sola)
“Noché tanguera, profumo di Tango”. Un viaggio raffinato nel cuore del tango (patrimonio UNESCO) guidato dal celebre compositore e fisarmonicista, già collaboratore del Premio Oscar Nicola Piovani.
– Domenica 12 Luglio (Ore 21:00) – CORO ASSOCIAZIONE DIAPHORÀ
Diretto da Gianni Siragusa. Un esempio concreto di integrazione sociale e inclusione attraverso la musica, volto a promuovere la partecipazione, l’unicità e la valorizzazione del territorio.
– Giovedì 16 Luglio (Ore 21:00) – CIAK SI ASCOLTA (Soundtrack Ensemble)
Quartetto d’archi con Tania Tuccinardi (voce), Laura Venditti (sax), Gabriele Pezone (pianoforte) e lo storico del cinema Marco Grossi. Esecuzione dal vivo delle colonne sonore più amate (da Rota a Morricone, da Bacalov a Zimmer) in sincrono con la proiezione di immagini cinematografiche.
– Venerdì 17 Luglio (Ore 21:00) – THE TREE GEES
Una delle più accreditate tribute band dei Bee Gees al mondo. Uno show unico che unisce rigore stilistico, leggerezza e ironia, ripercorrendo uno straordinario repertorio pop internazionale.
APPUNTAMENTI
Gaeta, si conclude il campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2026
Si è concluso allo Yacht Club Gaeta E.V.S. il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2026, che per quattro giorni ha portato nel Golfo di Gaeta i migliori equipaggi della vela d’altura italiana. L’ultima giornata di regate si è svolta ancora una volta in condizioni ideali, con vento termico tra i 9 e i 14 nodi, permettendo al Comitato di Regata di completare il programma previsto. Il Campionato si chiude così con otto prove disputate – sette tra le boe e una regata costiera – confermando l’eccellente affidabilità del
campo di regata di Gaeta, apprezzato da atleti, tecnici e ufficiali di regata. Prima del segnale di partenza dell’ultima giornata, l’intera flotta si è raccolta in un minuto di silenzio in
memoria dell’Ing. Raffaele Giarnella, Presidente del Circolo Nautico Caposele, recentemente scomparso. Su disposizione del Comitato di Regata è stata esposta la bandiera nera sul battello del Comitato, in un momento di profondo raccoglimento e vicinanza condiviso da tutti gli equipaggi. Nel pomeriggio il palco del FIV Village ha ospitato la Cerimonia di Premiazione, durante la quale sono stati assegnati i cinque titoli italiani, il Trofeo Carlo De Zerbi, il Trofeo dei Tre Mari, il Trofeo Armatore Timoniere e gli altri riconoscimenti previsti dal Campionato.
I Campioni Italiani Assoluti 2026:
Gruppo 1 – Classe A | Morgan V – Swan 42 – Nicola De Gemmis
Gruppo 1 – Classe B | To Be – Italia Yachts 11.98 – Stefano Rusconi
Gruppo 1 – Classe B Corinthian | Guardamago 3 – Italia Yachts 11.98 – Massimo Romeo Piparo
Gruppo 2 – Classe C | Chisum – Cape 31 – Andrea Castrucci
Gruppo 2 – Classe C Corinthian | Chisum – Cape 31 – Andrea Castrucci
Tra i riconoscimenti assegnati anche il Premio Speciale all’equipaggio con la maggiore presenza femminile, il
Trofeo dei Tre Mari e il Trofeo Armatore Timoniere.
«Quando ospiti un Campionato Italiano Assoluto, l’obiettivo è uno solo: mettere atleti e organizzazione nelle migliori condizioni possibili. Credo che questa settimana abbia dimostrato quanto Gaeta sia una sede naturale per la grande vela. Abbiamo visto regate spettacolari, un campo di regata straordinario e un lavoro di squadra che ha coinvolto Federazione, istituzioni, partner, volontari e tutto lo staff dello Yacht Club. A tutti loro va il mio grazie più sincero. È da qui che vogliamo continuare a costruire il futuro della vela a Gaeta.» Vincenzo Addessi, Presidente Yacht Club Gaeta E.V.S. Lo Yacht Club Gaeta E.V.S. desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla Federazione Italiana Vela, all’UVAI, al Comitato di Regata, agli Ufficiali di Regata, agli stazzatori, alle istituzioni, ai partner, agli sponsor, agli armatori e agli equipaggi che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Un ringraziamento particolare va inoltre a tutto lo staff dello Yacht Club Gaeta E.V.S., della Base Nautica Flavio Gioia e ai numerosi volontari che, con competenza, disponibilità e passione, hanno lavorato per mesi
affinché ogni dettaglio fosse all’altezza di un Campionato Italiano Assoluto. Si chiude così un’edizione che ha confermato Gaeta come uno dei principali punti di riferimento della vela
italiana, pronta ad accogliere nuove sfide e nuovi grandi eventi.
Con il patrocinio di: Regione Lazio, Camera di Commercio Frosinone Latina, Informare, Comune di Gaeta
Sponsor FIV: Armare, Metasail, Versilia Marine Service, Aqualy, Toio, Veleria San Giorgio, One Ocean
Foundation, Garmin
Local Partner: Mercedes-Benz L’Auto,21 Sailmakers, MMG – Model Maker Group, Heineken 0.0, Acqua di
Gaeta, Oliver Yachts, Sessa Marine, Pasticceria Antonio Di Ciaccio, Apicoltura Ziniti, Azienda Agricola Cosmo
Di Russo, Pizzeria del Porto, Il Follaro, Salvatore Di Fonzo, Sunsea Studio, Monti Cecubi, La Molisana, De Vizia
Più Letti
-
NOTIZIARI20 ore fa
GR Latina – 27 giugno 2026 ore 17
-
NOTIZIARI5 ore fa
GR Latina – 28 giugno 2026 ore 8
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 27 giugno 2026 ore 12
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 27 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 26 giugno 2026 ore 15
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 26 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 25 giugno 2026 ore 15
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 25 giugno 2026 ore 7