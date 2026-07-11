Bandiera Verde 2026, Terracina premiata per l’ottavo anno consecutivo tra le spiagge a misura di bambino

FONDI – Si è svolta questa mattina a Fondi, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza, realizzata su un’area del Mercato Ortofrutticolo di Fondi.

Dopo i saluti istituzionali del Questore di Latina Fausto Vinci, del Presidente del Mercato Ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrococchi e del Sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, ha preso la parola il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha dichiarato:

“L’inaugurazione della nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini. Un presidio moderno ed efficiente, che testimonia l’impegno costante del Governo nel rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità e conferma l’attenzione verso i territori. Il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio il loro servizio a tutela della collettività”.

Una sala del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza è stata intitolata alla memoria del Sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, Medaglia d’Oro al Valor Civile, esempio di dedizione, senso del dovere e di servizio reso alla collettività. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari.