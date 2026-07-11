ATTUALITA'
Bandiera Verde 2026, Terracina premiata per l’ottavo anno consecutivo tra le spiagge a misura di bambino
Per l’ottavo anno consecutivo Terracina conquista la Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani ed europei alle spiagge considerate particolarmente adatte ai bambini.
La consegna del vessillo è avvenuta a Termoli, dove erano presenti il sindaco Francesco Giannetti e l’assessore al Turismo Alessandra Feudi.
La Bandiera Verde viene attribuita alle località balneari che, oltre a garantire qualità ambientale e servizi, rispondono ai criteri individuati da un gruppo di pediatri per offrire sicurezza e accoglienza alle famiglie con bambini.
Quest’anno sono 153 le spiagge premiate in Italia, di cui 10 nel Lazio.
Per l’amministrazione comunale il riconoscimento conferma il percorso intrapreso per promuovere un turismo sempre più orientato alle famiglie e ai più piccoli, con l’obiettivo di rafforzare la qualità dell’accoglienza e dei servizi.
ATTUALITA'
“La storia dei Giardinetti”: Fare Latina raccoglie foto e ricordi in vista della riapertura del parco
In vista della riapertura del Parco Falcone e Borsellino, il movimento civico Fare Latina lancia l’iniziativa “La storia dei Giardinetti”, invitando i cittadini a condividere fotografie e ricordi legati a uno dei luoghi simbolo della città. L’obiettivo è costruire una memoria collettiva attraverso immagini di famiglia, momenti d’infanzia, passeggiate, incontri e occasioni vissute negli anni all’interno del parco. Secondo gli organizzatori, l’iniziativa vuole riportare l’attenzione sul valore affettivo e storico dei Giardinetti, superando le polemiche degli ultimi anni legate alla lunga chiusura e ai lavori di riqualificazione. Le fotografie raccolte saranno utilizzate per una sorpresa che sarà presentata il 25 luglio, in occasione della riapertura del parco. Le immagini possono essere inviate all’indirizzo giardinettifarelatina@gmail.com, indicando, se possibile, l’anno dello scatto e una breve descrizione.
ATTUALITA'
Cisterna, trasporto pubblico regionale, installate paline a San Valentino
CISTERNA – A seguito dell’ordinanza del Sindaco Valentino Mantini, sono state installate questa mattina le paline dei 3 punti individuati per la salita e discesa dei passeggeri del trasporto pubblico regionale a San Valentino.
I tre punti individuati si trovano in via Vittime del Terrorismo nei pressi della scuola Marcucci, via Pietro Nenni nei pressi di piazza Ugo La Malfa e un’altra nei pressi del Centro Polivalente.
«La riforma del trasporto pubblico regionale è partita con diverse criticità – ha detto il primo cittadino – ma grazie alla collaborazione di Astral e alle preziose segnalazioni dei cittadini, stiamo cercando di migliorare il servizio, per conformarlo alle esigenze della nostra comunità. Ringrazio ancora il comitato spontaneo del quartiere San Valentino che abbiamo ricevuto ieri in Comune, per l’importante lavoro svolto sul campo».
ATTUALITA'
Inaugurato il nuovo commissariato di Polizia di Fondi. La nuova sede nell’area del Mof
FONDI – Si è svolta questa mattina a Fondi, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza, realizzata su un’area del Mercato Ortofrutticolo di Fondi.
Dopo i saluti istituzionali del Questore di Latina Fausto Vinci, del Presidente del Mercato Ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrococchi e del Sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, ha preso la parola il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha dichiarato:
“L’inaugurazione della nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini. Un presidio moderno ed efficiente, che testimonia l’impegno costante del Governo nel rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità e conferma l’attenzione verso i territori. Il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio il loro servizio a tutela della collettività”.
Una sala del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza è stata intitolata alla memoria del Sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, Medaglia d’Oro al Valor Civile, esempio di dedizione, senso del dovere e di servizio reso alla collettività. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari.
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