Cisterna, trasporto pubblico regionale, installate paline a San Valentino

FORMIA – Il Comune di Formia esprime il più sentito ringraziamento a tutte le persone che, con professionalità, competenza e straordinario spirito di servizio, hanno consentito di portare a termine con successo le delicate operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei dieci ordigni bellici rinvenuti nel cantiere della pubblica fognatura di via Ferrucci. Lo fa il sindaco Gianluca Taddeo che ha seguito personalmente l’intera gestione dell’emergenza, rimanendo sul posto dall’inizio alla conclusione delle operazioni e mantenendo un costante raccordo con la Prefettura di Latina, il Centro Coordinamento Soccorsi e tutte le autorità impegnate, per monitorare ogni fase dell’intervento e garantire il massimo supporto dell’Amministrazione comunale.

Il primo cittadino – si legge in una nota – desidera rivolgere un particolare ringraziamento alla Prefettura di Latina, che ha coordinato l’intera emergenza attraverso il Centro Coordinamento Soccorsi, agli artificieri del XXI Reggimento Genio Guastatori di Caserta per l’elevatissima professionalità dimostrata durante le operazioni di recupero e trasporto degli ordigni, alla Questura di Latina, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale di Formia, al personale sanitario della Croce Rossa, alla Protezione Civile, a Rete Ferroviaria Italiana, al personale del Comune di Formia e a tutti gli enti che hanno contribuito alla riuscita dell’intervento.

“La sicurezza dei cittadini è stata la priorità assoluta in ogni fase dell’operazione – ha dichiarato il Sindaco Gianluca Taddeo – Ho voluto seguire personalmente, in prima linea, tutte le operazioni, dal momento del rinvenimento degli ordigni fino alla loro completa rimozione, condividendo con la Prefettura e con tutte le autorità competenti ogni fase di questo delicato intervento. La perfetta sinergia fra tutte le istituzioni coinvolte ha consentito di affrontare e risolvere un’emergenza particolarmente delicata con efficienza, rapidità e senza alcuna conseguenza per la popolazione. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Formia desidero esprimere la più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno operato con competenza, senso del dovere e grande spirito di servizio, garantendo il buon esito delle operazioni”.

Il Comune di Formia rivolge inoltre un ringraziamento ai cittadini per la collaborazione dimostrata e per il rispetto delle disposizioni adottate durante lo svolgimento delle operazioni, contribuendo al regolare svolgimento delle attività.