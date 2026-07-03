Controlla la ex e si apposta fuori casa, arriva l’ammonimento del Questore

LATINA – Il Questore di Latina Fausto Vinci ha emesso un nuovo provvedimento di ammonimento stavolta nei confronti di un uomo che si è segnalato per comportamenti persecutori nei confronti della donna che aveva deciso di interrompere la relazione con lui.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere, svolte attraverso un’azione coordinata tra gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la Divisione Anticrimine, gli operatori delle Volanti sono intervenuti su richiesta della vittima, hanno raccolto le dichiarazioni della donna, svolgendo i primi accertamenti e ricostruendo una serie di episodi caratterizzati da insistenti contatti telefonici e messaggi, richieste di chiarimenti sulla vita privata della vittima e ripetuti appostamenti nei pressi della sua abitazione, del luogo di lavoro e di altri luoghi abitualmente frequentati. Gli elementi trasmessi alla Divisione Anticrimine della Questura hanno portato alla decisone di emettere la misura preventiva.

La Polizia di Stato rinnova l’invito a tutte le vittime di violenza domestica, atti persecutori o comportamenti intimidatori a rivolgersi con fiducia al Numero Unico di Emergenza 112 affinché possano essere attivate tempestivamente tutte le misure di tutela previste dalla legge.