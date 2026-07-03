CRONACA
Controlla la ex e si apposta fuori casa, arriva l’ammonimento del Questore
LATINA – Il Questore di Latina Fausto Vinci ha emesso un nuovo provvedimento di ammonimento stavolta nei confronti di un uomo che si è segnalato per comportamenti persecutori nei confronti della donna che aveva deciso di interrompere la relazione con lui.
Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere, svolte attraverso un’azione coordinata tra gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la Divisione Anticrimine, gli operatori delle Volanti sono intervenuti su richiesta della vittima, hanno raccolto le dichiarazioni della donna, svolgendo i primi accertamenti e ricostruendo una serie di episodi caratterizzati da insistenti contatti telefonici e messaggi, richieste di chiarimenti sulla vita privata della vittima e ripetuti appostamenti nei pressi della sua abitazione, del luogo di lavoro e di altri luoghi abitualmente frequentati. Gli elementi trasmessi alla Divisione Anticrimine della Questura hanno portato alla decisone di emettere la misura preventiva.
La Polizia di Stato rinnova l’invito a tutte le vittime di violenza domestica, atti persecutori o comportamenti intimidatori a rivolgersi con fiducia al Numero Unico di Emergenza 112 affinché possano essere attivate tempestivamente tutte le misure di tutela previste dalla legge.
CRONACA
Quarantenne di Fondi arrestato per stalking: le ultime minacce alla vittima mentre era in caserma
FONDI – Perseguitava la ex con telefonate e messaggi anche minatori e minacce di morte, gli ultimi inviati mentre la vittima, una donna di 33 anni, era davanti ai carabinieri per formalizzare la denuncia nei suoi confronti. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Lenola hanno arrestato per stalking un 40 enne di Fondi, già noto alle forze di polizia. L’uomo è accusato di aver posto in essere reiterate condotte persecutorie nei confronti della vittima, nel tentativo di riallacciare, a distanza di tempo, la loro relazione sentimentale.
L’ultima minaccia alla donna, arrivata in caserma e letta dai militari, prospettava il danneggiamento dell’abitazione della vittima, se non avesse abbandonato l’intenzione di denunciarlo. I carabinieri a quel punto hanno controllato l’esterno della caserma individuando il quarantenne a bordo di un’auto che è stata perquisita. Trovate a bordo una mazza in ferro e due piccozze, tutto sequestrato. Per l’uomo anche l’accusa di porto di oggetti atti a offendere.
CRONACA
Formia, abiti confiscati dalla Guardia di Finanza donati alla Caritas per le famiglie in difficoltà
Da merce destinata alla distruzione a risorsa per chi vive situazioni di disagio economico. È l’iniziativa promossa dalla Guardia di Finanza di Latina, che ha donato numerosi capi di abbigliamento alla Caritas Diocesana di Gaeta, destinandoli in particolare al distaccamento di Formia.
L’iniziativa rientra nelle attività di solidarietà sociale promosse dal Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza.
I vestiti erano stati confiscati dal Tribunale di Cassino al termine di un procedimento penale nato da un’indagine condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Formia.
Il sequestro era avvenuto durante un controllo nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti sul litorale del Golfo di Gaeta. I finanzieri avevano individuato un venditore ambulante intento a commercializzare capi d’abbigliamento privi della documentazione che ne attestasse l’autenticità e senza le autorizzazioni previste per il commercio su area pubblica.
La normativa prevedeva la distruzione della merce confiscata. Tuttavia, su richiesta della Guardia di Finanza, l’Autorità giudiziaria ha autorizzato la donazione dei capi, dopo la rimozione di etichette e marchi riconducibili alle note griffe, consentendone il riutilizzo a fini solidali.
Gli indumenti saranno ora distribuiti dalla Caritas alle persone e alle famiglie in difficoltà del territorio.
Il presidente della Caritas Diocesana di Gaeta ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come la collaborazione con la Guardia di Finanza rappresenti un esempio concreto di attenzione verso le fasce più fragili della comunità e auspicando che esperienze analoghe possano ripetersi anche in futuro.
CRONACA
Latina, rapine e furti nei negozi del capoluogo: due persone finiscono in carcere
Due ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dalla Polizia di Stato di Latina nei confronti di un uomo e di una donna, gravemente indiziati, a vario titolo, di una serie di reati contro il patrimonio commessi tra febbraio e marzo 2025 ai danni di diversi esercizi commerciali del capoluogo.
Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’indagine condotta congiuntamente dalla Squadra Mobile della Questura e dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Latina.
Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire diversi episodi tra tentati furti aggravati, tentate rapine, rapina impropria, furto aggravato e porto abusivo di armi.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’uomo vengono contestati un tentato furto aggravato al supermercato Decò di viale Pier Luigi Nervi, due tentate rapine in esercizi commerciali durante le quali avrebbe minacciato i dipendenti con un taglierino per impossessarsi dell’incasso, una rapina impropria ai danni del bar “Le Cinéma Cafè” di Latina Lido, commessa travisato e armato di coltello, oltre a un furto aggravato in un supermercato del quartiere Piccarello.
L’uomo si trovava già detenuto nel carcere di Rieti per altra causa ed è stato raggiunto dalla notifica del nuovo provvedimento direttamente in istituto.
La donna, invece, è stata rintracciata dagli agenti della Squadra Mobile nel territorio di Latina e, al termine delle formalità di rito, è stata trasferita nel carcere femminile di Roma Rebibbia, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
L’operazione è il risultato della collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Procura della Repubblica nell’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio e di tutela della sicurezza di cittadini e commercianti.
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