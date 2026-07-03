Nettuno – Dal 7 al 12 luglio il cielo di Nettuno accoglie per la terza volta consecutiva gli atleti del Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo Sportivo – Discipline Classiche organizzato dalla sinergia di tre realtà di eccellenza del panorama paracadutistico italiano, l’Aeroclub Real Lazio, il Crazy Fly e la SS.Lazio Paracadutismo, con il patrocinio del Comune di Nettuno.

Teatro dell’importante evento sportivo l’Aviosuperficie ARMA di Nettuno dove per una settimana i migliori atleti del paracadutismo sportivo italiano si sfideranno in una competizione sportiva davvero spettacolare con centinaia di lanci di Stile in caduta libera e di Precisione in Atterraggio.

Ad aprire “le danze del cielo” la cerimonia di apertura prevista martedì 7 luglio 2026 alle ore 18:00 presso il Porto Turistico Marina Nettuno, dove i plurimedagliati atleti italiani daranno luogo a spettacolari lanci di esibizione.

“Questo campionato è motivo di grande orgoglio per noi della SS.Lazio – ha dichiarato Carmine (Lino) Della Corte presidente della SS. Lazio Paracadutismo – per essere stati scelti per il terzo anno consecutivo come organizzatori di un campionato prestigioso, che torna a Nettuno scegliendo questa volta il Porto Marina di Nettuno quale location della spettacolare cerimonia di apertura. La città di Nettuno potrebbe essere una delle sedi papabili per il prossimo Mundial del 2030 qualora Roma avanzasse la propria candidatura e le fosse assegnata. Parteciperanno a questa terza edizione nomi prestigiosi del paracadutismo italiano e vedremo se quest’anno gli atleti della Scuola Nazionale, dell’Esercito o della stessa Lazio riusciranno a portare via il titolo alla squadra dei Carabinieri, attuali campioni in carica. Un ringraziamento speciale va ad Arianna di Magno che da venticinque anni porta avanti questo meraviglioso centro di Paracadutismo fondato da suo padre Chicco di Magno al quale il centro è intitolato così come il Trofeo Chicco Di Magno“.

Uomini e donne si sfideranno nei cielo della città laziale inserendosi nel ventaglio delle competizioni di Stile e Precisione in atterraggio valutati premiati individualmente, a squadre e modalità combinata.

Il 2º Trofeo Internazionale Open di Stile in caduta libera «Adriano Marchetto» e il 3 º Trofeo Internazionale Open di Precisione in atterraggio Città Nettuno «Chicco Di Magno» previsto per il 20 luglio alle ore 17 sul litorale della città come evento conclusivo, impreziosiranno la calda settimana sportiva che terrá la città di Nettuno con il fiato sospeso e il naso all’insù regalandole magia e spettacolarità.