APPUNTAMENTI
Dal 7 al 12 luglio il cielo di Nettuno accoglie per la terza volta consecutiva gli atleti del Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo Sportivo
Nettuno – Dal 7 al 12 luglio il cielo di Nettuno accoglie per la terza volta consecutiva gli atleti del Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo Sportivo – Discipline Classiche organizzato dalla sinergia di tre realtà di eccellenza del panorama paracadutistico italiano, l’Aeroclub Real Lazio, il Crazy Fly e la SS.Lazio Paracadutismo, con il patrocinio del Comune di Nettuno.
Teatro dell’importante evento sportivo l’Aviosuperficie ARMA di Nettuno dove per una settimana i migliori atleti del paracadutismo sportivo italiano si sfideranno in una competizione sportiva davvero spettacolare con centinaia di lanci di Stile in caduta libera e di Precisione in Atterraggio.
Ad aprire “le danze del cielo” la cerimonia di apertura prevista martedì 7 luglio 2026 alle ore 18:00 presso il Porto Turistico Marina Nettuno, dove i plurimedagliati atleti italiani daranno luogo a spettacolari lanci di esibizione.
“Questo campionato è motivo di grande orgoglio per noi della SS.Lazio – ha dichiarato Carmine (Lino) Della Corte presidente della SS. Lazio Paracadutismo – per essere stati scelti per il terzo anno consecutivo come organizzatori di un campionato prestigioso, che torna a Nettuno scegliendo questa volta il Porto Marina di Nettuno quale location della spettacolare cerimonia di apertura. La città di Nettuno potrebbe essere una delle sedi papabili per il prossimo Mundial del 2030 qualora Roma avanzasse la propria candidatura e le fosse assegnata. Parteciperanno a questa terza edizione nomi prestigiosi del paracadutismo italiano e vedremo se quest’anno gli atleti della Scuola Nazionale, dell’Esercito o della stessa Lazio riusciranno a portare via il titolo alla squadra dei Carabinieri, attuali campioni in carica. Un ringraziamento speciale va ad Arianna di Magno che da venticinque anni porta avanti questo meraviglioso centro di Paracadutismo fondato da suo padre Chicco di Magno al quale il centro è intitolato così come il Trofeo Chicco Di Magno“.
Uomini e donne si sfideranno nei cielo della città laziale inserendosi nel ventaglio delle competizioni di Stile e Precisione in atterraggio valutati premiati individualmente, a squadre e modalità combinata.
Il 2º Trofeo Internazionale Open di Stile in caduta libera «Adriano Marchetto» e il 3 º Trofeo Internazionale Open di Precisione in atterraggio Città Nettuno «Chicco Di Magno» previsto per il 20 luglio alle ore 17 sul litorale della città come evento conclusivo, impreziosiranno la calda settimana sportiva che terrá la città di Nettuno con il fiato sospeso e il naso all’insù regalandole magia e spettacolarità.
APPUNTAMENTI
Gli anatroccoli tornano al laghetto di Parco San Marco: pomeriggio di natura e attività gratuite
Una giornata dedicata alla natura, all’ambiente e alla valorizzazione del verde urbano, con un momento finale particolarmente atteso: il ritorno in libertà degli anatroccoli del laghetto di Parco San Marco.
L’appuntamento è per domenica 5 luglio a Latina, dove il Dipartimento C.A.M.P. Ambiente e Tutela del Territorio ha organizzato un pomeriggio di iniziative gratuite coordinate da Oriana Ciaccio, referente del dipartimento e prima firmataria del Patto di Collaborazione per Parco San Marco.
Il programma prenderà il via alle 17 con gli Urban Sketchers Latina, che inviteranno cittadini e appassionati a disegnare e dipingere il parco, mentre l’associazione ACT Decoro Urbano Latina promuoverà una raccolta di rifiuti nelle vie del quartiere Isonzo, aperta a tutti i volontari.
Spazio anche alla divulgazione ambientale con due passeggiate guidate: la prima, insieme a Bruno Fontanarosa, sarà dedicata alla biodiversità, ai prati fioriti e alla tutela delle orchidee spontanee; la seconda, proposta dall’associazione Cammino ODV, approfondirà il rapporto tra alberi, cambiamenti climatici e benessere, illustrando i benefici della cosiddetta terapia forestale.
Per i più piccoli è previsto un laboratorio creativo organizzato dall’associazione Tre Mamme per Amiche, con la realizzazione di anatroccoli in carta.
Durante il pomeriggio le Guardie Ecozoofile Ambientali Prefettizie illustreranno inoltre le corrette pratiche da adottare nei confronti degli animali che popolano il parco, ricordando che nutrire anatre e pesci può risultare dannoso per la loro salute e spiegando il problema rappresentato dalle tartarughe americane, specie invasiva che mette a rischio l’equilibrio dell’ecosistema.
Proprio per proteggere gli anatroccoli dai predatori, ogni anno i volontari li prendono temporaneamente in custodia fino a quando sono abbastanza grandi da poter tornare nel laghetto in sicurezza. Un’attività resa possibile anche grazie alla collaborazione della fattoria didattica Il Girotondo degli Animali, che ospita i piccoli durante i primi mesi di vita.
Il momento più atteso arriverà alle 19.30, quando otto anatroccoli, appartenenti a due diverse nidiate nate tra aprile e maggio, saranno finalmente reintrodotti nel laghetto di Parco San Marco.
L’intera iniziativa è gratuita e aperta alla cittadinanza.
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La sorella prediletta, Sonia Milan presenta il suo romanzo alla Feltrinelli di Latina
Alla Libreria Feltrinelli di Latina, in via Diaz, venerdì 3 luglio alle 18:30, Sonia Milan presenta il suo romanzo La sorella prediletta (Garzanti) in dialogo con Alessia Ricciardi.
La sorella prediletta di Sonia Milan è un romanzo che si apre nella Parigi degli anni Venti e racconta la storia di due sorelle molto diverse, Estelle e Olympia: una dolce e aperta, l’altra ribelle e anticonformista. Dopo la morte della madre, Olympia cresce Estelle, ma tra le due si crea una frattura quando Estelle si innamora di Paul, giovane aspirante scrittore, e un segreto rimasto in sospeso pesa sempre di più
La trama si sposta poi tra la Spagna della guerra civile e, molti decenni dopo, la Roma contemporanea, dove la giornalista Caterina scopre il mistero di un romanzo pubblicato da autori diversi in epoche lontane. La sua indagine fa emergere una storia d’amore e di devozione familiare, legata al tentativo di proteggere una persona amata anche a costo del sacrificio personale.
In sintesi, è un romanzo di legami familiari, segreti, amore e destino, con un intreccio che unisce vicende private e grandi eventi storici.
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Roccagorga, visite guidate con animazione teatrale all’Etnomuseo dei Monti Lepini
ROCCAGORGA – Iniziano il 2 luglio, alle ore 18,00, presso l’EtnoMuseo Monti Lepini di Roccagorga, le “VISITE GUIDATE CON ANIMAZIONE TEATRALE”, programmate per questa estate, sostenute dalla Regione Lazio e dal Comune Di Roccagorga e realizzate da Metropoli’s. Le sale del museo saranno animate da attori che interpreteranno i vari momenti espositivi coinvolgendo il visitatore in atti e riti. La finalità – spiegano dal Museo – è quella di rendere vivo l’allestimento museale e far meglio comprendere, attraverso una esperienza, seppure virtuale, il contesto storico antropologico contenuto nel luogo di cultura. Dai principali temi del Museo, le lotte contadine, l’emigrazione e la modernità, rappresentati con sculture in bassorilievo nello scalone d’ingresso dove si reciteranno fatti importanti che hanno segnato la comunità di Roccagorga, passando nel corridoio che collega tutte le salette tematiche, un vero e proprio cordone ombelicale, raccontando di come i rocchigiani si riconoscono tra loro attraverso i soprannomi, come si aiutavano per i lavori di campagna o per le cerimonie e quale è stato il rapporto con le altre comunità, indagato attraverso i matrimoni.
La parte più importante sarà la rappresentazione in forma teatrale nella saletta “Pasqua Rossa” dove si racconta “l’Eccidio del 6 gennaio” quando le truppe giolittiane spararono contro la folla riunita per una protesta uccidendo 8 persone e ferendone oltre 40. Si passerà poi nelle sale tematiche denominate “Habitus”, nelle quali si interpreterà la vita domestica dei primi del novecento, quella di campagna ambientata intorno alla ricostruzione di una capanna lepina e le abilità di pastori e contadini nel realizzare manufatti utili al lavoro.
Gli attori interpreteranno tutto questo vestendo i panni dei loro avi, consapevoli, come fa capire il grande specchio deformante della prima saletta tematica “Habitus”, che nessuno può mettersi realmente nei panni degli altri, ma si può interpretarli e coglierne gli insegnamenti. Il tutto raccontato attraverso un monologo nel quale un vecchio contadino realmente vissuto torna per un attimo sulla terra, scegliendo l’EtnoMuseo come luogo di racconto.
Questo primo giorno e fino al 20 luglio, sarà possibile anche visitare, all’interno del Museo, la mostra “Artiste e Musei per la Pace”, ideata da Fabio D’Achille direttore di MAD e MadXI, con 25 artiste che hanno voluto dare un messaggio di pace attraverso l’espressione della loro arte.
Un percorso artistico-espositivo tra le sale tematiche del Museo Etnografico del Comune di Roccagorga, lasciando che i due contesti, quello dell’Arte e quello del Museo, si raccontassero senza sovrapporsi, spesso anzi completandosi. Un esperimento, a nostro avviso, ben riuscito, perché aggiunge al valore raccontato della collezione museale, quello del linguaggio contemporaneo della pace.
Espongono: Paola Acciarino, Ornella BOCCUZZI, Natasha Bozharova, Germana Brizio, Rossana Carturan, Antonella Catini, Claudia Chittano, Alessandra Chicarella, Natascia CONFORTO, Cleonice Gioia, Laura Giusti, Emilia ISABELLA, Marina Mangiapelo, Monica Menchella, Roberta Modena, Marta PALADINI, Silvia Palamara, Alena PANCHISHIN, Donatella Pinocci, Marianna Carolina Sale, Ersilia Sarrecchia, Mirella Sperduti, Fabiana TORNESI, Piera Vertecchi, Serena Fauttilli Zooe.
Il testo critico è della storica dell’arte Francesca Piovan.
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